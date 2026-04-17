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Range Rover Sport का Twenty Edition ग्लोबल मार्केट के लिए हुआ पेश, जानें कैसा है डिजाइन

Range Rover Sport का Twenty Edition हुआ पेश ( फोटो - Land Rover )

हैदराबाद: लग्जरी SUV निर्माता कंपनी Land Rover ने अपनी SUV Range Rover Sport के 20 साल पूरे होने के मौके पर ग्लोबल मार्केट के लिए इस कार Twenty Edition पेश किया है. इस खास एडिशन मॉडल का नाम बिल्कुल सही रखा गया है. इसे सबसे अलग दिखाने के लिए कंपनी ने इसमें कई प्रीमियम फीचर्स भी शामिल किए हैं, जिनमें एक्सक्लूसिव एक्सटीरियर डिज़ाइन और अंदर इस्तेमाल की गई नई सामग्री शामिल है. Range Rover Sport Twenty Edition का एक्सटीरियर डिजाइन

नए Range Rover Sport Twenty Edition के डिजाइन की बात करें तो यह Range Rover Sport Dynamic SE वेरिएंट पर आधारित है और इसमें Black Exterior Pack के साथ-साथ आगे के व्हील आर्च पर खास 'Twenty' की बैजिंग दी गई है. यह मॉडल तीन कलर ऑप्शन में पेश की गई है, जिनमें Santorini Black और Ostuni White शामिल हैं. Range Rover Sport Twenty Edition का रियर प्रोफाइल (फोटो - Land Rover) लेकिन सबसे ज़्यादा आकर्षक और ध्यान खींचने वाला कलर ऑप्शन Sanguinello Orange है, जिसके बारे में कहना है कि यह मूल 2004 Range Stormer कॉन्सेप्ट और Range Rover Sport First Edition की Vesuvius Orange कलर स्कीम से प्रेरित है. इस स्पेशल एडिशन में 23-इंच के Gloss Black व्हील इस्तेमाल किए गए हैं, जिन्हें Gloss Sparkle Silver रंग में भी लिया जा सकता है.