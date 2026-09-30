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Range Rover Sport Electric भारत में लॉन्च: दो मोटर, 850Nm टॉर्क और 609 KM की रेंज

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में 118.5kWh बैटरी और350kW फास्ट चार्जिंग सिस्टम लगा है जिससे रेंज जल्दी बढ़ती है. ( Image Credit: Range Rover )

हैदराबाद: Jaguar और Land Rover यानी JLR ने Range Rover Sport Electric को भारत में पेश कर दिया है और इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. यह रेंज रोवर स्पोर्ट फैमिली की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार है. यह उसी प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिस पर पहले लॉन्च हुई रेंज रोवर इलेक्ट्रिक चलती है, लेकिन इसके लिए दावा किया गया है कि यह गाड़ी 609 किलोमीटर की रेंज देती है, जो बड़ी रेंज रोवर इलेक्ट्रिक से 9 किलोमीटर ज्यादा है.

पावरट्रेन और परफॉर्मेंस यह गाड़ी JLR के 800-वोल्ट MLA Flex प्लेटफॉर्म पर बनी है. इसमें 118.5 किलोवाट-आवर की बैटरी लगी है जो रेंज रोवर इलेक्ट्रिक जैसी ही है. बैटरी पर आठ साल या 1.6 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है. दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर 542.4 बीएचपी पावर और 850 न्यूटन-मीटर टॉर्क देती हैं. यह टॉर्क Range Rover Sport पर अब तक का सबसे ज्यादा है. कंपनी का कहना है कि इसकी परफॉर्मेंस V8 पेट्रोल वाले Range Rover Sport जैसी ही लगेगी. इसमें चार्जिंग के लिए 350 किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जग लगा है. कंपनी का कहना है कि इसकी बैटरी 10 से 80% चार्ज होने में सिर्फ 22 मिनट लेती है. इस गाड़ी में सिर्फ दस मिनट की चार्जिंग से 220 किलोमीटर की रेंज जुड़ जाती है. गाड़ी का बॉडी स्ट्रक्चर पेट्रोल वर्ज़न से 61% ज्यादा मजबूत है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी 73 मिलीमीटर नीचे है. सस्पेंशन में आगे डबल-विशबोन और पीछे फाइव-लिंक सेटअप है. इसमें एयर सस्पेंशन, ट्विन-वाल्व डैंपर, एक्टिव रोल कंट्रोल और ऑल-व्हील स्टीयरिंग भी है. ब्रेक में आगे 380 मिलीमीटर के वेंटिलेटेड डिस्क चार पिस्टन कैलिपर के साथ और पीछे 355 मिलीमीटर के डिस्क लगे हैं.