Range Rover Sport Electric भारत में लॉन्च: दो मोटर, 850Nm टॉर्क और 609 KM की रेंज
Range Rover Sport Electric भारत में मार्च 2027 तक इंपोर्टेड गाड़ी के रूप में आएगी, जो एक बार चार्ज करने पर 609 किमी तक चलेगी.
Published : September 30, 2026 at 8:14 PM IST
हैदराबाद: Jaguar और Land Rover यानी JLR ने Range Rover Sport Electric को भारत में पेश कर दिया है और इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. यह रेंज रोवर स्पोर्ट फैमिली की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार है. यह उसी प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिस पर पहले लॉन्च हुई रेंज रोवर इलेक्ट्रिक चलती है, लेकिन इसके लिए दावा किया गया है कि यह गाड़ी 609 किलोमीटर की रेंज देती है, जो बड़ी रेंज रोवर इलेक्ट्रिक से 9 किलोमीटर ज्यादा है.
पावरट्रेन और परफॉर्मेंस
यह गाड़ी JLR के 800-वोल्ट MLA Flex प्लेटफॉर्म पर बनी है. इसमें 118.5 किलोवाट-आवर की बैटरी लगी है जो रेंज रोवर इलेक्ट्रिक जैसी ही है. बैटरी पर आठ साल या 1.6 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है. दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर 542.4 बीएचपी पावर और 850 न्यूटन-मीटर टॉर्क देती हैं. यह टॉर्क Range Rover Sport पर अब तक का सबसे ज्यादा है. कंपनी का कहना है कि इसकी परफॉर्मेंस V8 पेट्रोल वाले Range Rover Sport जैसी ही लगेगी.
इसमें चार्जिंग के लिए 350 किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जग लगा है. कंपनी का कहना है कि इसकी बैटरी 10 से 80% चार्ज होने में सिर्फ 22 मिनट लेती है. इस गाड़ी में सिर्फ दस मिनट की चार्जिंग से 220 किलोमीटर की रेंज जुड़ जाती है. गाड़ी का बॉडी स्ट्रक्चर पेट्रोल वर्ज़न से 61% ज्यादा मजबूत है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी 73 मिलीमीटर नीचे है.
सस्पेंशन में आगे डबल-विशबोन और पीछे फाइव-लिंक सेटअप है. इसमें एयर सस्पेंशन, ट्विन-वाल्व डैंपर, एक्टिव रोल कंट्रोल और ऑल-व्हील स्टीयरिंग भी है. ब्रेक में आगे 380 मिलीमीटर के वेंटिलेटेड डिस्क चार पिस्टन कैलिपर के साथ और पीछे 355 मिलीमीटर के डिस्क लगे हैं.
डिजाइन और अंदर की खासियत
यह गाड़ी बाहर से पेट्रोल वाले Range Rover Sport से काफी मिलती-जुलती लगती है. इसके आगे स्लीक एलईडी हेडलाइट्स, एयरोडायनामिक ब्लैक ग्रिल जिसमें हॉरिजॉन्टल डिजाइन है और ऑफसेट लैंड रोवर बैज लगा है. इसके बोनट पर Range Rover लिखा हुआ है और बंपर में फंक्शनल एयर वेंट्स हैं. साइड में 22 इंच के अलॉय व्हील एयरोडायनामिक इंसर्ट और EV स्पेशल व्हील कैप के साथ हैं. डोर हैंडल फ्लश टाइप के हैं. पिलर, रूफ और साइड मिरर काले रंग के हैं. इसके पिछले हिस्से पर रैपअराउंड LED टेललैम्प और ग्लॉस ब्लैक पैनल पर Range Rover लिखा है. टेलगेट पर ब्लैक Sport बैज है लेकिन अलग से कोई EV बैज नहीं लगा.
इस कार के वेरिएंट में Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography और First Edition मिलेंगे. इसमें Black Pack और Satin Wrap का विकल्प भी है. इस गाड़ी का पहला एडिशन ज़ेडर ग्रे कलर में Satin Wrap, ब्लैक कॉन्ट्रास्ट रूफ और 22 इंच व्हील के साथ आएगी. Autobiography में Bespoke कस्टमाइजेशन सर्विस से और बदलाव करवाए जा सकते हैं.
इसका केबिन पेट्रोल मॉडल जैसा ही है. तीन स्पोक स्टीयरिंग व्हील पर टच कंट्रोल है. इसमें 13.1 इंच का टचस्क्रीन और 13.7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों में EV मोड्स हैं. सेंटर कंसोल और ड्राइव मोड सिलेक्टर भी वही हैं. वायरलेस फोन चार्जर, फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और पीछे की साइड विंडो पर सनब्लाइंड जैसी सुविधाएं स्टैंडर्ड मिलेंगी.
भारत में लॉन्च और कीमत
रेंज रोवर सपोर्ट इलेक्ट्रिक भारत में मार्च 2027 तक आने की उम्मीद है. यह पूरी तरह से बनी-बनाई इंपोर्टेड गाड़ी के रूप में आएगी. इलेक्ट्रिक होने की वजह से इसे भारत-बिट्रेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी. इसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम रहने का अनुमान है. यह कीमत नॉर्मल नॉन-SV Range Rover Sport से ऊपर बैठेगी.