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AI की वजह से RAM क्राइसिस: स्मार्टफोन में वापस आएंगे वाटरड्रॉप नॉच और हाइब्रिड सिम स्लॉट

हैदराबाद: रैम (RAM) की कीमतों में लगातार काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसने स्मार्टफोन मार्केट को पूरी तरह से हिला दिया है. एआई कंपनियां मेमोरी को इतनी तेजी से खरीद रही हैं कि कंज्य़ूमर लेवल पर भी इसका साफ तौर पर असर दिखने लगा है. बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन्स को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी लागत बढ़ रही है. हालांकि, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां इस संकट से बचने के लिए अपना दिमाग लगा रही हैं. वो कई ऐसे चालाकी भरे कदम उठाने जा रही हैं, जिससे यूज़र को बजट और मिड-रेंज फोन महंगे न लगे और रैम की बढ़ती कीमत का असर इस रेंज की फोन्स की बिक्री पर न पड़े.

चीन के एक लोकप्रिय और अनुभवी लीकर्स ने हाल ही में वीबो पर खुलासा किया है कि 2026 में काफी कुछ बदलने वाला है. डिजिटल चैट स्टेशन नाम के इस लीकर्स ने बताया कि अब 8GB RAM के साथ 512GB स्टोरेज वाले फोन्स वापस मार्केट में आने वाले हैं. यह कॉन्फिगरेशन पहले लगभग गायब हो गया था, लेकिन अब मिड टियर फोन्स में इसे फिर से शामिल किया जाएगा. इसका कारण बिल्कुल साफ है कि रैम अब फोन की कुल उत्पादन लागत का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है. काउंटरपॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि एक सामान्य फोन में रैम और स्टोरेज मिलाकर पहले 25% लागत लेते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा और बढ़ सकता है.

AI की वजह से नए जमाने में आएगा पुराने डिज़ाइन्स का मज़ा! (Image Credit: Weibo/Digital Chat Station)

लीक पोस्ट के मुताबिक, एक और अच्छी खबर है कि अब फोन्स में हाइब्रिड सिम स्लॉट की भी वापसी होने वाली है. इसमें या तो सिम या माइक्रोएसडी कार्ड लग सकता है, जिससे स्टोरेज सस्ते तरीके से बढ़ाया जा सकेगा, जैसा कि पुराने जमाने के फोन्स में हुआ करता था. स्टोरेज की कीमतें भी बढ़ रही है इसलिए यह विकल्प यूज़र के लिए राहत की ख़बर हो सकती है.