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Explainer: फोन-लैपटॉप में रैम एंड स्टोरेज क्या-क्या करते हैं? बेहद आसान भाषा में समझें पूरी डिटेल

स्मार्टफोन और लैपटॉप की रैम-स्टोरेज टेक्नोलॉजी, पूरा इतिहास, मौजूदा ग्लोबल क्राइसिस और भविष्य के LPDDR6, UFS 5.0 जैसे इनोवेशन्स की पूरी जानकारी.

RAM and storage prices have consistently risen due to AI data centers, which could keep phone and laptop prices high until 2027.
एआई डेटा सेंटर्स की वजह से रैम-स्टोरेज लगातार महंगी हुई, जिससे फोन-लैपटॉप की कीमतें 2027 तक ऊंची रह सकती हैं. (Image Credit: Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 31, 2026 at 8:40 PM IST

17 Min Read
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हैदराबाद: आपने कभी गौर किया है कि एक ही ब्रांड के दो फोन, एक जैसा प्रोसेसर होने के बावजूद भी इस्तेमाल करने में एकदम अलग महसूस होते हैं. एक फोन में ऐप्स चुटकी में खुल जाते हैं, बैकग्राउंड में दर्जनों टैब खुले रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हैंग नहीं होता. वहीं, दूसरा फोन गैलरी खोलते ही अटकने लगता है. इसके पीछे की असली वजह अक्सर प्रोसेसर नहीं, बल्कि उसके साथ लगी रैम और स्टोरेज होती है.

स्मार्टफोन्स की तरह लैपटॉप और टैबलेट में भी रैम और स्टोरेज की जरूरत काफी ज्यादा होती है ताकि लोग उसमें स्मूदली काम कर सके. हम लोग ज्यादातर प्रोसेसर, डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी की बात करतें हैं, लेकिन रैम और स्टोरेज की ज्यादा बात नहीं होती. आइए हम आपको बताते हैं कि रैम और स्टोरेज क्या होता है और इसके क्या मायने होते है.

रैम और स्टोरेज असल में करते क्या हैं?

रैम और स्टोरेज को आसान भाषा में समझें तो स्टोरेज आपकी अलमारी जैसी है, जहां आपकी फोटो, वीडियो, ऐप्स और फाइल्स हमेशा के लिए रखी रहती हैं, फिर चाहे फोन ऑन हो या ऑफ. वहीं रैम आपके लिए एक स्टडी टेबल जैसा काम करती है, जिस पर आप उसी वक्त काम कर रही चीजें फैलाकर रखते हैं ताकि वो हाथ में जल्दी आएं.

ऐसे में जब भी आप कोई ऐप खोलते हैं, तो फोन उसे स्टोरेज की अलमारी से निकालकर रैम की टेबल पर रख देता है, ताकि अगली बार वही ऐप तुरंत खुल जाए. ऐसे में आप एक बात तो समझ गए होंगे कि टेबल जितनी बड़ी यानी रैम जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा चीजें एक साथ बिना किसी परेशानी के खुली रह सकती है. इसी तरह से अलमारी यानी स्टोरेज जितनी तेज़ होगी, फाइल्स या ऐप्स उतनी ही तेज़ी से टेबल पर पहुंचेंगी और फिर वापस अलमारी में सेव होंगी.

यही वजह है कि कम रैम वाला फोन मल्टीटास्किंग वर्क के मामले में पिछड़ जाता है और पुरानी और स्लो स्टोरेज वाला फोन ऐप लोडिंग, फोटो सेव करने या बड़ी फाइल्स ट्रांसफर करने में ज्यादा समय लगाता है.

आज के दौर में लगभग हर फोन में ऑन-डिवाइस एआई फीचर्स, हाई-रिजॉल्यूशन कैमरा और भारी-भरकम ऐप्स का होना आम बात हो चुकी है. रैम और स्टोरेज सिर्फ स्पेसिफिकेशन्स शीट का एक आंकड़ा नहीं रह गए, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को तय करने वाले अहम फैक्टर बन गए हैं.

रैम और स्टोरेज की क्राइसिस

पिछले कुछ महीनों में दुनियाभर में रैम और स्टोरेज चिप्स की कीमत काफी तेज़ी से बढ़ी हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण एआई डेटा सेंटर्स हैं. Samsung, SK Hynix और Micron, ये तीन कंपनियां मिलकर दुनिया की करीब 90-95 प्रतिशत DRAM सप्लाई करती हैं, लेकिन एआई बूम के कारण इन कंपनियों ने अपना ज्यादातर प्रोडक्शन हाई-बैंडविड्थ मेमोरी यानी HBM की तरफ मोड़ दिया है, जो NVIDIA जैसी कंपनियों के एआई सर्वर चिप्स के साथ लगती है. रिसर्च फर्म IDC के मुताबिक, 2026 में दुनियाभर में बनने वाली करीब 70 प्रतिशत मेमोरी चिप्स सिर्फ डेटा सेंटर्स ही खपत कर लेंगे, जिससे आम स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए बचने वाली सप्लाई काफी कम हो गई है.

इसका सीधा असर फोन, लैपटॉप्स आदि की कीमतों पर पड़ रहा है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 की पहली तिमाही में ही DRAM की कीमतों में पिछली तिमाही के मुकाबले 80-98 प्रतिशत तक उछाल आया. हालात इतने ज्यादा गंभीर हो गए कि दिसंबर 2025 में Micron ने ऐलान किया कि वह अपना पॉपुलर कंज्यूमर ब्रांड Crucial को फरवरी 2026 के अंत तक धीरे-धीरे बंद कर देगा, ताकि कंपनी अपनी पूरी सप्लाई डेटा सेंटर जैसे बड़े और ज्यादा मुनाफे वाले ग्राहकों के लिए बचा सके.

भारत में भी इसका असर दिखने लगा है. काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुमान के मुताबिक, 2026 में स्मार्टफोन की औसत सेल वैल्यू में करीब 7% तक का इज़ाफा हो सकता है, जबकि कुछ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स ज्यादा रैम-स्टोरेज वाले डिवाइसेज पर 20 से 40 प्रतिशत तक असर की आशंका जता रही हैं. इसे आसान भाषा में कहें तो आने वाले वक्त में कम बजट वाली कीमत में उतनी ज्याजा रैम-स्टोरेज वाले डिवाइस मिलना मुश्किल हो जाएंगे, जितना पिछले कुछ सालों में मिल रहे थे. हाल ही में लॉन्च हुए कई स्मार्टफोन्स में ऐसा ट्रेंड दिखना शुरू हो चुका है.

LPDDR रैम क्या है और इसके टाइप्स कौन-कौन से हैं?

स्मार्टफोन, टैबलेट और थिन लैपटॉप में जो रैम इस्तेमाल होती है, उसे LPDDR यानी Low-Power Double Data Rate रैम कहा जाता है. यह डेस्कटॉप की DDR रैम की ही एक स्पेशल मोबाइल-फ्रेंडली फैमिली है, जिसे JEDEC नाम की ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडी बनाती और अपडेट करती है.

LPDDR की खास बात है कि यह जरूरत पड़ने पर तेज़ी से डेटा प्रोसेस करती है, लेकिन खाली बैठने पर तुरंत लो-पावर मोड में चली जाती है, जिससे बैटरी की खपत कम होती है.

तीन जनरेशन की LPDDR रैम: इस वक्त मार्केट में तीन जनरेशन की LPDDR रैम सबसे ज्यादा चलन में हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. LPDDR4X: यह रैम अभी भी ज्यादातर बजट और मिड-रेंज फोन्स में मिलती हैं. इसकी अधिकतम स्पीड करीब 4266 मेगाट्रांसफर प्रति सेकंड तक होती है और यह सिर्फ 0.6 वोल्ट जितनी कम वोल्टेज पर भी काम कर सकती है, जिससे डिवाइस की बैटरी लंबे समय तक टिकती है.

2. LPDDR5: JEDEC ने इसे साल 2019 में स्टैंडर्ड बनाया. यह LPDDR4X के मुकाबले करीब डेढ़ गुना तेज़ है और इसकी स्पीड 6400 मेगाट्रांसफर प्रति सेकंड तक जाती है. 2026 तक आते-आते यह मिड-टू-हाई रेंज फोन्स के लिए एक तरह की बेसलाइन रैम ऑप्शन बन चुकी हैं.

3. LPDDR5X: इस रैम वर्ज़न को 2021 में पेश किया गया था. यह आजकल के फ्लैगशिप फोन्स जैसे प्रीमियम डिवाइसेज़ की पहली पसंद बन चुका है. इसकी स्पीड 8533 मेगाट्रांसफर प्रति सेकंड से शुरू होकर सैमसंग और माइक्रोन जैसी कंपनियों के लेटेस्ट चिप्स में 10.7 गीगाट्रांसफर प्रति सेकंड तक पहुंच चुकी है.

लैपटॉप की रैम स्मार्टफोन से कैसे अलग होती है?

लैपटॉप की दुनिया में रैम को दो तरीको से समझा जा सकता है. पहला तरीका है फॉर्म फैक्टर यानी रैम किस तरह लगी है. वहीं, दूसरा तरीका है जनरेशन. फॉर्म फैक्टर के हिसाब से रैम या तो SO-DIMM वाली होती है, जिसे अलग से निकाला जा सकता है, या फिर सीधे मदरबोर्ड पर सोल्डर यानी जोड़ी हुई होती है.

एपल के मैकबुक और ज्यादातर पतले अल्ट्राबुक्स में सोल्डर की गई LPDDR रैम मिलती है, जिसके अलग से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो मदरबोर्ड से जुड़ी होती है. ये तेज़ और पावर-एफिशिएंट तो होती है, लेकिन बाद में इसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता.

वहीं, SO-DIMM स्लॉट वाले लैपटॉप में यूज़र बाद में रैम बढ़ा सकते हैं. पुरानी रैम स्टिक को निकालकर अपग्रडेड रैम फिट कर सकते हैं और लैपटॉप की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं. जनरेशन के हिसाब से देखें तो DDR4 अब भी बजट लैपटॉप्स में मौजूद है, जबकि DDR5 नए लैपटॉप्स में स्टैंडर्ड बन चुकी है और इसकी स्पीड डबल से भी ज्यादा है.

दिसंबर 2023 में JEDEC ने CAMM2 नाम का एक नया, पतला फॉर्म फैक्टर भी पास किया है, जो SO-DIMM जितनी अपग्रेडेबिलिटी और सोल्डर मेमोरी जितनी स्पीड, दोनों देने की कोशिश करता है.

स्टोरेज के टाइप्स: eMMC, UFS और NVMe में फर्क क्या है?

रैम की तरह ही स्टोरेज में भी तीन मेन टेक्नोलॉजीस हैं, जो आजकल चलन में हैं और इन तीनों की स्पीड में ज़मीन-आसमान का फर्क है.

eMMC (embedded MultiMediaCard): यह सबसे पुरानी और सबसे सस्ती स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, जो अब सिर्फ एंट्री-लेवल फोन्स में मिलती है. इसकी दिक्कत यह है कि यह एक बार में या तो डेटा पढ़ सकती है या लिख सकती है, लेकिन दोनों काम एक-साथ नहीं कर सकती. इसकी लेटेस्ट वैरायटी eMMC 5.1 की स्पीड भी 250 से 400 मेगाबाइट प्रति सेकंड के आसपास ही सिमट जाती है.

UFS (Universal Flash Storage): UFS स्टोरेज के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा क्योंकि आजकल ज्यादातर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स इसी स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर चलते हैं. UFS एक साथ डेटा पढ़ और लिख दोनों सकती है, इसलिए यह eMMC से कई गुना तेज़ है. UFS 3.1 की रीड स्पीड करीब 1500 मेगाबाइट प्रति सेकंड तक जाती है, जबकि आज के फ्लैगशिप फोन्स में इस्तेमाल हो रही UFS 4.0 करीब 4200 मेगाबाइट प्रति सेकंड तक की स्पीड देती है.

NVMe (Non-Volatile Memory Express): इस स्टोरेज टेक्नोलॉजी मूल रूप से लैपटॉप और डेस्कटॉप की SSD के लिए बनाया गया है. यह PCIe के जरिए सीधे प्रोसेसर से जुड़ती है. हाई-एंड कंप्यूटर SSDs में यह 7000 मेगाबाइट प्रति सेकंड तक की स्पीड दे सकती है. iPhone में भी इस टेक्नोलॉजी का एक हल्का वर्ज़न इस्तेमाल होता है, लेकिन डेली-लाइफ के इस्तेमाल में इसका और टॉप UFS 4.0 का फर्क उतना महसूस नहीं होता जितना आंकड़ों में दिखता है.

रैम का इतिहास: कैपेसिटर के एक टुकड़े से शुरू हुआ सफर

रैम की कहानी सन् 1966 से शुरू हुई थी, जब IBM के इंजीनियर रॉबर्ट डेनार्ड न्यूयॉर्क के अपने घर में शाम को बैठे-बैठे एक आइडिया पर पहुंचे. उन्होंने बैठे-बैठे ही सोचा कि मेमोरी को एक बड़े और भारी-भरकम सिस्टम की बजाय सिर्फ एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर तक सिमटाया जा सकता है. इसी आइडिया को उन्होंने 1968 में पेटेंट कराया और यही से DRAM यानी डायनेमिक रैम की शुरुआत हुई. 1970 में इंटेल ने इसी टेक्नोलॉजी पर पहली कमर्शियल 1-किलोबिट DRAM चिप बनाई और इसके बाद से रैम लगातार सस्ती, छोटी और तेज़ होती चली गई.

डेनार्ड ने बाद में खुद कहा था, "मुझे पता था यह बड़ी चीज़ बनेगी, लेकिन इतना बड़ा असर होगा, ये अंदाजा नहीं था."

मोबाइल फोन्स के लिए अलग से रैम बनाने की 2000 के दशक के बीच में महसूस हुई, क्योंकि डेस्कटॉप वाली रैम फोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म कर देती थी. इसी जरूरत को देखते हुए JEDEC ने मई 2006 में पहला LPDDR स्टैंडर्ड जारी किया. इसके बाद रैम का सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ा:

  1. 2006 - LPDDR1 जारी हुई, जो शुरुआती स्मार्टफोन और PDA डिवाइसेज के लिए बनी थी.
  2. 2009- LPDDR2 आई, जिसने पावर मैनेजमेंट और स्पीड दोनों में सुधार किया.
  3. 2012 - LPDDR3 ने स्पीड को 1600 मेगाट्रांसफर प्रति सेकंड तक पहुंचाया.
  4. 2014 - LPDDR4 जारी हुई, जो 4K वीडियो और फेस रिकग्निशन जैसे फीचर्स को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन की गई थी.
  5. 2019 - LPDDR5 आई, जो अपने पिछले वर्जन से करीब डेढ़ गुना तेज़ थी.
  6. 2021 - LPDDR5X ने स्पीड को 8533 मेगाट्रांसफर प्रति सेकंड तक पहुंचाया और आज के फ्लैगशिप फोन्स की जरूरत बन गई.

स्टोरेज की कहानी: फ्लॉपी डिस्क से UFS 5.0 तक

स्टोरेज की कहानी रैम की कहानी से थोड़ी अलग रास्ते पर चली. शुरुआत में डेटा को मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में रखा जाता था, जो न सिर्फ स्लो थीं, बल्कि झटका लगने पर खराब भी हो जाती थीं. इस समस्या का हल साल 1987 में निकला, जब जापान की कंपनी Toshiba में काम कर रहे इंजीनियर डॉ. फुजियो मासुओका ने NAND फ्लैश मेमोरी की खोज की. उनके साथी शोजी अरीज़ुमी ने इसका नाम "फ्लैश" रखा, क्योंकि डेटा मिटाने का तरीका कैमरे के फ्लैश जैसा लगता था. यहीं से आज के फोन स्टोरेज, SSD और USB ड्राइव की शुरुआत हुई.

शुरुआत में फोन्स में सस्ती eMMC स्टोरेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था, लेकिन जैसे-जैसे फोटो, वीडियो और ऐप्स भारती होते गए, लोगों को तेज़ स्टोरेज की जरूरत महसूस होने लगी और फिर इसी जरूरत से UFS का जन्म हुआ, जो कुछ इस प्रकार आगे बढ़ा:

  1. 2011 - JEDEC ने पहला UFS 1.0 स्टैंडर्ड जारी किया, जिसकी स्पीड 300 मेगाबाइट प्रति सेकंड तक थी.
  2. 2013 - UFS 2.0 ने स्पीड को दोगुना यानी 600 मेगाबाइट प्रति सेकंड तक पहुंचाया.
  3. 2018 - UFS 3.0 आया, जिसने बैंडविड्थ में बड़ी छलांग लगाई.
  4. 2020 - UFS 3.1 ने Write Booster जैसे फीचर्स के साथ स्पीड और स्टेबिलिटी दोनों बेहतर कीं.
  5. 2022 - UFS 4.0 जारी हुआ, जिसने बैंडविड्थ को लगभग डबल करके 4.2 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक पहुंचाया.
  6. 2024 - UFS 4.1 आया, जो 4.0 जितनी ही स्पीड पर बेहतर एफिशिएंसी और डेटा मैनेजमेंट देता है.
  7. 2026 - फरवरी 2026 में JEDEC ने UFS 5.0 को फाइनल किया, जिसकी स्पीड सीधे 10.8 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक जाती है.

रैम और स्टोरेज में क्या बदलने वाला है?

हमने अभी तक की रैम एंड स्टोरेज की कहानी तो जान ली लेकिन आने वाले भविष्य में रैम और स्टोरेज में क्या बदलने वाला है और ये कितना डेवलप होने वाला है, ये भी जानना जरूरी है. रैम की बात करें तो, अब बारी LPDDR6 की है, जिसे JEDEC फाइनल करने की प्रक्रिया में है.

इस रैम की सबसे बड़ी खासियत होगी प्रोसेसिंग-इन-मेमोरी यानी PIM टेक्नोलॉजी. इस टेक्नोलॉजी में रैम चिप हर बार प्रोसेसर तक डेटा भेजने के बजाय, खुद ही छोटी कैलकुलेशन कल लेगी. इससे डिवाइस की स्पीड बढ़ेगी और बैटरी भी कम खर्च होगी.

सैमसंग, SK Hynix और माइक्रोन जैसी कंपनियां पहले ही सैंपल तैयार कर चुकी हैं और उम्मीद है कि LPDDR6 वाले पहले फ्लैगशिप फोन्स 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में बाजार में आ सकते हैं, जिनकी स्पीड मौजूदा LPDDR5X से करीब डेढ़ गुना ज्यादा होगी. OnePlus से अगले फ्लैगशिप फोन या Samsung Galaxy S27 सीरीज के फोन्स में LPDDR6 रैम देखने को मिल सकती है.

स्टोरेज के भविष्य पर बात करें तो सैमसंग जैसी कंपनियां UFS 5.0 पर तेज़ी से काम कर रही हैं, जो अगली पीढ़ी के फोन्स में ऑन-डिवाइस एआई मॉडल को चुटकी में लोड करने में मदद करेगी. लैपटॉप की दुनिया में CAMM2 जैसा फॉर्म फैक्टर धीरे-धीरे SO-DIMM की जगह ले सकता है, क्योंकि यह पतला भी है और अपग्रेड भी किया जा सकता है.

कुल मिलाकर, आने वाले सालों में डिवाइस न सिर्फ तेज़ होंगे, बल्कि उनकी मेमोरी उतनी ही स्मार्ट बनेगी, जितना कि डिवाइस का एआई इंजन होता है.

क्राइसिस से निपटने के लिए क्या हो रहा है?

हमने रैम और स्टोरेज की तमाम जानकारियों तो जान ली, लेकिन आजकल पूरी दुनिया में भयंकर मेमोरी क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह तमाम कंपनियां अपने फोन्स समेत अन्य डिवाइसेज़ की कीमतों को बढ़ाने पर मजबूर हो गई है. ऐसे में हर यूज़र के मन में एक ही सवाल है कि इस क्राइसिस का अंत कैसे होगा?

एनवीडिया के सीईओ जेन्सन हुआंग ने जून 2026 में साउथ कोरिया दौरे के दौरान साफ कहा, "यह मेमोरी शॉर्टेज आने वाले कई सालों तक बनी रहने वाली है." उन्होंने यह भी बताया कि पूरी सप्लाई चेन, वेफर से लेकर पैकेजिंग तक, इस वक्त डिमांड के आगे कम पड़ रही है.

SK Group के चेयरमैन चे ताए-वोन ने भी अमेरिका में एक इवेंट के दौरान माना कि "भले ही कंपनी अपनी प्रोडक्शन क्षमता पांच साल में दोगुनी करने का ऐलान कर चुकी हो, लेकिन फिर भी सप्लाई कभी डिमांड के बराबर नहीं पहुंच पाएगी."

IDC EMEA में एनालिटिक्स के वीपी फ्रांसिस्को जेरोनिमो का भी मानना है कि 2026 में टेक्नोलॉजी महंगी होने की वजह डिमांड में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि सप्लाई की कमी होगी.

इस समस्या के समाधान की दिशा में सबसे बड़ा कदम नई फैक्ट्रियां यानी फैब्स लगाना बताया जा रहा है. सैमसंग अपने प्योंगटेक प्लांट की क्षमता 2026 में करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ा रहा है, जबकि SK Hynix अपने योंगिन कॉम्प्लेक्स और चोंगजू के M15X फैब में भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसके 2027 तक प्रोडक्शन में आने की उम्मीद है.

Micron भी अमेरिका के बॉइज़ी और न्यूयॉर्क में नए प्लांट्स लगा रहा है, जिनमें 2027-28 तक प्रोडक्शन शुरू होने का अनुमान लगाया जा रहा है. माइक्रोन के प्रेसिडेंट सुमित सदाना ने CNBC से बातचीत में बताया था कि AI चिप्स की एक HBM यूनिट बनाने में जितनी वेफर क्षमता खर्च होती है, उतने में सामान्य मेमोरी की करीब तीन गुना यूनिट्स बन सकती थीं, यही वजह है कि आम कंज्यूमर मार्केट के लिए सप्लाई घट रही है.

हालांकि, ज्यादातर एनालिस्ट फर्म्स जैसे IDC, TrendForce और Gartner का अनुमान है कि हालात 2027 के अंत या 2028 से पहले पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाएंगे. ऐसे में मैन्युफैक्चरर्स दो रास्ते अपना रहे हैं: पहला, नई फैक्ट्रियों में भारी निवेश करके सप्लाई बढ़ाना, और दूसरा, सॉफ्टवेयर और चिप डिजाइन को इतना एफिशिएंट बनाना कि कम रैम में भी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस मिल सके. एपल के M-सीरीज चिप्स में पहले से ऐसा ही किया जा रहा है.

भारत के लिए भी यह एक मौका है, क्योंकि माइक्रोन ने पहले ही गुजरात के साणंद में अपना असेंबली और टेस्ट प्लांट शुरू कर दिया है, जो आने वाले वक्त में मेमोरी चिप्स की ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की मौजूदगी बढ़ा सकता है.

नोट: यह आर्टिकल जुलाई 2026 की उपलब्ध इंडस्ट्री रिपोर्ट्स (IDC, TrendForce, JEDEC, कंपनी घोषणाओं) पर आधारित है. ध्यान रखें कि मेमोरी कीमतें और सप्लाई स्थिति तेजी से बदल सकती है.

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