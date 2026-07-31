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Explainer: फोन-लैपटॉप में रैम एंड स्टोरेज क्या-क्या करते हैं? बेहद आसान भाषा में समझें पूरी डिटेल

एआई डेटा सेंटर्स की वजह से रैम-स्टोरेज लगातार महंगी हुई, जिससे फोन-लैपटॉप की कीमतें 2027 तक ऊंची रह सकती हैं. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: आपने कभी गौर किया है कि एक ही ब्रांड के दो फोन, एक जैसा प्रोसेसर होने के बावजूद भी इस्तेमाल करने में एकदम अलग महसूस होते हैं. एक फोन में ऐप्स चुटकी में खुल जाते हैं, बैकग्राउंड में दर्जनों टैब खुले रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हैंग नहीं होता. वहीं, दूसरा फोन गैलरी खोलते ही अटकने लगता है. इसके पीछे की असली वजह अक्सर प्रोसेसर नहीं, बल्कि उसके साथ लगी रैम और स्टोरेज होती है. स्मार्टफोन्स की तरह लैपटॉप और टैबलेट में भी रैम और स्टोरेज की जरूरत काफी ज्यादा होती है ताकि लोग उसमें स्मूदली काम कर सके. हम लोग ज्यादातर प्रोसेसर, डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी की बात करतें हैं, लेकिन रैम और स्टोरेज की ज्यादा बात नहीं होती. आइए हम आपको बताते हैं कि रैम और स्टोरेज क्या होता है और इसके क्या मायने होते है. रैम और स्टोरेज असल में करते क्या हैं? रैम और स्टोरेज को आसान भाषा में समझें तो स्टोरेज आपकी अलमारी जैसी है, जहां आपकी फोटो, वीडियो, ऐप्स और फाइल्स हमेशा के लिए रखी रहती हैं, फिर चाहे फोन ऑन हो या ऑफ. वहीं रैम आपके लिए एक स्टडी टेबल जैसा काम करती है, जिस पर आप उसी वक्त काम कर रही चीजें फैलाकर रखते हैं ताकि वो हाथ में जल्दी आएं. ऐसे में जब भी आप कोई ऐप खोलते हैं, तो फोन उसे स्टोरेज की अलमारी से निकालकर रैम की टेबल पर रख देता है, ताकि अगली बार वही ऐप तुरंत खुल जाए. ऐसे में आप एक बात तो समझ गए होंगे कि टेबल जितनी बड़ी यानी रैम जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा चीजें एक साथ बिना किसी परेशानी के खुली रह सकती है. इसी तरह से अलमारी यानी स्टोरेज जितनी तेज़ होगी, फाइल्स या ऐप्स उतनी ही तेज़ी से टेबल पर पहुंचेंगी और फिर वापस अलमारी में सेव होंगी. यही वजह है कि कम रैम वाला फोन मल्टीटास्किंग वर्क के मामले में पिछड़ जाता है और पुरानी और स्लो स्टोरेज वाला फोन ऐप लोडिंग, फोटो सेव करने या बड़ी फाइल्स ट्रांसफर करने में ज्यादा समय लगाता है. आज के दौर में लगभग हर फोन में ऑन-डिवाइस एआई फीचर्स, हाई-रिजॉल्यूशन कैमरा और भारी-भरकम ऐप्स का होना आम बात हो चुकी है. रैम और स्टोरेज सिर्फ स्पेसिफिकेशन्स शीट का एक आंकड़ा नहीं रह गए, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को तय करने वाले अहम फैक्टर बन गए हैं. रैम और स्टोरेज की क्राइसिस पिछले कुछ महीनों में दुनियाभर में रैम और स्टोरेज चिप्स की कीमत काफी तेज़ी से बढ़ी हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण एआई डेटा सेंटर्स हैं. Samsung, SK Hynix और Micron, ये तीन कंपनियां मिलकर दुनिया की करीब 90-95 प्रतिशत DRAM सप्लाई करती हैं, लेकिन एआई बूम के कारण इन कंपनियों ने अपना ज्यादातर प्रोडक्शन हाई-बैंडविड्थ मेमोरी यानी HBM की तरफ मोड़ दिया है, जो NVIDIA जैसी कंपनियों के एआई सर्वर चिप्स के साथ लगती है. रिसर्च फर्म IDC के मुताबिक, 2026 में दुनियाभर में बनने वाली करीब 70 प्रतिशत मेमोरी चिप्स सिर्फ डेटा सेंटर्स ही खपत कर लेंगे, जिससे आम स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए बचने वाली सप्लाई काफी कम हो गई है. इसका सीधा असर फोन, लैपटॉप्स आदि की कीमतों पर पड़ रहा है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 की पहली तिमाही में ही DRAM की कीमतों में पिछली तिमाही के मुकाबले 80-98 प्रतिशत तक उछाल आया. हालात इतने ज्यादा गंभीर हो गए कि दिसंबर 2025 में Micron ने ऐलान किया कि वह अपना पॉपुलर कंज्यूमर ब्रांड Crucial को फरवरी 2026 के अंत तक धीरे-धीरे बंद कर देगा, ताकि कंपनी अपनी पूरी सप्लाई डेटा सेंटर जैसे बड़े और ज्यादा मुनाफे वाले ग्राहकों के लिए बचा सके. भारत में भी इसका असर दिखने लगा है. काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुमान के मुताबिक, 2026 में स्मार्टफोन की औसत सेल वैल्यू में करीब 7% तक का इज़ाफा हो सकता है, जबकि कुछ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स ज्यादा रैम-स्टोरेज वाले डिवाइसेज पर 20 से 40 प्रतिशत तक असर की आशंका जता रही हैं. इसे आसान भाषा में कहें तो आने वाले वक्त में कम बजट वाली कीमत में उतनी ज्याजा रैम-स्टोरेज वाले डिवाइस मिलना मुश्किल हो जाएंगे, जितना पिछले कुछ सालों में मिल रहे थे. हाल ही में लॉन्च हुए कई स्मार्टफोन्स में ऐसा ट्रेंड दिखना शुरू हो चुका है. LPDDR रैम क्या है और इसके टाइप्स कौन-कौन से हैं? स्मार्टफोन, टैबलेट और थिन लैपटॉप में जो रैम इस्तेमाल होती है, उसे LPDDR यानी Low-Power Double Data Rate रैम कहा जाता है. यह डेस्कटॉप की DDR रैम की ही एक स्पेशल मोबाइल-फ्रेंडली फैमिली है, जिसे JEDEC नाम की ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडी बनाती और अपडेट करती है. LPDDR की खास बात है कि यह जरूरत पड़ने पर तेज़ी से डेटा प्रोसेस करती है, लेकिन खाली बैठने पर तुरंत लो-पावर मोड में चली जाती है, जिससे बैटरी की खपत कम होती है. तीन जनरेशन की LPDDR रैम: इस वक्त मार्केट में तीन जनरेशन की LPDDR रैम सबसे ज्यादा चलन में हैं, जो इस प्रकार हैं: 1. LPDDR4X: यह रैम अभी भी ज्यादातर बजट और मिड-रेंज फोन्स में मिलती हैं. इसकी अधिकतम स्पीड करीब 4266 मेगाट्रांसफर प्रति सेकंड तक होती है और यह सिर्फ 0.6 वोल्ट जितनी कम वोल्टेज पर भी काम कर सकती है, जिससे डिवाइस की बैटरी लंबे समय तक टिकती है. 2. LPDDR5: JEDEC ने इसे साल 2019 में स्टैंडर्ड बनाया. यह LPDDR4X के मुकाबले करीब डेढ़ गुना तेज़ है और इसकी स्पीड 6400 मेगाट्रांसफर प्रति सेकंड तक जाती है. 2026 तक आते-आते यह मिड-टू-हाई रेंज फोन्स के लिए एक तरह की बेसलाइन रैम ऑप्शन बन चुकी हैं. 3. LPDDR5X: इस रैम वर्ज़न को 2021 में पेश किया गया था. यह आजकल के फ्लैगशिप फोन्स जैसे प्रीमियम डिवाइसेज़ की पहली पसंद बन चुका है. इसकी स्पीड 8533 मेगाट्रांसफर प्रति सेकंड से शुरू होकर सैमसंग और माइक्रोन जैसी कंपनियों के लेटेस्ट चिप्स में 10.7 गीगाट्रांसफर प्रति सेकंड तक पहुंच चुकी है. लैपटॉप की रैम स्मार्टफोन से कैसे अलग होती है? लैपटॉप की दुनिया में रैम को दो तरीको से समझा जा सकता है. पहला तरीका है फॉर्म फैक्टर यानी रैम किस तरह लगी है. वहीं, दूसरा तरीका है जनरेशन. फॉर्म फैक्टर के हिसाब से रैम या तो SO-DIMM वाली होती है, जिसे अलग से निकाला जा सकता है, या फिर सीधे मदरबोर्ड पर सोल्डर यानी जोड़ी हुई होती है. एपल के मैकबुक और ज्यादातर पतले अल्ट्राबुक्स में सोल्डर की गई LPDDR रैम मिलती है, जिसके अलग से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो मदरबोर्ड से जुड़ी होती है. ये तेज़ और पावर-एफिशिएंट तो होती है, लेकिन बाद में इसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता. वहीं, SO-DIMM स्लॉट वाले लैपटॉप में यूज़र बाद में रैम बढ़ा सकते हैं. पुरानी रैम स्टिक को निकालकर अपग्रडेड रैम फिट कर सकते हैं और लैपटॉप की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं. जनरेशन के हिसाब से देखें तो DDR4 अब भी बजट लैपटॉप्स में मौजूद है, जबकि DDR5 नए लैपटॉप्स में स्टैंडर्ड बन चुकी है और इसकी स्पीड डबल से भी ज्यादा है. दिसंबर 2023 में JEDEC ने CAMM2 नाम का एक नया, पतला फॉर्म फैक्टर भी पास किया है, जो SO-DIMM जितनी अपग्रेडेबिलिटी और सोल्डर मेमोरी जितनी स्पीड, दोनों देने की कोशिश करता है. स्टोरेज के टाइप्स: eMMC, UFS और NVMe में फर्क क्या है? रैम की तरह ही स्टोरेज में भी तीन मेन टेक्नोलॉजीस हैं, जो आजकल चलन में हैं और इन तीनों की स्पीड में ज़मीन-आसमान का फर्क है. eMMC (embedded MultiMediaCard): यह सबसे पुरानी और सबसे सस्ती स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, जो अब सिर्फ एंट्री-लेवल फोन्स में मिलती है. इसकी दिक्कत यह है कि यह एक बार में या तो डेटा पढ़ सकती है या लिख सकती है, लेकिन दोनों काम एक-साथ नहीं कर सकती. इसकी लेटेस्ट वैरायटी eMMC 5.1 की स्पीड भी 250 से 400 मेगाबाइट प्रति सेकंड के आसपास ही सिमट जाती है.