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NASA के मून मिशन में टेस्ट की गई रेडिएशन वेस्ट, सोलर तूफ़ान के दौरान रेडिएशन से सुरक्षित होंगे एस्ट्रोनॉट्स

NASA की ओर से दी गई इस फ़ोटो में, 'मैट्रोश्का एस्ट्रोराड रेडिएशन एक्सपेरिमेंट' के तहत इस्तेमाल की गईं दो महिला पुतले (मैनिकिन)—हेल्गा और ज़ोहर—की फ़्लाइट के बाद पेलोड जांच की जा रही है. यह जांच 17 जनवरी, 2023 को फ्लोरिडा के मेरिट आइलैंड पर स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर की 'स्पेस स्टेशन प्रोसेसिंग फ़ैसिलिटी' में की गई. ( फोटो - Kim Shiflett/NASA via AP )

केप कैनावेरल: एक नए अध्ययन से यह सामने आया है कि NASA के पहले आर्टेमिस चंद्र मिशन के दौरान एक पुतला पर परीक्षण की गई सुरक्षात्मक जैकेट, भीषण सौर तूफानों के दौरान चंद्र अंतरिक्ष यात्रियों के विकिरण जोखिम को काफी हद तक कम कर सकती है. वैज्ञानिकों ने बुधवार को उस विकिरण-रोधी जैकेट के बारे में जानकारी दी, जिसे 2022 में एक महिला परीक्षण पुतला द्वारा चंद्रमा पर पहना गया था. Artemis–I की उस पहली उड़ान में कोई भी सवार नहीं था, जिसने अप्रैल में चार लोगों के दल द्वारा चंद्रमा पर मानवता की बहुप्रतीक्षित वापसी का मार्ग प्रशस्त किया. NASA चांद पर बेस बनाने की दिशा में काम कर रहा है, और ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रेडिएशन सबसे बड़े खतरों में से एक बना हुआ है. 'साइंस एडवांसेज' जर्नल में अमेरिका, जर्मनी और इज़राइल की टीम ने बताया कि खास तरह के सुरक्षात्मक कपड़े (शील्डिंग गारमेंट्स) सोलर तूफ़ान के दौरान चांद पर मौजूद क्रू को सुरक्षित रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अपने शेल्टर से बाहर निकलने की सुविधा भी दे सकते हैं. इस वेस्ट (जैकेट) के एक वर्जन को पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर टेस्ट किया गया था. यह Artemis–II मिशन के एस्ट्रोनॉट्स के साथ नहीं गई थी, क्योंकि यह सिर्फ़ 10 दिन का छोटा मिशन था और उसमें जगह कम थी, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में चांद पर जाने वाले क्रू इसे अपने साथ ले जाएं. NASA की ओर से दी गई इस फ़ोटो में, 'मैट्रोश्का एस्ट्रोराड रेडिएशन एक्सपेरिमेंट' के तहत इस्तेमाल की गईं दो महिला पुतले (मैनिकिन)—हेल्गा और ज़ोहर—की फ़्लाइट के बाद पेलोड जांच की जा रही है. यह जांच 17 जनवरी, 2023 को फ्लोरिडा के मेरिट आइलैंड पर स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर की 'स्पेस स्टेशन प्रोसेसिंग फ़ैसिलिटी' में की गई. (फोटो - Kim Shiflett/NASA via AP) इसे सिर्फ़ ज़्यादा रेडिएशन वाली और कैंसर का कारण बन सकने वाली सौर घटनाओं के दौरान पहनने के लिए बनाया गया है. यह वेस्ट शरीर के उन अंगों और ऊतकों को ढंकती है, जो रेडिएशन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि फेफड़े, पेट, बोन मैरो, ब्रेस्ट और ओवरी. माना जाता है कि महिलाओं को रेडिएशन से होने वाले कैंसर का ख़तरा ज़्यादा होता है. Artemis-I मिशन में दो महिला पुतले (मैनिकिन) ले जाए गए, जिन्होंने चांद तक जाने और वापस आने में लगभग एक महीना बिताया. ज़ोहार और हेल्गा नाम के इन पुतलों — जिनकी लंबाई सिर से लेकर कमर के निचले हिस्से तक असल इंसान के बराबर यानी 3 फ़ीट थी — उनको NASA के ओरियन कैप्सूल की पैसेंजर सीटों पर बांधा गया था. ज़ोहर ने 57-पाउंड (26-किलोग्राम) की एस्ट्रो-रैड (AstroRad) वेस्ट पहनी थी, जिसे U.S.-इज़राइली स्टार्टअप स्टेम-रैड (StemRad) और लॉकहीड मार्टिन ने मिलकर बनाया था. कंपनियों ने न्यूक्लियर आपदा के समय काम करने वाली टीमों द्वारा पहने जाने वाले गियर के आधार पर इसे डिज़ाइन किया था और स्पेस स्टेशन पर इसके आराम और काम करने के तरीके का पहले ही टेस्ट कर लिया था.