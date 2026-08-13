NASA के मून मिशन में टेस्ट की गई रेडिएशन वेस्ट, सोलर तूफ़ान के दौरान रेडिएशन से सुरक्षित होंगे एस्ट्रोनॉट्स
यह वेस्ट 1972 जैसे ज़बरदस्त सोलर तूफ़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्री के रेडिएशन डोज़ को लगभग 60 प्रतिशत तक कम कर सकती है.
Published : August 13, 2026 at 1:10 PM IST
केप कैनावेरल: एक नए अध्ययन से यह सामने आया है कि NASA के पहले आर्टेमिस चंद्र मिशन के दौरान एक पुतला पर परीक्षण की गई सुरक्षात्मक जैकेट, भीषण सौर तूफानों के दौरान चंद्र अंतरिक्ष यात्रियों के विकिरण जोखिम को काफी हद तक कम कर सकती है.
वैज्ञानिकों ने बुधवार को उस विकिरण-रोधी जैकेट के बारे में जानकारी दी, जिसे 2022 में एक महिला परीक्षण पुतला द्वारा चंद्रमा पर पहना गया था. Artemis–I की उस पहली उड़ान में कोई भी सवार नहीं था, जिसने अप्रैल में चार लोगों के दल द्वारा चंद्रमा पर मानवता की बहुप्रतीक्षित वापसी का मार्ग प्रशस्त किया.
NASA चांद पर बेस बनाने की दिशा में काम कर रहा है, और ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रेडिएशन सबसे बड़े खतरों में से एक बना हुआ है. 'साइंस एडवांसेज' जर्नल में अमेरिका, जर्मनी और इज़राइल की टीम ने बताया कि खास तरह के सुरक्षात्मक कपड़े (शील्डिंग गारमेंट्स) सोलर तूफ़ान के दौरान चांद पर मौजूद क्रू को सुरक्षित रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अपने शेल्टर से बाहर निकलने की सुविधा भी दे सकते हैं.
इस वेस्ट (जैकेट) के एक वर्जन को पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर टेस्ट किया गया था. यह Artemis–II मिशन के एस्ट्रोनॉट्स के साथ नहीं गई थी, क्योंकि यह सिर्फ़ 10 दिन का छोटा मिशन था और उसमें जगह कम थी, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में चांद पर जाने वाले क्रू इसे अपने साथ ले जाएं.
इसे सिर्फ़ ज़्यादा रेडिएशन वाली और कैंसर का कारण बन सकने वाली सौर घटनाओं के दौरान पहनने के लिए बनाया गया है. यह वेस्ट शरीर के उन अंगों और ऊतकों को ढंकती है, जो रेडिएशन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि फेफड़े, पेट, बोन मैरो, ब्रेस्ट और ओवरी. माना जाता है कि महिलाओं को रेडिएशन से होने वाले कैंसर का ख़तरा ज़्यादा होता है.
Artemis-I मिशन में दो महिला पुतले (मैनिकिन) ले जाए गए, जिन्होंने चांद तक जाने और वापस आने में लगभग एक महीना बिताया. ज़ोहार और हेल्गा नाम के इन पुतलों — जिनकी लंबाई सिर से लेकर कमर के निचले हिस्से तक असल इंसान के बराबर यानी 3 फ़ीट थी — उनको NASA के ओरियन कैप्सूल की पैसेंजर सीटों पर बांधा गया था.
ज़ोहर ने 57-पाउंड (26-किलोग्राम) की एस्ट्रो-रैड (AstroRad) वेस्ट पहनी थी, जिसे U.S.-इज़राइली स्टार्टअप स्टेम-रैड (StemRad) और लॉकहीड मार्टिन ने मिलकर बनाया था. कंपनियों ने न्यूक्लियर आपदा के समय काम करने वाली टीमों द्वारा पहने जाने वाले गियर के आधार पर इसे डिज़ाइन किया था और स्पेस स्टेशन पर इसके आराम और काम करने के तरीके का पहले ही टेस्ट कर लिया था.
हेल्गा बिना वेस्ट के उड़ी, लेकिन अपने साथी की तरह ही उसमें भी हज़ारों रेडिएशन सेंसर लगे थे. इस स्टडी के मुख्य लेखक, StemRad के जॉर्डन हौरी ने इसे 'लो-अर्थ ऑर्बिट (पृथ्वी की निचली कक्षा) से दूर अंतरिक्ष यात्रियों के रेडिएशन के संपर्क में आने का पता लगाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग' बताया.
NASA, जर्मन एयरोस्पेस सेंटर और इज़राइल स्पेस एजेंसी ने इसके लिए फंड दिया. पृथ्वी के सुरक्षात्मक वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, पृथ्वी के करीब रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन का सामना कम करना पड़ता है.
Artemis-I को किसी बड़े सोलर आउटबर्स्ट (सूर्य से निकलने वाली तेज़ ऊर्जा) का सामना नहीं करना पड़ा. लेकिन NASA के ओरियन कैप्सूल के इनर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से गुज़रने के दौरान इकट्ठा किए गए डेटा के आधार पर, हौरी और उनकी टीम ने सिमुलेशन के ज़रिए यह पता लगाया कि 1972 और 1989 जैसी भयंकर सोलर पार्टिकल घटनाओं के दौरान यह वेस्ट कितनी सुरक्षा देगी. इन घटनाओं ने मैग्नेटिक समुद्री माइन्स में धमाके किए थे और पावर ग्रिड को ठप कर दिया था.
NASA के लिए अच्छी बात यह रही कि 1972 में सूरज से होने वाला विस्फोट उस साल चंद्रमा पर हुई दो लैंडिंग के बीच हुआ, जिससे Apollo 16 और 17 के क्रू सदस्य जानलेवा रेडिएशन के संपर्क में आने से बच गए.
हाल की रिसर्च से पता चला है कि यह वेस्ट (जैकेट) 1972 जैसे ज़बरदस्त सोलर तूफ़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्री को मिलने वाले रेडिएशन डोज़ को लगभग 60 प्रतिशत और 1989 जैसी घटना के दौरान लगभग 40 प्रतिशत तक कम कर सकती है. वैज्ञानिकों ने बताया कि यह क्रमशः 193 दिनों और 131 दिनों तक डीप स्पेस रेडिएशन के अनावश्यक संपर्क में रहने के बराबर है.
हालांकि Apollo मून मिशन में से कोई भी दो हफ़्ते से ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन NASA के मून-बेस पर रहने की योजना के तहत वहां हफ़्तों, या शायद महीनों तक रहना पड़ सकता है, जिससे खतरनाक सोलर तूफ़ान का सामना करने का जोखिम बढ़ जाएगा.
मंगल ग्रह के मिशन और भी लंबे होंगे — इनमें महीने, साल और शायद पूरी ज़िंदगी भी लग सकती है, अगर SpaceX के CEO एलन मस्क लाल ग्रह पर शहर बसाने का अपना लक्ष्य पूरा कर लेते हैं.
वैज्ञानिक अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके सुरक्षा से समझौता किए बिना वेस्ट का वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं. वे यह भी पता लगा रहे हैं कि स्पेसक्राफ्ट में पहले से मौजूद चीज़ों से रेडिएशन से बचाने वाली शील्ड कैसे बनाई जाए — ऐसी रीसाइक्लिंग जिससे क्रू की जान बचाई जा सके.
हौरी को लगता है कि जल्द ही डीप-स्पेस में और टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़ोहार और हेल्गा ने 'हमें बहुत बड़ा और सटीक डेटासेट दिया है.' ज़ोहार और उसकी वेस्ट अब फ़्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में रखी गई हैं, जहां से चांद का उनका सफ़र शुरू हुआ था.