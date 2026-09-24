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Qualcomm ने लॉन्च किया Snapdragon Sound Elite Gen 2 चिप, अब इयरबड्स में मिलेंगे स्मार्ट AI फीचर्स!

क्वालकॉम का नया प्लेटफॉर्म इयरबड्स को सिर्फ म्यूजिक सुनने का जरिया नहीं बल्कि बात करके मदद लेने वाला स्मार्ट साथी बनाने जा रहा है.

By running more AI with lower power consumption, this platform will enable even small camera-equipped devices to understand their surroundings.
यह प्लेटफॉर्म कम पावर में ज्यादा एआई चलाकर कैमरा वाले छोटे डिवाइस में भी आसपास का माहौल समझने की सुविधा देगा. (Image Credit: Qualcomm)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 5:22 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज ने स्नैपड्रैगन समीट 2026 (Snapdragon Summit 2026) में एआई ऑडियो वियरएबल्स के लिए एक नया चिपसेट लॉन्च किया है. इस चिप का नाम Snapdragon Sound Elite Gen 2 है. यह प्लेटफॉर्म इयरबड्स और हेडफोन जैसे ऑडियो डिवाइस को और भी स्मार्ट बनाने के लिए लाया गया है. इसमें बेहतर साउंड के साथ आवाज पहचानने की टेक्नोलॉजी और डिवाइस के अंदर चलने वाली एआई भी शामिल है. इसमें माइक्रो पावर Wi-Fi 6e भी है, जिसकी मदद से डिवाइस सीधे क्लाउड से जुड़ सकता है.

यह प्लेटफॉर्म ऐसे अनुभवों को पाने के लिए बनाया गया है, जहां यूज़र स्क्रीन देखे बिना बात करके मदद ले सकें. कंपनी का कहना है कि करीब 70 प्रतिशत यूजर अपने पहनने वाले डिवाइस यानी वियरएबल्स में एआई फीचर चाहते हैं. क्वालकॉम के जियाद असगर के मुताबिक, लोग स्क्रीन की जगह सीधे बात करके एआई से मदद लेना चाहते हैं. इस नई चिप की मदद से वियरएबल्स में रियल-टाइम ट्रांसलेशन, आसपास की जानकारी के हिसाब से मदद, अपनी सुनने की आदत के मुताबिक आवाज और कैमरे के साथ आवाज का मिला-जुला इस्तेमाल शामिल है.

एआई क्षमता दोगुनी होगी

यह प्लेटफॉर्म पिछले वाले से दो गुना ज्यादा एआई काम एक साथ कर सकता है. कंपनी का कहना है कि यह पिछले चिप की तुलना में करीब 40% कम पावर खर्च करता है. इसमें जगह भी करीब 30% कम लगती है.

इससे छोटे डिवाइस में भी एआई हमेशा चूल रह सकता है. कैमरा वाले इयरबड्स फोटो खींचने के लिए नहीं बल्कि आसपास का माहौल समझने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं. Wi-Fi 6e से डिवाइस सीधे क्लाउड पर एआई असिस्टेंट और सर्विसेज़ से जुड़ सकता है. स्नैपड्रैगन साउंड ऐप्स एंड एजेंट्स के जरिए इसमें समय के साथ नए फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं.

आवाज और साउंड को बेहतर बनाने वाले फीचर

क्वालकॉम एपीटीएक्स लॉसलेस से अच्छी क्वालिटी की म्यूजिक सुनाई देती है. एक्सपैन टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ की सामान्य रेंज से आगे भी कनेक्शन टूटने नहीं देती है. पांचवीं जनरेशन का ANC और CVC टेक्नोलॉजी शोर कम करने और आवाज को साफ-साफ पकड़ने में मदद करते हैं. इसमें मल्टी माइक्रोफोन सपोर्ट भी है. स्नैपड्रैगन ऑडियो सेंस सॉल्यूशन नए माइक और अल्गोरिदम से आवाज और आसपास की आवाजें बेहतर पहचानता है. इससे एआई असिस्टेंट से बात करना आसान होता है.

इस चिप को इयरबड्स, हेडफोन, ओपन ईयर, हाइब्रिड डिजाइन, कैमरा वाले इयरबड्स, ऑडियो ग्लास और आने वाले मल्टीमॉडल डिवाइस के लिए बनाया गया है. कंपनी रेफरेंस डिज़ाइन भी दे रही है ताकि कंपनियां जल्द ही अपने प्रोटोटाइप तैयार कर सके. स्नैपड्रैगन समिट 2026 में क्लीयर ने एक कॉन्सेप्ट दिखाया जिसमें आवाज, कैमरा और एआई एक साथ काम करते दिखे.

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