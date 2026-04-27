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7 मई को होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन फॉर इंडिया इवेंट, जानें क्या-क्या होगा खास

OnePlus Nord CE 6 में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 8000mAh बैटरी मिलेगी जो फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करेगी. ( Image Credit: Qualcomm )

हैदराबाद: Qualcomm ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि अगले हफ्ते भारत में स्नैपड्रैगन फॉर इंडिया (Snapdragon for India) इवेंट का आयोजन होने वाला है. यह सालाना कार्यक्रम 7 मई को होगा और कंपनी इसमें अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिखाने वाली है. खासतौर पर एआई आधारित स्नैपड्रैगन डिवाइसों पर फोकस रहने की उम्मीद है. इवेंट के दौरान रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने वाले ब्रेकथ्रू अनाउंसमेंट्स देखने को मिल सकते हैं. पूरा कार्यक्रम लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा, हालांकि अभी डिटेल्स पूरी तरह साफ नहीं हैं. इस इवेंट में क्वालकॉम भारतीय ओईएम पार्टनर्स के साथ अपनी नई साझेदारियां भी सामने ला सकती है. वनप्लस और वीवो जैसे ब्रांड्स नए फोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं, जिनमें स्नैपड्रैगन चिपसेट इस्तेमाल होंगे. पिछले साल कंपनी ने नई दिल्ली में स्नैपड्रैगन फॉर इंडिया ऑटो डे आयोजित किया था, जहां मारुति सुजुकी, महिंद्रा और रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप दिखाई गई थी. इस बार भी मोबाइल और एआई पर जोर रहने वाला है. Nord CE 6 Series होगी लॉन्च