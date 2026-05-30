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Qualcomm Snapdragon C: 40 हजार के लैपटॉप में अब मिलेगी स्मार्टफोन जैसी बैटरी लाइफ

Acer, HP और Lenovo इस साल Snapdragon C लैपटॉप लॉन्च करेंगे, जो Intel और AMD को सीधी टक्कर देंगे. ( Image Credit: Qualcomm )

हैदराबाद: आजकल बजट लैपटॉप खरीदने वालों की सबसे बड़ी शिकायत बैटरी को लेकर रहती है. कम कीमत वाले लैपटॉप में अच्छी बैटरी नहीं मिलती है. स्कूल-कॉलेज के छात्र हों, छोटे कारोबारी हों या घर पर काम करने वाले - उनके लैपटॉप की बैटरी ज्यादा समय तक टिकी रहे ताकि उन्हें कम समय में बार-बार चार्ज न करना पड़ा. Qualcomm ने इसी जरूरत को समझते हुए Snapdragon C Platform पेश किया है, जो खासतौर पर एंट्री-लेवल लैपटॉप के लिए बनाया गया है. Snapdragon C क्या है और किसके लिए बना है? Snapdragon C एक नया एंट्री-टियर प्रोसेसर है जिसे क्वालकॉम ने करीब 300 डॉलर यानी लगभग 25,000 रुपये से शुरू होने वाले लैपटॉप के लिए डिज़ाइन किया है. भारत के संदर्भ में देखें तो यह 40,000 से 50,000 रुपये वाले बजट लैपटॉप सेगमेंट में टक्कर देगा, जहां अभी Intel Core 3, AMD Ryzen 3 और Ryzen 5 जैसे चिप्स राज करते हैं. इस प्रोसेसर का मकसद रोजमर्रा के काम - जैसे वेब ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लासेज, वीडियो कॉल, ऑफिस वर्क और स्ट्रीमिंग को बेहतर और ज्यादा अ्च्छी तरीके से करना है. क्वालकॉम का दावा है कि यह स्मार्टफोन जैसी पावर एफिशिएंसी लैपटॉप में लेकर आएगा, जिससे डिवाइस ठंडी और शांत रहेगी और बैटरी भी लंबे समय तक टिकेगी.