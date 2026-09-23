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Qualcomm ने लॉन्च किए दो पावरफुल चिप, फोन में चलेगा 30 अरब पैरामीटर वाला AI

Extreme मॉडल 8K 60fps और 4K 240fps वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ AI आधारित बेहतर कैमरा और गेमिंग अनुभव देता है. ( Image Credit: Qualcomm )

फोन में स्थानीय स्तर पर Personal Scribe चल सकता है और अलग-अलग लोगों की आवाज पहचानने में मदद कर सकता है. यह आपके इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी की मेमोरी भी बना सकता है, जिससे भविष्य में सुझाव ज्यादा व्यक्तिगत हो सकेंगे. क्वालकॉम का नया प्लेटफॉर्म पूरा Voice-in और Voice-out AI Agent भी चला सकता है.

इन नई चिप्स की सबसे बड़ी खासियत Agentic AI है. इसे आसान भाषा में समझें तो एआई सिर्फ आपके सवाल का जवाब नहीं देगा, बल्कि आपकी आदतों और इस्तेमाल के तरीके को समझकर कुछ काम खुद करने में मदद कर सकेगा. इसमें नए सेंसिंग हब (Sensing Hub) दिया गया है, जिसकी मदद से फोन पर छोटे एआई मॉडल सीधे डिवाइस में चलाए जा सकेंगे. ये 20 करोड़ पैरामीटर तक के छोटे मॉडल चला सकते हैं.

हैदराबाद: Qualcomm ने स्मार्टफोन की दुनिया के एआई को और आगे ले जाने के लिए दो नए फ्लैगशिप मोबाइल प्रोसेसर लॉन्च किए हैं. इन दो नए चिप का नाम Snapdragon 8 Elite Gen 6 और Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 है. इन दोनों चिप्स को खास तौर पर नई पीढ़ी के एआई वाले स्मार्टफोन के लिए बनाया गया है. क्वालकॉम के मुताबिक, इनसे फोन ज्यादा तेज, पर्सनल और यूज़र की जरूरत के हिसाब से काम करने वाले बनेंगे.

Extreme चिप में 30 अरब पैरामीटर वाला AI मॉडल

Snapdragon 8 Elite Gen 6 में नया Accelerator दिया गया है, जो AI मॉडल को ज्यादा अच्छी तरीके से चलाने के लिए बनाया गया है. वहीं, Extreme मॉडल स्थानीय स्तर पर 30 अरब पैरामीटर वाला Mixture-of-Experts यानी MoE मॉडल चला सकता है. इसमें पूरे मॉडल के सभी पैरामीटर एक साथ काम नहीं करते, बल्कि जरूरत के हिसाब से कुछ हिस्से एक्टिव होते हैं. इसमें तुलना के लिए, एपल ने जून में 20 अरब पैरामीटर वाला MoE मॉडल पेश किया था.

ये दोनों चिप्स 2nm प्रोसेस पर बन हैं और इनमें Qualcomm Oryon CPU, नया Adreno GPU और Hexagon NPU दिया गया है. एक्सट्रीम मॉडल में Adreno Neural Fusion एआई की मदद से कई बड़े और जरूरी काम करता है. जैसे - गेम में ग्राफिक्स को बेहतर बनाना, शानदार विजुअल देना और कम पावर में लंबा गेमिंग टाइम देना.

कैमरा और वीडियो में भी बड़ा बदलाव

नई चिप्स कैमरे में पिक्सल-लेवल कंट्रोल देती हैं, जिससे फोटो और वीडियो में सीन को ज्यादा बारिकी से समझकर प्रोफेशनल लेवल के नतीजे हासिल करने में मदद मिलती है. Extreme मॉडल में APV Codec के साथ 8K 60fps और 4K 240fps वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है. इसके अलावा बेहतर स्टेबलाइजेशन और मोशन अंडरस्डैंटिंग फीचर भी दिया गया है. दोनों चिप्स एआई की मदद से कॉल के दौरान आवाज को बेहतर करने और शोर कम करने में मदद करती हैं. वॉयस बबल टेक्नोलॉजी आसपास के शोर से यूज़र की आवाज़ को अलग कर सकती है.

HONOR, iQOO, Motorola, OnePlus, OPPO, REDMI, RedMagic, Vivo और Xiaomi जैसे स्मार्टफोन ब्रांड्स इन प्रोसेसर के साथ अपने-अपने फोन लॉन्च करेंगे. हालांकि, सबसे पहले Motorola ने इस नए चिप के साथ अपना पहला फोन पेश कर दिया है, जिसका नाम Motorola Signature 27 है. इस फोन में Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 होगा. इस फोन को इसी साल यानी 2026 के अंत तक में मार्केट में उपलब्ध कराया जाएगा.