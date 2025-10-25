ETV Bharat / technology

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 लॉन्च, अब मिड-रेंज फोन्स में भी 200MP कैमरा और 144Hz डिस्प्ले!

Snapdragon 6s Gen 4 अब मिड-रेंज फोन्स को फ्लैगशिप जैसी परफॉर्मेंस देगा, जिसमें बेहतर गेमिंग और 200MP कैमरा सपोर्ट भी होगा.

Qualcomm's Snapdragon 6s Gen 4 chip comes with a 4nm process, 200MP camera support, and Snapdragon Elite Gaming features.
Qualcomm ने Snapdragon 6s Gen 4 चिप 4nm प्रोसेस, 200MP कैमरा सपोर्ट और Snapdragon Elite Gaming फीचर्स के साथ आता है. (फोटो क्रेडिट: Qualcomm)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 25, 2025 at 10:38 AM IST

हैदराबाद: क्वालकॉम (Qualcomm) ने मिड-रेंज स्मार्टफोन्स के लिए एक नया चिपसेट लॉन्च किया है, जिसका नाम Snapdragon 6s Gen 4 है. क्वालकॉम ने अपने इस लेटेस्ट मिडरेंज चिपसेट को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. यह चिप क्वालकॉम द्वारा पिछले साल लॉन्च किए गए Snapdragon 6s Gen 3 का सक्सेसर है है, लेकिन इस बार कंपनी ने अपने इस चिपसेट में काफी बड़ा अपग्रेड किया है और खासतौर पर कंपनी ने इस लेटेस्ट चिपसेट में 4nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है.

कंपनी ने अपनी एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए नई चिप का ऐलान करते हुए दावा किया है कि इस चिप में यूज़र्स को परफॉर्मेंस और ग्राफिक्स दोनों में जबरदस्त बूस्ट मिलेगा. कंपनी का मुताबिक, नई चिप में CPU 36% तक तेज़ और GPU 59% तक ज्यादा तेज चलेगा, जिससे यूज़र्स को गेमिंग और हाई-एंड यूज़ एकदम स्मूद चलेगा.

गेमर्स और कैमरा लवर्स के लिए शानदार चिप

Snapdragon 6s Gen 4 में Snapdragon Elite Gaming फीचर्स भी दिए गए हैं. इससे वेरिएबल रेट शेडिंग और गेम क्विक टच जैसे फीचर्स मिलेंगे. इसका मतलब है कि गेमिंग के दौरान आपको बेहतर टच रिस्पॉन्स, स्मूद ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट (FPS) की सुविधा गेमर्स को मिलेगी. अगर आप इस चिपसेट वाले फोन्स में BGMI, COD Mobile या Asphalt जैसे गेम्स खेलते हैं तो यह चिप आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को एक और लेवल ऊपर बढ़ा देगा.

Qualcomm has launched the Snapdragon 6s Gen 4, which will deliver flagship-level performance even in mid-range smartphones.
Qualcomm ने Snapdragon 6s Gen 4 लॉन्च किया है, जो मिडरेंज स्मार्टफोन में भी फ्लैगशिप लेवल जैसी परफॉर्मेंस देगा. (फोटो क्रेडिट: Qualcomm)

इस चिप में गेमर्स के साथ-साथ कैमरा लवर्स के लिए काफी खास चीजें दी गई है, जिसकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है:

  • इसमें दिया गया Qualcomm Spectra Image Sensor Processor (ISP) ड्यूल 12-बिट इमेज प्रोसेसिंग के साथ आता है।
  • 200MP तक फोटो कैप्चर की क्षमता
  • 32MP सिंगल कैमरा या 16+16MP ड्यूल कैमरा ZSL सपोर्ट
  • 2K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग, साथ में 720p @240FPS स्लो-मो वीडियो
  • हार्डवेयर-बेस्ड Multi-Frame Noise Reduction (MFNR) से बेहतर लो-लाइट फोटोस

Snapdragon 6s Gen 4 की सबसे बड़ी खासियतें

फीचर डिटेल्स
प्रोसेसर 4nm (TSMC) प्रोसेस टेक्नोलॉजी
CPU स्ट्रक्चर 4x A720 परफॉर्मेंस कोर (2.4GHz तक) + 4x A520 एफिशिएंसी कोर (1.8GHz तक)
GPU Qualcomm Adreno GPU (59% तक तेज़ ग्राफिक्स)
डिस्प्ले FHD+ सपोर्ट @144Hz रिफ्रेश रेट
कैमरा सपोर्ट200MP तक फोटो कैप्चर, 2K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग
नेटवर्कSnapdragon 5G Modem (mmWave + Sub-6GHz)
डाउनलोड स्पीड 5G डाउनलोड स्पीड 2.9Gbps तक
ऑडियो Qualcomm Aqstic Audio Codec + Snapdragon Sound सपोर्ट
चार्जिंग Qualcomm Quick Charge 4+
मेमोरी LPDDR5x (3200 MHz) और LPDDR4x (2100 MHz) सपोर्ट
कनेक्टिविटी Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, Dual BT Antennas
GPS सिस्टम NavIC समेत Global GNSS सपोर्ट
स्टोरेज UFS 3.1 सपोर्ट
पोर्ट USB-C 3.1

परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी

इस चिपसेट वाले फोन्स की परफॉर्मेंस पर गौर करें तो इसमें 4nm नोड की वजह से यह चिप सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि ज्यादा बैटरी एफिशिएंट भी है. इसका मतलब है कि इस चिप वाले फोन में यूज़र्स को बड़ी बैटरी मिलेगी, जो अच्छे परफॉर्मेंस के साथ भी काफी देर तक टिकेगी. इसका मतलब है कि यूज़र्स इस चिपसेट वाले फोन में गेम भी खेल सकते हैं, कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं और 5G नेटवर्क पर ब्राउज़िंग भी कर सकते हैं और हर कंडीशन में बैटरी पर लोड कम पड़ेगा.

अब इस चिपसेट वाले फोन्स की कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, और Dual Bluetooth Antennas हैं, जिससे मल्टी-डिवाइस कनेक्शन और भी स्टेबल होगा. इसमें NavIC, Galileo, Glonass, और BeiDou जैसे GPS सिस्टम्स का सपोर्ट है, जो भारत में लोकेशन एक्युरेसी बढ़ाता है.

किन स्मार्टफोन्स में मिलेगा नया चिप

अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि क्वालकॉम का नया चिपसेट किन स्मार्टफोन्स के साथ आएगा. इसके बारे में क्वालकॉम ने अभी तक किसी भी ब्रांड का नाम कंफर्म नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि Xiaomi, OPPO, Samsung और Motorola (moto) भी इस चिपसेट वाले फोन्स को लॉन्च कर सकते हैं. इसका मतलब है कि अगले कुछ महीनों में मिड-रेंड सेगमेंट में हमें फ्लैगशिप जैसी परफॉर्मेंस देने वाले फोन्स भी खरीदने का मौका मिल सकेगा.

