ETV Bharat / technology

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 लॉन्च, अब मिड-रेंज फोन्स में भी 200MP कैमरा और 144Hz डिस्प्ले!

Qualcomm ने Snapdragon 6s Gen 4 चिप 4nm प्रोसेस, 200MP कैमरा सपोर्ट और Snapdragon Elite Gaming फीचर्स के साथ आता है. ( फोटो क्रेडिट: Qualcomm )

हैदराबाद: क्वालकॉम (Qualcomm) ने मिड-रेंज स्मार्टफोन्स के लिए एक नया चिपसेट लॉन्च किया है, जिसका नाम Snapdragon 6s Gen 4 है. क्वालकॉम ने अपने इस लेटेस्ट मिडरेंज चिपसेट को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. यह चिप क्वालकॉम द्वारा पिछले साल लॉन्च किए गए Snapdragon 6s Gen 3 का सक्सेसर है है, लेकिन इस बार कंपनी ने अपने इस चिपसेट में काफी बड़ा अपग्रेड किया है और खासतौर पर कंपनी ने इस लेटेस्ट चिपसेट में 4nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी ने अपनी एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए नई चिप का ऐलान करते हुए दावा किया है कि इस चिप में यूज़र्स को परफॉर्मेंस और ग्राफिक्स दोनों में जबरदस्त बूस्ट मिलेगा. कंपनी का मुताबिक, नई चिप में CPU 36% तक तेज़ और GPU 59% तक ज्यादा तेज चलेगा, जिससे यूज़र्स को गेमिंग और हाई-एंड यूज़ एकदम स्मूद चलेगा. गेमर्स और कैमरा लवर्स के लिए शानदार चिप Snapdragon 6s Gen 4 में Snapdragon Elite Gaming फीचर्स भी दिए गए हैं. इससे वेरिएबल रेट शेडिंग और गेम क्विक टच जैसे फीचर्स मिलेंगे. इसका मतलब है कि गेमिंग के दौरान आपको बेहतर टच रिस्पॉन्स, स्मूद ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट (FPS) की सुविधा गेमर्स को मिलेगी. अगर आप इस चिपसेट वाले फोन्स में BGMI, COD Mobile या Asphalt जैसे गेम्स खेलते हैं तो यह चिप आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को एक और लेवल ऊपर बढ़ा देगा. Qualcomm ने Snapdragon 6s Gen 4 लॉन्च किया है, जो मिडरेंज स्मार्टफोन में भी फ्लैगशिप लेवल जैसी परफॉर्मेंस देगा. (फोटो क्रेडिट: Qualcomm) इस चिप में गेमर्स के साथ-साथ कैमरा लवर्स के लिए काफी खास चीजें दी गई है, जिसकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है: