Qualcomm का Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट लॉन्च, OnePlus 15R में सबसे पहले होगा इस्तेमाल

यह प्रोसेसर 3nm प्रोसेस पर बनाया गया है और इसमें Qualcomm के लेटेस्ट Oryon CPU आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 3.8GHz पर दो प्राइम कोर और 3.32GHz पर छह परफॉर्मेंस कोर दिए गए हैं.

Snapdraogn 8 Gen 5 प्रोसेसर के बारे में जानकारी Qualcomm द्वारा लॉन्च किया गया Snapdraogn 8 Gen 5 इसके 8-सीरीज़ मोबाइल प्लेटफॉर्म में एक नया प्रोडक्ट है. कंपनी ने इस प्रोसेसर को अपने मौजूदा चिपसेट Snapdragon 8 Elite Gen 5 से नीचे रखा है, लेकिन इसमें कम क्लॉक स्पीड पर कई डिज़ाइन आइडिया वही हैं.

नए चिपसेट को लॉन्च करने का मकसद Qualcomm के कई लेटेस्ट परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट उन डिवाइस में लाना है, जो शायद एलीट टियर को न अपनाएं. अपग्रेडेड CPU, GPU, AI प्रोसेसिंग और कनेक्टिविटी कैपेबिलिटी के साथ, लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 5 आने वाले 'फ्लैगशिप-किलर' स्मार्टफोन के लिए एक मजबूत ऑप्शन होने की उम्मीद है.

हैदराबाद: टेक दिग्गज Qualcomm ने अपने मोबाइल चिपसेट लाइन में इजाफा करते हुए नया Snapdragon 8 Gen 5 SoS लॉन्च कर दिया है. यह प्रोसेसर कंपनी के ज़्यादा पावरफुल Snapdragon 8 Elite Gen 5 से नीचे रखा जाएगा, लेकिन इसके बाद भी नया प्रोसेसर Snapdragon 8 Gen 3 के मुकाबले काफी बेहतर परफॉर्मेंस देता है.

Qualcomm से मिली जानकारी के अनुसार, Snapdragon 8 Gen 5, 2023 में लॉन्च किए गए Snapdragon 8 Gen 3 की तुलना में CPU परफॉर्मेंस में 36 प्रतिशत और GPU परफॉर्मेंस में 11 प्रतिशत सुधार देता है. इस प्रोसेसर को लेकर कंपनी ने 46 प्रतिशत तेज़ AI परफॉर्मेंस और 13 प्रतिशत ओवरऑल एफिशिएंसी गेन करने का दावा किया है.

चिपसेट में फ्रेम मोशन इंजन 3.0 के सपोर्ट के साथ एड्रेनो 840 GPU शामिल किया गया है, लेकिन इसमें एड्रेनो हाई-परफॉर्मेंस मेमोरी शामिल नहीं है. नए Snapdragon 8 Gen 5 प्लेटफॉर्म में Snapdragon X80 5G Modem-RF सिस्टम इंटीग्रेट किया गया है, जो mmWave और sub-6GHz 5G को सपोर्ट करता है.

Snapdraogn 8 Gen 5 प्रोसेसर में कनेक्टिविटी फीचर्स

कंपनी की माने तो इसकी पीक डाउनलोड स्पीड 10Gbps तक और अपलिंक स्पीड 3.5Gbps तक है. इसके अलावा, FastConnect 7900 सिस्टम के ज़रिए Wi-Fi 7, Bluetooth 6, और Ultra Wideband सपोर्ट भी मिलता है. स्टोरेज सपोर्ट की बात करें, तो यह UFS 4.0 तक लिमिटेड रखा गया है, जबकि Elite मॉडल UFS 4.1 को सपोर्ट करता है.

तस्वीरों की बात करें तो Snapdragon 8 Gen 5 ट्रिपल-20-बिट स्पेक्ट्रा AI ISP के साथ आता है, जिसमें 60fps पर कम रोशनी वाले वीडियो के लिए नाइट विज़न 3.0, रियल-टाइम टोन कंट्रोल और स्नैपड्रैगन ऑडियो सेंस के ज़रिए HDR ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसे फ़ीचर दिए गए हैं. चिपसेट 320-मेगापिक्सल तक के सिंगल कैमरे और 120fps पर 4K वीडियो कैप्चर को सपोर्ट करता है, जिसमें 60fps पर 8K तक प्लेबैक भी शामिल है.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 SoC में Qualcomm का Hexagon NPU लगाया गया है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह AI वर्कलोड में 46 परसेंट की बढ़ोतरी करता है और मल्टीमॉडल ऑन-डिवाइस AI टास्क को सपोर्ट करता है. सेंसिंग हब मोशन डिटेक्शन, जैसे फोन उठाने से असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकता है.

Qualcomm का कहना है कि Snapdragon 8 Gen 5 सबसे पहले OnePlus के डिवाइस में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी शुरुआत OnePlus 15R से होने वाली है. आने वाले हफ्तों में iQOO, Motorola, Vivo और दूसरे ब्रांड के आने वाले स्मार्टफोन में भी इस नए चिप का इस्तेमाल किया जा सकता है.