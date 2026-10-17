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Galaxy S27 Ultra हीटिंग विवाद: सैमसंग की डेडलाइन के बाद क्वालकॉम ने दिया जवाब

सैमसंग ने क्वालकॉम को अक्टूबर के मध्य तक थर्मल समस्या ठीक करने का समय दिया है नहीं तो एक्जीनोस 2700 इस्तेमाल होगा. ( Image Credit: Samsung & Qualcomm )

हैदराबाद: क्वालकॉम ने हाल ही में एक नया और अभी तक का सबसे पावरफुल चिप लॉन्च किया है, जिसका नाम Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 है. इस चिप के साथ कई बड़ी कंपनियों के फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं. इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सोशल मीडिया पर ख़बर फैली कि सैमसंग का अपकमिंग फ्लैगशिप फोन Galaxy S27 Ultra क्वालकॉम के इसी चिप के साथ आने वाला है और यह फोन Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 गर्म हो रहा है यानी इस चिप के साथ फोन में हीटिंग इश्यू हो रहे हैं. अब क्वालकॉम ने इस ख़बर को पूरी तरह से गलत बताया है.

पिछले कुछ सालों से सैमसंग अपने गैलेक्सी एस अल्ट्रा फोन्स में सिर्फ क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन चिप्स का इस्तेमाल कर रहा है और Galaxy S27 Ultra के लिए भी यही उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन एसईडेली की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग के स्मार्टफोन डिवीज़न ने Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 की इंटरनल टेस्टिंग की. इस टेस्ट में पता चला कि लंबे समय तक हेवी वर्कलोड मैनेज करने पर चिप का तापमान तय सीमा से ऊपर चला जाता है. इसे परफॉर्मेंस थ्रॉटलिंग की समस्या हो सकती है.

इन आरोपों का जवाब देते हुए क्वालकॉम के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर डॉन मैकगायर ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बात कही है. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट के जरिए बिल्कुल साफ तौर पर कहा, "Snapdragon 8 Elite Gen 6 में हीटिंग की कोई समस्या नहीं है. कंपनियां परफॉर्मेंस और पावर को बेहतर बनाने के लिए इसे खुद ट्यून करती हैं. हम यूजर्स को बेस्ट देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं." Exynos 2700 के साथ लॉन्च होगा Galaxy S27 Ultra?