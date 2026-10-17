Galaxy S27 Ultra हीटिंग विवाद: सैमसंग की डेडलाइन के बाद क्वालकॉम ने दिया जवाब
क्वालकॉम ने साफ कहा है कि Galaxy S27 Ultra में Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 के गर्म होने की खबरें बिल्कुल गलत हैं.
Published : October 17, 2026 at 4:29 PM IST
हैदराबाद: क्वालकॉम ने हाल ही में एक नया और अभी तक का सबसे पावरफुल चिप लॉन्च किया है, जिसका नाम Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 है. इस चिप के साथ कई बड़ी कंपनियों के फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं. इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सोशल मीडिया पर ख़बर फैली कि सैमसंग का अपकमिंग फ्लैगशिप फोन Galaxy S27 Ultra क्वालकॉम के इसी चिप के साथ आने वाला है और यह फोन Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 गर्म हो रहा है यानी इस चिप के साथ फोन में हीटिंग इश्यू हो रहे हैं. अब क्वालकॉम ने इस ख़बर को पूरी तरह से गलत बताया है.
पिछले कुछ सालों से सैमसंग अपने गैलेक्सी एस अल्ट्रा फोन्स में सिर्फ क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन चिप्स का इस्तेमाल कर रहा है और Galaxy S27 Ultra के लिए भी यही उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन एसईडेली की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग के स्मार्टफोन डिवीज़न ने Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 की इंटरनल टेस्टिंग की. इस टेस्ट में पता चला कि लंबे समय तक हेवी वर्कलोड मैनेज करने पर चिप का तापमान तय सीमा से ऊपर चला जाता है. इसे परफॉर्मेंस थ्रॉटलिंग की समस्या हो सकती है.
There are no systemic thermal issues with the 8 elite gen 6. OEMs are consistently tuning their platforms as they launch their products. Always trying to balance performance and power to optimize their value props around different use cases. We work together to deliver the best for users— Don McGuire (@donnymac) October 16, 2026
इन आरोपों का जवाब देते हुए क्वालकॉम के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर डॉन मैकगायर ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बात कही है.
उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट के जरिए बिल्कुल साफ तौर पर कहा, "Snapdragon 8 Elite Gen 6 में हीटिंग की कोई समस्या नहीं है. कंपनियां परफॉर्मेंस और पावर को बेहतर बनाने के लिए इसे खुद ट्यून करती हैं. हम यूजर्स को बेस्ट देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं."
Exynos 2700 के साथ लॉन्च होगा Galaxy S27 Ultra?
सैमसंग ने पिछले महीने क्वालकॉम से इस मसले पर बात की और मिड-अक्टूबर तक इस समस्या को सोल्व करने का समय दिया. अगर क्वालकॉम परफॉर्मेंस, स्थिरता और तापमान के मानकों पर खरा नहीं उतरता तो सैमसंग अपने खुद के Exynos 2700 चिप का ही इस्तेमाल करने के लिए तैयार. इस मामले में अब क्वालकॉम का नया बयान है, जिसने सैमसंग के इस दावे को गलत बताया है.
एक्जीनोस 2700 को सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम एलएसआई डिवीजन ने डिज़ाइन किया है. इस चिप को सैमसंग ने अपने सैमसंग फाउंड्री के सेकंड जनरेशन 2nm प्रोसेस नोड (एसएफ2पी) पर बनाया है. इसे 10 Core CPU हैं. इंटरनल टेस्टिंग में इसकी परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन के बराबर या थोड़ी बेहतर बताई जा रही है.
बाकी मॉडल्स में क्या होगा
अगर सैमसंग अपने अपकमिंग फ्लैगशिप फोन्स के लिए अपने ही एक्जीनोस चिप को चुनता है तो फोन की लागत भी कम होगी और उसके चिप बनाने वाले डिवाइस का इस्तेमाल भी बढ़ेगा. इससे कंपनी के पूरे बिजनेस को फायदा होगा और सैमसंग के कस्टमर्स को भी महंगे फोन वाले दौर में थोड़ कम कीमत में फोन मिल जाएंगे. Galaxy S27 Ultra का मास प्रोडक्शन इस साल के आखिर में शुरू होने वाला है. यह फोन 2027 की शुरुआत में Galaxy S27, Galaxy S27 Plus और Galaxy S27 Pro के साथ लॉन्च हो सकता है.
📝 Why Qualcomm is defending Snapdragon against Galaxy S27 Ultra heat rumors Qualcomm CMO defended the Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 chipset. He denied any “thermal issues” in the chipset, calling them “100% inaccurate.” https://t.co/wpwsuQLVAQ https://t.co/CbYQCWxnCo— Sammy Fans (@thesammyfans) October 17, 2026
रिपोर्ट्स के अनुसार Galaxy S27, Galaxy S27 Plus और Galaxy S27 Pro को ज्यादातर देशों में Exynos 2700 चिप के साथ ही लॉन्च किया जा सकता है. अगर स्नैपड्रैगन की समस्या ठीक नहीं होती तो अल्ट्रा मॉडल में भी एक्जीनोस का इस्तेमाल हो सकता है. अगर ऐसा होता है कि पांच साल बाद गैलेक्सी एस अल्ट्रा सीरीज के फोन में एक्जीनोस चिप की वापसी होगी.