भारत में Pulsar ब्रांड के पूरे हुए 25 साल, लाइनअप पर मिल रहा है 7,000 रुपये तक का फायदा
Bajaj Auto ने भारत में Pulsar ब्रांड के 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर कंपनी Pulsar लाइनअप पर डिस्काउंट दे रही है.
Published : January 5, 2026 at 1:54 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने भारत में Pulsar ब्रांड के 25 साल पूरे कर लिए हैं, और इस उपलक्ष्य पर कंपनी कुछ चुनिंदा Bajaj Pulsar मॉडल पर कस्टमर्स को 7,000 रुपये तक के फायदे दे रही है. इस एनिवर्सरी ऑफर में डायरेक्ट सेविंग, फाइनेंसिंग पर ज़ीरो प्रोसेसिंग फीस और पांच फ्री सर्विस शामिल हैं. इस मौके पर कंपनी ने कहा कि यह लिमिटेड-टाइम ऑफर सभी मार्केट के लिए पेश किया गया है, और लिमिटेड पीरियड के लिए लागू है.
कंपनी के पोर्टफोलियो में 11 Pulsar मॉडल
कंपनी ने मौजूदा Bajaj Pulsar लाइनअप में अभी भारतीय बाजार में 11 मॉडल हैं, जिनमें 125cc से 400cc तक के इंजन कैपेसिटी शामिल हैं. इनमें एंट्री लेवल पर Bajaj Pulsar 125 है, जिसके बाद Pulsar N150, Pulsar 150 और Pulsar N160 शामिल हैं.
इसके हायर रेंज पर नजर डालें तो इसमें Pulsar NS160 और Pulsar NS200 हैं, साथ ही फुली-फेयर्ड Pulsar RS200 भी है. इसके अलावा 250cc रेंज में Pulsar N250 और Pulsar F250 शामिल हैं, जबकि हाल ही में लॉन्च हुई Bajaj Pulsar NS400Z लाइनअप में सबसे ऊपर है और अब तक की सबसे पावरफुल पल्सर है.
Bajaj Auto का कहना है कि "पिछले ढाई दशकों में भारत के स्पोर्ट्स और नेकेड मोटरसाइकिल सेगमेंट को आकार देने में पल्सर ब्रांड ने अहम भूमिका निभाई है. कंपनी इस मॉडल रेंज को ज़्यादा परफॉर्मेंस और स्पोर्टी डिज़ाइन को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का श्रेय देती है, जिसे DTS-i जैसी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिला, जिन्हें कंपनी की शुरुआत में ही पेश किया गया था."
कंपनी ने Bajaj Pulsar NS400Z को उसी विरासत को आगे बढ़ाने के तौर पर पेश किया है, जो पल्सर-बैज वाली मोटरसाइकिल में अब तक का सबसे ज़्यादा आउटपुट देती है और कंपनी के मौजूदा परफॉर्मेंस-फोकस्ड पोर्टफोलियो को मज़बूत करती है.
इस मौके पर कमेंट करते हुए, बजाज ऑटो लिमिटेड के मोटरसाइकिल बिजनेस यूनिट के प्रेसिडेंट सारंग कनाडे ने कहा कि "पिछले 25 सालों में भारत के परफॉर्मेंस मोटरसाइकिलिंग कल्चर में Pulsar ने एक अहम भूमिका निभाई है. यह एनिवर्सरी ऑफर ग्राहकों के लिए ठोस वैल्यू जोड़ने के मकसद से है, जबकि कंपनी परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स पर फोकस करना जारी रखेगा."