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गेमर्स को झटका! $1000 के पार होगी PlayStation 6 की कीमत, जानिए कब होगा लॉन्च?

यह इमेज Play Station 5 यानी PS5 की है. ( Image Credit: Play Station )

हैदराबाद: अगर आप गेमर हैं और प्लेस्टेशन पर गेम खेलने के शौकीन हैं, तो यह ख़बर आपके लिए काफी जरूरी हो सकती है. सोनी का अगला कंसोल प्लेस्टेशन यानी PlayStation 6 (PS6) काफी महंगी कीमत पर लॉन्च हो सकता है और इसके लिए गेमर्स को काफी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं.

एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी इसे 2027 के आखिर में लॉन्च करना चाहती है. वाल्व के स्टीम मशीन को भी 1,049 डॉलर की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया, जो इसकी एक मिसाल है. अब लीक्स के मुताबिक, प्लेस्टेशन 6 की कीमत 1000 डॉलर के भी पार जा सकती है.

रैम और एसएसडी ने बढ़ाई लागत जाने-माने लीकर KeplerL2 ने NeoGAF फोरम पर लिखा कि सिर्फ रैम और NAND स्टोरेज के लिए कंपनी को 680 डॉलर से ज्यादा खर्च करना पड़ा है. इसमें बाकी कंपोनेंट्स जुड़े ही नहीं हैं. इस कारण ऐसा माना जा रहा है कि कंसोल बनाने की कुल लागत 1000 डॉलर के आसपास या उससे ऊपर पहुंच चुकी है. NeoGAF फोरम पर लीकर KeplerL2 के पोस्ट का स्क्रीनशॉट (NeoGAF/KeplerL2) इसके बारे में आई एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, प्लेस्टेशन 6 को तैयार करने का खर्च 960 डॉलर बताया जा रहा है. ऐसे में कीमत 1000 डॉलर से ज्यादा रह सकती है और ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में इस नए प्लेस्टेशन की बिक्री पिछले प्लेस्टेशन यानी PS5 की तुलना में कम रह सकती है. इस मामले में मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं कि जब सोनी और माइक्रोसॉफ्ट ने चिप डिज़ाइन शुरू की, तब GDDR7 मेमोरी का भाव करीब 3 डॉलर प्रति जीबी रहने का अनुमान लगाया गया था. लीकर के अनुसार, अब यह कीमत 20 से 23 डॉलर प्रति जीबी हो चुकी है, जो कि 3 डॉलर वाली रेट की तुलना में काफी ज्यादा है. इसका असर माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स प्रोजेक्ट हेलिक्स (Xbox Project Helix) पर भी पड़ने वाला है. यह भी पढ़ें: Explainer: GTA 6 का लॉन्च ट्रेलर रिलीज़, लूसिया की जेल से लेकर कुत्ते के चश्मे तक जानें हर नई बात