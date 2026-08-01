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भारत में क्यों महंगा हुआ PS5? दुनियाभर के गेमर्स हुए परेशान

सोनी ने भारत में PS5 की कीमत 15,000 रुपये तक बढ़ा दी है. आइए हम जानते हैं कि आखिर क्यों कीमत बढ़ी है.

Gaming hardware is becoming increasingly expensive due to rising chip and memory prices driven by the growing demand for AI technology.
AI तकनीक की बढ़ती मांग के चलते चिप और मेमोरी की कीमतें बढ़ने से गेमिंग हार्डवेयर लगातार महंगा होता जा रहा है. (Image Credit: discoveringbrands)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 1, 2026 at 9:38 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: हाल ही में सोनी के PS5 कंसोल की कीमत बढ़ चुकी है. अब गेमर्स को इसके लिए पहले से कहीं ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं. PS5 का स्टैंडर्ट एडिशन अब भारत में 69,990 रुपये में मिल रहा है, जबकि पहले इसकी कीमत 54,990 रुपये हुआ करती थी. इसका मतलब है स्टैंडर्ट एडिशन की कीमत करीब 15,000 रुपये बढ़ चुकी हैं, जो लगभग 28% की बढ़ोतरी है.

सोनी के ऑफिशियल स्टोर ShopAtSC पर डिस्क वाला वर्जन इसी नई कीमत पर लिस्ट किया गया है, हालांकि फिलहाल यह स्टॉक में नहीं है. डिजिटल एडिशन की नई कीमत को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि यह वेबसाइट पर लिस्ट ही नहीं है.

दिलचस्प बात यह है कि भारत में PS5 की कीमत बढ़ने का यह कोई पहला मामला नहीं है. पिछले साल जुलाई में भी डिजिटल एडिशन की कीमत 44,990 रुपये से बढ़ाकर 49,990 रुपये की गई थी. उस वक्त स्टैंडर्ड एडिशन की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ था. लेकिन इस बार दोनों तरह के गेमर्स को असर झेलना पड़ रहा है.

AI की वजह से बढ़ी कीमत

अगर आप ये सोच रहे हैं कि PS5 कंसोल की कीमत क्यों बढ़ी तो हम आपको बता दें कि इसका कारण भी दुनियाभर में चल रही रैम और स्टोरेज की किल्लत ही है. रैम और स्टोरेज की ग्लोबल क्राइसिस की वजह से दुनियाभर की कई कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, टैबलेट आदि डिवाइसेज़ की कीमत बढ़ा दी है और अब सोनी ने अपने गेमिंग कंसोल की कीमत को भी बढ़ा दिया है.

एआई टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग के कारण चिप बनाने वाली कंपनियों पर इतना दबाव आ गया है कि गेमिंग हार्डवेयर के लिए जरूरी पार्ट्स महंगे होते जा रहे हैं. यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों में भी सोनी पहले ही PS5, PS5 Pro और PlayStation Portal की कीमतें बढ़ा चुकी है. गेमिंग पीसी, GPU, हैंडहेल्ड डिवाइस और Xbox व Nintendo Switch 2 जैसे कंसोल भी इस महंगाई की चपेट में आ चुके हैं.

यहां तक कि पिछले महीने लॉन्च हुए Valve के Steam Machine की कीमत भी 1,049 डॉलर रखी गई, और कंपनी ने साफ कहा कि यह कीमत पार्ट्स की बढ़ती लागत की वजह से है. इसके बारे में जानकारों का मानना है कि जब तक चिप सप्लाई की यह दिक्कत दूर नहीं होती, तब तक गेमर्स को महंगे कंसोल और एक्सेसरीज के लिए तैयार रहना होगा.

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