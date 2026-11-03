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इस महीने PS5 पर आने वाले सभी गेम्स की लिस्ट, GTA 6 पर होगी सबसे ज्यादा नज़र

GTA 6 का इंतजार गेमर्स पिछले कई सालों से कर रहे थे, अब इसे आखिकार रिलीज़ किया जाने वाला है. ( Rockstar Games )

हैदराबाद: नवंबर 2026 का महीना PS5 गेमर्स के लिए काफी खास साबित होने वाला है, क्योंकि इस महीने गेमर्स को बहुत सारे नए गेम्स खेलने का मौका मिलने वाला है और उससे भी खास बात है कि आखिरकार 13 साल का लंबा इंतजार खत्म होगा और Grand Theft Auto VI यानी GTA 6 खेलने का मौका मिलेगा.

इसके अलावा कुछ पुराने क्लासिक गेम्स भी नए रूप में आ रहे हैं. प्लेस्टेशन ने खुद इन गेम्स की लिस्ट शेयर की है. आइए हम आपको लिस्ट वाइज़ बताते हैं कि नवंबर के महीने में पीएस5 पर कौन-कौन से गेम्स आने वाले हैं.

नवंबर की शुरुआत के मुख्य गेम्स 3 नवंबर को Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered आ रहा है. यह पुराना काइजू फाइटर गेम है, जो एक नया रूप लेकर आया है. इसमें 12 मॉनस्टर्स हैं और लोकल समेत ऑनलाइन मल्टीप्लेयर भी है. 3 नवंबर को ही Zero Parades: Director’s Cut भी रिलीज हो रहा है. यह ZA/UM स्टूडियो का डायलॉग-बेस्ड RPG है. 4 नवंबर को Void/Breaker और CRYMELIGHT रिलीज़ होंगे. CRYMELIGHT एक रॉगलाइक डेकबिल्डर है जो Wonderland की कहानी पर आधारित है. 5 नवंबर को Where The Seeds Fall, K-Pop Rising: Dream to Shine और Escape Academy 2: Back 2 School रिलीज होंगे. K-Pop Rising में आप K-Pop स्टार बनने का सपना पूरा कर सकते हैं और Escape Academy 2 में कैंपस पर एस्केप रूम स्टाइल पज़ल्स हैं.