इस महीने PS5 पर आने वाले सभी गेम्स की लिस्ट, GTA 6 पर होगी सबसे ज्यादा नज़र
नवंबर 2026 में PS5 गेमर्स के लिए सबसे बड़ा मौका है क्योंकि Grand Theft Auto VI जैसे कई बड़े टाइटल्स आ रहे हैं.
Published : November 3, 2026 at 2:05 PM IST
हैदराबाद: नवंबर 2026 का महीना PS5 गेमर्स के लिए काफी खास साबित होने वाला है, क्योंकि इस महीने गेमर्स को बहुत सारे नए गेम्स खेलने का मौका मिलने वाला है और उससे भी खास बात है कि आखिरकार 13 साल का लंबा इंतजार खत्म होगा और Grand Theft Auto VI यानी GTA 6 खेलने का मौका मिलेगा.
इसके अलावा कुछ पुराने क्लासिक गेम्स भी नए रूप में आ रहे हैं. प्लेस्टेशन ने खुद इन गेम्स की लिस्ट शेयर की है. आइए हम आपको लिस्ट वाइज़ बताते हैं कि नवंबर के महीने में पीएस5 पर कौन-कौन से गेम्स आने वाले हैं.
This month on PlayStation 🦖 November 3 - Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered 🤖 November 4 - Void/Breaker 🌱 November 5 - Where The Seeds Fall 🧌 November 10 - Warhammer Survivors 🦔 November 12 - Sonic Pico Park 🐎 November 12 - Barbie Rewind 🌆 November 19 - Grand Theft Auto VI— PlayStation (@PlayStation) November 2, 2026
नवंबर की शुरुआत के मुख्य गेम्स
3 नवंबर को Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered आ रहा है. यह पुराना काइजू फाइटर गेम है, जो एक नया रूप लेकर आया है. इसमें 12 मॉनस्टर्स हैं और लोकल समेत ऑनलाइन मल्टीप्लेयर भी है.
3 नवंबर को ही Zero Parades: Director’s Cut भी रिलीज हो रहा है. यह ZA/UM स्टूडियो का डायलॉग-बेस्ड RPG है.
4 नवंबर को Void/Breaker और CRYMELIGHT रिलीज़ होंगे. CRYMELIGHT एक रॉगलाइक डेकबिल्डर है जो Wonderland की कहानी पर आधारित है.
5 नवंबर को Where The Seeds Fall, K-Pop Rising: Dream to Shine और Escape Academy 2: Back 2 School रिलीज होंगे. K-Pop Rising में आप K-Pop स्टार बनने का सपना पूरा कर सकते हैं और Escape Academy 2 में कैंपस पर एस्केप रूम स्टाइल पज़ल्स हैं.
महीने के बड़े हाइलाइट्स
19 नवंबर को सहसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाला गेम यानी Grand Theft Auto VI लॉन्च होगा. यह गेम पिछले कई सालों से चर्चा में है और PS5 पर इसका लॉन्च गेमिंग की दुनिया में बड़ा इवेंट माना जा रहा है.
24 नवंबर को Gothic 3 Classic प्लेस्टेशन 5 पर डेब्यू करेगा. यह एक्शन RPG क्लासिक अब कंसोल पर आ रहा है. इसमें कम्युनिटी पैच लगाए गए हैं और ग्राफिक्स सुधारे गए हैं. Myrtana की दुनिया में ओरक्स और ह्यूमन्स के बीच जंग की कहानी है.
10 नवंबर को Warhammer Survivors रिलीज होंगे.
12 नवंबर को Sonic Pico Park व Barbie Rewind लॉन्च होंगे.
गेमर्स के लिए क्या खास है
इस महीने गेमर्स के लिए एक बहुत बड़े गेम GTA 6 के साथ-साथ कई अलग-अलग स्टाइल वाले गेम्स भी लॉन्च होंगे. कोई मॉन्स्टर फाइट खेलना चाहे तो Godzilla ले सकता है, कोई कहानी वाला RPG चाहे तो Zero Parades या Gothic 3 Classic खरीद सकता है या जो रिलैक्स गेम्स खेलना पसंद करते हैं तो उनके लिए K-Pop Rising और Escape Academy 2 अच्छे ऑप्शन्स साबित हो सकते हैं. लिहाजा, नवंबर 2026 PS5 के लिए काफी व्यस्त होने वाला है. गेमर्स GTA 6 के लॉन्च होने से पहले इन छोटे गेम्स को खेल सकते हैं. प्लेस्टेशन स्टोर पर ये सभी गेम्स उपलब्ध होंगे.