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Project Solara: Microsoft ने AI-एजेंट गैजेट्स के लिए नया OS किया पेश, कॉन्सेप्ट डिवाइस दिखाए

Microsoft ने प्रोजेक्ट Solara पेश किया है, जो एक चिप-टू-क्लाउड प्लेटफॉर्म है. यह ट्रेडिशनल ऐप्स की जगह AI एजेंट्स से बदला जा सकता है.

Project Solara is currently in its early-stage limited to concept hardwares.
प्रोजेक्ट Solara अभी शुरुआती स्टेज में है और कॉन्सेप्ट हार्डवेयर तक ही सीमित है. (फोटो - Commandline (Microsoft))
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 3, 2026 at 4:20 PM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: Microsoft ने प्रोजेक्ट Solara पेश किया है, यह एक नया प्लेटफॉर्म है, जो लोगों के कंप्यूटिंग डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है. बिल्ड 2026 में घोषित, Solara को कंपनी 'एजेंट-फर्स्ट डिवाइस' कहती है, ऐसे सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो पारंपरिक एप्लिकेशन के बजाय AI एजेंट चलाते हैं, जिससे कंप्यूटिंग की मुख्य यूनिट ऐप्स से टास्क में बदल जाती है.

असल में, Solara एक चिप-टू-क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जो एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट (AOSP) बेस पर बना है, और Microsoft के एंटरप्राइज स्टैक के साथ लेयर्ड है, जिसमें Entra ID के ज़रिए आइडेंटिटी मैनेजमेंट, इंट्यून के ज़रिए डिवाइस मैनेजमेंट और कोपायलट-पावर्ड एजेंट शामिल हैं. यह सिस्टम लोकल हार्डवेयर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

Solara कैसे काम करता है?
एक आम सेटअप में, रूटीन वर्कफ़्लो के लिए भी कई एप्लिकेशन के बीच स्विच करना पड़ता है. मीटिंग शेड्यूल करना, डॉक्यूमेंट्स की समरी बनाना, और फ़ॉलो-अप भेजना, इन सबके लिए अलग-अलग टूल की ज़रूरत होती है. Solara इस फ़्रैगमेंटेशन को खत्म करने की कोशिश करता है.

Traditional Computing Framewrok vs Project Solara's Framework
पारंपरिक कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क बनाम प्रोजेक्ट सोलारा का फ्रेमवर्क (फोटो - Commandline (Microsoft))

अलग-अलग ऐप खोलने के बजाय, यूज़र कमांड या प्रॉम्प्ट देते हैं. फिर सिस्टम इंटेंट को समझता है और बैकग्राउंड में वर्कफ़्लो को ऑर्केस्ट्रेट करता है, यह तय करता है कि किन सर्विसेज़ को कॉल करना है, डेटा कैसे रिट्रीव करना है, और रिज़ल्ट कैसे दिखाए जाने हैं. यह सब यूज़र को किसी भी अंदरूनी एप्लिकेशन के साथ सीधे इंटरैक्ट करने की ज़रूरत के बिना होता है.

Solara का स्ट्रक्चर कैसा है?
Solara तीन अलग-अलग लेयर्स पर काम करता है. डिवाइस लेयर AOSP पर बनी है, जो कनेक्टिविटी, सेंसर और सिक्योरिटी जैसे हार्डवेयर-लेवल के कामों को संभालती है, और इसके ऊपर Microsoft के एंटरप्राइज़ आइडेंटिटी और मैनेजमेंट टूल्स जुड़े होते हैं.

एजेंट और ऑर्केस्ट्रेशन लेयर प्लेटफ़ॉर्म के कोर में होती है. यहां एजेंट ऐप्स के बजाय अलग-अलग सर्विसेज़ में काम करते हैं, और एक ही समय में एंटरप्राइज़ सिस्टम, क्लाउड डेटा और लोकल इनपुट एक्सेस करते हैं.

'आज की मीटिंग्स की समरी तैयार करें' जैसी रिक्वेस्ट कैलेंडर डेटा को वापस पाने, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस, AI से बनी समरी और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट को ट्रिगर करेगी, यह सब यूज़र को कोई भी अलग एप्लिकेशन दिखाए बिना किया जाएगा.

आखिरी लेयर इंटरफ़ेस है, जो सख़्त नहीं है और प्लेटफ़ॉर्म के हिसाब से बदलता रहता है. Microsoft इसे 'जस्ट-इन-टाइम UI' बताता है. इसकी मदद से, Solara कॉन्टेक्स्ट, डिवाइस टाइप और यूज़र के इरादे के आधार पर डायनामिक रूप से इंटरफ़ेस बनाएगा.

एक वियरेबल किसी भी मामले का ब्रीफ़ दिखा सकता है, जबकि एक बड़ी स्क्रीन ज़रूरत पड़ने पर उसे एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ डिटेल्ड डेटा दिखाएगी. थ्योरी के तौर पर, डेवलपर्स को अब अलग-अलग स्क्रीन साइज़ के लिए अलग-अलग इंटरफ़ेस डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है.

Solara-आधारित हार्डवेयर
Microsoft ने प्लेटफॉर्म के साथ दो रेफरेंस डिवाइस डिज़ाइन भी दिखाए. पहला एक वियरेबल बैज है, जो एंटरप्राइज़ वर्कर्स के लिए है, जिसमें टचस्क्रीन, माइक्रोफ़ोन ऐरे, कैमरा और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लगा है, जिससे आवाज़ या टच से बातचीत की जा सकती है.

Proejct Solara based Badge Concept
प्रोजेक्ट सोलर आधारित बजट कॉन्सेप्ट (फोटो - Commandline (Microsoft))

दूसरा एक डेस्क कम्पेनियन डिवाइस है, जिसमें टचस्क्रीन और एम्बिएंट सेंसर हैं, जो एक्सटर्नल डिस्प्ले से कनेक्ट होने पर क्लाउड PC क्लाइंट का भी काम कर सकते हैं. कोई भी डिवाइस ट्रेडिशनल एप्लिकेशन नहीं चलाता है. कोई ऐप स्टोर या डेस्कटॉप इंटरफ़ेस नहीं है. सभी इंटरैक्शन एजेंट के ज़रिए होते हैं.

एक व्यापक उद्योग आंदोलन
एजेंट-फर्स्ट कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने में Microsoft अकेला नहीं है, हालांकि इसका तरीका खास तौर पर ज़्यादा इंटीग्रेटेड है. Google अपने Gemini AI को एंड्रॉयड XR डिवाइस में प्राइमरी इंटरैक्शन लेयर के तौर पर एम्बेड कर रहा है, जिसमें स्मार्ट ग्लास भी शामिल हैं, और Google I/O 2026 में Gemini इंटेलिजेंस को पेश किया, जिससे यूज़र्स की ओर से ऐप्स और वेबसाइट्स पर काम किए जा सकेंगे.

दूसरी तरफ, OpenAI, Ex-Apple डिज़ाइनर जॉनी आइव के साथ पार्टनरशिप में AI-फर्स्ट हार्डवेयर डेवलप कर रहा है, जिसका फोकस एजेंट-सेंटर्ड इंटरैक्शन पर है. इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर, NVIDIA के चीफ एग्जीक्यूटिव जेन्सेन हुआंग ने कहा है कि, "AI एजेंट कंप्यूटिंग के सबसे बड़े यूजर होंगे." उन्होंने कंपनी के Vera CPU को एजेंटिक वर्कलोड के लिए खास तौर पर बनाया गया बताया.

Proejct Solara based Desk Concept
प्रोजेक्ट सोलर आधारित डेस्क कॉन्सेप्ट (फोटो - Commandline (Microsoft))

Solara को जो बात सबसे अलग बनाती है, वह है इन सभी चीज़ों को — Qualcomm और MediaTek के साथ हार्डवेयर पार्टनरशिप, ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन, और एंटरप्राइज़ डिप्लॉयमेंट - एक सिंगल, यूनिफाइड प्लेटफ़ॉर्म पर लाने का इसका मकसद.

Solara के साथ चुनौतियां
Solara अभी भी एक शुरुआती स्टेज का प्लेटफॉर्म है, जो अभी कॉन्सेप्ट हार्डवेयर और पायलट एनवायरनमेंट तक ही लिमिटेड है. इसकी सफलता काफी हद तक AI एजेंट्स की मैच्योरिटी पर निर्भर करती है, जिन्हें मुश्किल, मल्टी-स्टेप वर्कफ़्लो में इंटेंट को भरोसेमंद तरीके से समझना होगा और सर्विसेज़ के बीच कोऑर्डिनेट करना होगा - यह एक ऐसी कैपेबिलिटी है, जो अभी भी डेवलप हो रही है.

इकोसिस्टम में बदलाव की चुनौती भी है. ऐप-बेस्ड मॉडल पहले से मौजूद डेवलपर टूल्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और बिज़नेस मॉडल में गहराई से जुड़ा हुआ है. इसे हटाने के लिए न सिर्फ़ नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, बल्कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाया और इस्तेमाल किया जाता है, इस पर भी पूरी तरह से नए सिरे से सोचना होगा.

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