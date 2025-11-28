ETV Bharat / technology

TVS Motor के होसुर प्लांट में नई BMW F 450 GS का प्रोडक्शन शुरू, कंपनी की बड़ी उपलब्धि

नई BMW F 450 GS का प्रोडक्शन शुरू ( फोटो - BMW Motorrad India )

हैदराबाद: स्वदेशी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी TVS Motor Company और BMW Motorrad ने मेड-इन-इंडिया BMW F 450 GS का प्रोडक्शन शुरू करने की घोषणा की है. इस मोटरसाइकिल को इटली के मिलान में EICMA 2025 शो में प्रदर्शित किया गया था. तमिलनाडु के होसुर में TVS मोटर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से BMW F 450 GS को रोल आउट करते हुए, दोनों कंपनियों ने अपनी लॉन्ग-टर्म पार्टनरशिप के तहत 2,00,000 यूनिट्स बनाने की एक बड़ी उपलब्धि की भी घोषणा की. इस माइलस्टोन के बारे में जानकारी देते हुए, दोनों कंपनियों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें इंडो-जर्मन कोलेबोरेशन की सफलता पर ज़ोर दिया गया, जिसने 2013 में स्ट्रेटेजिक अलायंस बनने के बाद से दुनिया भर के कस्टमर्स को मोटरसाइकिल डिलीवर की हैं. दोनों कंपनियों के पार्टनरशिप के तहत डेवलप किए गए 310 cc कॉमन प्लेटफॉर्म मॉडल दुनिया भर के 100 मार्केट में डिलीवर किए जाते हैं. TVS Motor Company के डायरेक्टर और CEO, केएन राधाकृष्णन ने कहा कि, "आज, जब हम 2,00,000 यूनिट का माइलस्टोन मना रहे हैं, तो हम BMW F 450 GS के रोल आउट के साथ एक नए युग की शुरुआत भी कर रहे हैं, जिसे हाल ही में EICMA 2025 में दिखाया गया था. नई पेश की गई BMW F 450 GS, हाई-एंड मोटरसाइकिल बनाने में TVS मोटर की स्टेट-ऑफ-द-आर्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस को दिखाती है."