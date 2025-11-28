ETV Bharat / technology

TVS Motor के होसुर प्लांट में नई BMW F 450 GS का प्रोडक्शन शुरू, कंपनी की बड़ी उपलब्धि

TVS Motor Company और BMW Motorrad ने मेड-इन-इंडिया BMW F 450 GS का प्रोडक्शन शुरू करने की घोषणा की है.

नई BMW F 450 GS का प्रोडक्शन शुरू (फोटो - BMW Motorrad India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 28, 2025 at 10:42 AM IST

हैदराबाद: स्वदेशी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी TVS Motor Company और BMW Motorrad ने मेड-इन-इंडिया BMW F 450 GS का प्रोडक्शन शुरू करने की घोषणा की है. इस मोटरसाइकिल को इटली के मिलान में EICMA 2025 शो में प्रदर्शित किया गया था.

तमिलनाडु के होसुर में TVS मोटर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से BMW F 450 GS को रोल आउट करते हुए, दोनों कंपनियों ने अपनी लॉन्ग-टर्म पार्टनरशिप के तहत 2,00,000 यूनिट्स बनाने की एक बड़ी उपलब्धि की भी घोषणा की.

इस माइलस्टोन के बारे में जानकारी देते हुए, दोनों कंपनियों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें इंडो-जर्मन कोलेबोरेशन की सफलता पर ज़ोर दिया गया, जिसने 2013 में स्ट्रेटेजिक अलायंस बनने के बाद से दुनिया भर के कस्टमर्स को मोटरसाइकिल डिलीवर की हैं. दोनों कंपनियों के पार्टनरशिप के तहत डेवलप किए गए 310 cc कॉमन प्लेटफॉर्म मॉडल दुनिया भर के 100 मार्केट में डिलीवर किए जाते हैं.

TVS Motor Company के डायरेक्टर और CEO, केएन राधाकृष्णन ने कहा कि, "आज, जब हम 2,00,000 यूनिट का माइलस्टोन मना रहे हैं, तो हम BMW F 450 GS के रोल आउट के साथ एक नए युग की शुरुआत भी कर रहे हैं, जिसे हाल ही में EICMA 2025 में दिखाया गया था. नई पेश की गई BMW F 450 GS, हाई-एंड मोटरसाइकिल बनाने में TVS मोटर की स्टेट-ऑफ-द-आर्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस को दिखाती है."

BMW Motorrad के CEO, मार्कस फ्लैश ने कहा कि, "BMW G 310 R, G 310 GS और G 310 RR दुनिया भर में बहुत पॉपुलर हैं और BMW Motorrad की ग्लोबल ग्रोथ का एक अहम हिस्सा बन गई हैं. नई BMW F 450 GS का रोलआउट हमारी साथ की यात्रा का अगला रोमांचक चैप्टर है. हम इस मज़बूत नींव पर आगे बढ़ते हुए हर जगह राइडर्स के लिए और भी ज़्यादा इनोवेटिव, आसान और सच में वर्ल्ड-क्लास मोटरसाइकिलें देने की उम्मीद करते हैं."

पैरेलल-ट्विन इंजन वाली नई BMW F 450 GS, स्ट्रैटेजिक अलायंस के तहत डेवलप की जा रही है एक नई मोटरसाइकिल है, जिसे TVS Motor Company भारत में बना रही है. नई पार्टनरशिप के शुरू होने के साथ, TVS Motor Company और BMW Motorrad नए प्लेटफॉर्म और फ्यूचर-रेडी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं.

दोनों कंपनियों के जॉइंट स्टेटमेंट के मुताबिक, मिलकर किए गए R&D कामों का मकसद शहरी और प्रीमियम मोबिलिटी में कस्टमर की बदलती ज़रूरतों को पूरा करना है, ताकि यह पक्का हो सके कि आने वाले प्रोडक्ट्स क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इनोवेशन की उस विरासत को जारी रखें जो TVS Motor Company और BMW Motorrad अलायंस को बताती है.

