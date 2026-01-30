साल 2026 के मध्य तक बंद हो जाएगा Tesla Model S और Model X का प्रोडक्शन
Tesla ने बताया कि कंपनी साल 2026 के बीच में अपनी Tesla Model S सेडान और Tesla Model X SUV का प्रोडक्शन बंद कर देगी.
Published : January 30, 2026 at 10:06 AM IST
हैदराबाद: अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla ने जानकारी दी है कि कंपनी साल 2026 के बीच में अपनी Tesla Model S सेडान और Tesla Model X SUV का प्रोडक्शन बंद कर देगी. यह घोषणा कंपनी के CEO एलन मस्क ने फर्म की Q4 2025 अर्निंग्स कॉल के दौरान अपने स्वागत भाषण में की.
अर्निंग्स कॉल में बोलते हुए एलन मस्क ने कहा कि, "अब Model S और Model X प्रोग्राम को सम्मान के साथ खत्म करने का समय आ गया है. हम सच में एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जो ऑटोनॉमी पर आधारित है, इसलिए अगर आप Model S और Model X खरीदना चाहते हैं, तो अभी ऑर्डर करने का सही समय है. हमें उम्मीद है कि अगले क्वार्टर में Model S और Model X का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाएगा."
हालांकि, मस्क ने आगे यह भी कहा कि "Tesla Model S और Model X प्रोग्राम को तब तक सपोर्ट करती रहेगी, जब तक लोगों के पास ये गाड़ियां हैं." Tesla Model S कंपनी का सबसे लंबे समय तक चलने वाला मॉडल है, जिसे एक दशक पहले 2012 में लॉन्च किया गया था. वहीं, Tesla Model X की बात करें तो यह कंपनी की पहली SUV थी और इसे साल 2015 में लॉन्च किया गया था.
ये दोनों इलेक्ट्रिक कारें Tesla की फ्रेमोंट फैसिलिटी में बनाए जाते थे, जिसकी सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख यूनिट थी. एलन मस्क ने यह भी कहा कि, "Model S और Model X की प्रोडक्शन लाइन को ऑप्टिमस फैक्ट्री में बदला जाएगा, जिससे कंपनी के नए ह्यूमनॉइड रोबोट बनाए जा सकें, जिनकी लंबी अवधि में सालाना कैपेसिटी 10 लाख यूनिट होगी.
एक समय ऐसा भी था, जब ग्लोबल मार्केट में Tesla की सेल्स की रीढ़ की हड्डी रहे Model S और Model X ने हाल के सालों में कंपनी की कुल सेल्स में बहुत छोटा हिस्सा निभाया है. छोटे Model 3 और Model Y कंपनी के लिए मुख्य मॉडल बन गए हैं, और पिछले 3 सालों में सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और मार्केट में सालाना 1.5 मिलियन से ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है.
कंपनी से मिले आंकड़ों के अनुसार, कंपनी ने पिछले साल Model 3 और Model Y की 15,85,279 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई, लेकिन Model S, Model X और CyberTruck की सिर्फ़ 50,850 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई, जो कंपनी की प्रोडक्ट लाइन्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी से काफ़ी कम है.
ध्यान देने वाली बात है कि फ्रेमोंट में Model S और Model X असेंबली लाइन्स की सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स है, जबकि टेक्सास में CyberTruck लाइन की कैपेसिटी 1.25 लाख यूनिट्स से ज़्यादा है. इसके अलावा, हाल के सालों में EV मार्केट में कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है, यूरोप और अमेरिका के बड़े इंटरनल कम्बशन मैन्युफैक्चरर्स ने भी इलेक्ट्रिफिकेशन में कदम रखा है, साथ ही चीन से भी कई नए ब्रांड सामने आए हैं.
कंपनी ने पिछले कुछ सालों से कई नए मॉडल प्लान किए हैं, जिनमें एक बिल्कुल नई Roadster, Cybertruck और सेमी ट्रक शामिल हैं, साथ ही Optimus जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं, और ये सभी धीरे-धीरे प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं. फिलहाल, Tesla Model S या Model X का कोई सक्सेसर नज़र नहीं आ रहा है.