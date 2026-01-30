ETV Bharat / technology

साल 2026 के मध्य तक बंद हो जाएगा Tesla Model S और Model X का प्रोडक्शन

Tesla Model S और Model X का प्रोडक्शन होगा बंद ( फोटो - Tesla )

हैदराबाद: अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla ने जानकारी दी है कि कंपनी साल 2026 के बीच में अपनी Tesla Model S सेडान और Tesla Model X SUV का प्रोडक्शन बंद कर देगी. यह घोषणा कंपनी के CEO एलन मस्क ने फर्म की Q4 2025 अर्निंग्स कॉल के दौरान अपने स्वागत भाषण में की. अर्निंग्स कॉल में बोलते हुए एलन मस्क ने कहा कि, "अब Model S और Model X प्रोग्राम को सम्मान के साथ खत्म करने का समय आ गया है. हम सच में एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जो ऑटोनॉमी पर आधारित है, इसलिए अगर आप Model S और Model X खरीदना चाहते हैं, तो अभी ऑर्डर करने का सही समय है. हमें उम्मीद है कि अगले क्वार्टर में Model S और Model X का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाएगा." हालांकि, मस्क ने आगे यह भी कहा कि "Tesla Model S और Model X प्रोग्राम को तब तक सपोर्ट करती रहेगी, जब तक लोगों के पास ये गाड़ियां हैं." Tesla Model S कंपनी का सबसे लंबे समय तक चलने वाला मॉडल है, जिसे एक दशक पहले 2012 में लॉन्च किया गया था. वहीं, Tesla Model X की बात करें तो यह कंपनी की पहली SUV थी और इसे साल 2015 में लॉन्च किया गया था. ये दोनों इलेक्ट्रिक कारें Tesla की फ्रेमोंट फैसिलिटी में बनाए जाते थे, जिसकी सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख यूनिट थी. एलन मस्क ने यह भी कहा कि, "Model S और Model X की प्रोडक्शन लाइन को ऑप्टिमस फैक्ट्री में बदला जाएगा, जिससे कंपनी के नए ह्यूमनॉइड रोबोट बनाए जा सकें, जिनकी लंबी अवधि में सालाना कैपेसिटी 10 लाख यूनिट होगी.