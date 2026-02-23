ETV Bharat / technology

कंपनी के चाकन प्लांट में नई Skoda Kushaq का प्रोडक्शन शुरू, जानें कब शुरू होगी डिलीवरी

नई Skoda Kushaq का प्रोडक्शन शुरू ( फोटो - Skoda Auto India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Skoda India ने पुणे में अपने चाकन प्लांट में अपडेटेड Skoda Kushaq का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. बता दें कि इस SUV का वर्ल्ड प्रीमियर जनवरी 2026 में किया गया था, और अब मार्च से इसे ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू किया जाएगा. Skoda India का कहना है कि डिलीवरी से पहले इस कार को ज़बरदस्त प्री-बुकिंग रिस्पॉन्स मिला है. Skoda Kushaq को कंपनी के 'Make In India, For India and the World' विज़न के तहत बनाया जा रहा है और यह उसकी इंडिया स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा बनी हुई है. कंपनी की बिक्री में Skoda Kushaq की भूमिका

पिछले कुछ सालों में, Skoda Kushaq ने Skoda Auto की भारतीय बिक्री में एक अहम भूमिका निभाई है. इस SUV ने साल 2025 में ग्रुप की रिकॉर्ड 1,17,000 यूनिट्स की बिक्री में योगदान दिया है और यह घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट में एक अहम मॉडल बनी हुई है. अब पुणे में कंपनी के प्लांट में प्रोडक्शन शुरू होने के साथ, Skoda मार्च में डिलीवरी शुरू करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि वह मिड-साइज़ सेगमेंट में SUV की जमाई हुई जगह को और मज़बूत करना चाहती है. कंपनी का India 2.0 रणनीति और स्थानीयकरण पर फोकस

बता दें कि Skoda Kushaq INDIA 2.0 स्ट्रैटेजी के तहत बनाई गई पहली कार थी, और इसे खास तौर पर भारतीय ड्राइविंग कंडीशन और कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था. यह स्ट्रैटेजी ओनरशिप कॉस्ट कम करने और सर्विस टर्नअराउंड टाइम को बेहतर बनाने में मदद के लिए हाई लोकलाइज़ेशन लेवल पर ज़ोर देती है. पुणे के पास चाकन फैक्ट्री में बनी इस SUV को एक ऐसे प्रोडक्ट के तौर पर पेश किया गया है, जिसमें यूरोपियन ड्राइविंग की खासियतों के साथ भारतीय खरीदारों के लिए खास फीचर्स भी हैं.