कंपनी के चाकन प्लांट में नई Skoda Kushaq का प्रोडक्शन शुरू, जानें कब शुरू होगी डिलीवरी
Skoda India ने पुणे में अपने चाकन प्लांट में अपडेटेड Skoda Kushaq का प्रोडक्शन शुरू किया है. इसे जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया था.
Published : February 23, 2026 at 2:28 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Skoda India ने पुणे में अपने चाकन प्लांट में अपडेटेड Skoda Kushaq का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. बता दें कि इस SUV का वर्ल्ड प्रीमियर जनवरी 2026 में किया गया था, और अब मार्च से इसे ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू किया जाएगा.
Skoda India का कहना है कि डिलीवरी से पहले इस कार को ज़बरदस्त प्री-बुकिंग रिस्पॉन्स मिला है. Skoda Kushaq को कंपनी के 'Make In India, For India and the World' विज़न के तहत बनाया जा रहा है और यह उसकी इंडिया स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा बनी हुई है.
कंपनी की बिक्री में Skoda Kushaq की भूमिका
पिछले कुछ सालों में, Skoda Kushaq ने Skoda Auto की भारतीय बिक्री में एक अहम भूमिका निभाई है. इस SUV ने साल 2025 में ग्रुप की रिकॉर्ड 1,17,000 यूनिट्स की बिक्री में योगदान दिया है और यह घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट में एक अहम मॉडल बनी हुई है.
अब पुणे में कंपनी के प्लांट में प्रोडक्शन शुरू होने के साथ, Skoda मार्च में डिलीवरी शुरू करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि वह मिड-साइज़ सेगमेंट में SUV की जमाई हुई जगह को और मज़बूत करना चाहती है.
कंपनी का India 2.0 रणनीति और स्थानीयकरण पर फोकस
बता दें कि Skoda Kushaq INDIA 2.0 स्ट्रैटेजी के तहत बनाई गई पहली कार थी, और इसे खास तौर पर भारतीय ड्राइविंग कंडीशन और कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था. यह स्ट्रैटेजी ओनरशिप कॉस्ट कम करने और सर्विस टर्नअराउंड टाइम को बेहतर बनाने में मदद के लिए हाई लोकलाइज़ेशन लेवल पर ज़ोर देती है.
पुणे के पास चाकन फैक्ट्री में बनी इस SUV को एक ऐसे प्रोडक्ट के तौर पर पेश किया गया है, जिसमें यूरोपियन ड्राइविंग की खासियतों के साथ भारतीय खरीदारों के लिए खास फीचर्स भी हैं.
Skoda Kushaq के नए फीचर्स और अपडेट्स
अपडेटेड Skoda Kushaq के फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, रियर-सीट मसाज फंक्शन और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी का कहना है कि ये बदलाव कस्टमर फीडबैक और मार्केट की बदलती मांग को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं. इसके अलावा, SUV में सेफ्टी, पैसेंजर कम्फर्ट और ड्राइविंग डायनामिक्स पर फोकस जारी है.
Skoda Auto ए.एस. में प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स के बोर्ड मेंबर एंड्रियास डिक ने कहा कि, "हमारे लिए, Skoda Kushaq की एक बहुत खास जगह है, क्योंकि यह पहली कार है, जिसे खास तौर पर यूरोप के बाहर के मार्केट के लिए डेवलप किया गया है और यह भारत और चेक रिपब्लिक के बीच सच्चे सहयोग से बनी है."
उन्होंने आगे कहा कि, "पुणे में इतने कम समय में नई Skoda Kushaq का प्रोडक्शन शुरू होना इस बात को दिखाता है कि भारत हमारे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में कितनी मजबूती से जुड़ा हुआ है. Skoda Kushaq की लगातार सफलता इस बात को दिखाती है कि भारत न केवल एक मुख्य ग्रोथ मार्केट है, बल्कि हमारे ग्लोबल ऑपरेशन्स के लिए एक तेज़ी से महत्वपूर्ण प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बेस भी बन रहा है."
Skoda Auto Volkswagen India के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, पीयूष अरोड़ा ने कहा कि, "अपने कस्टमर्स की बात ध्यान से सुनकर, हमने इसमें पैनोरमिक सनरूफ, रियर-सीट मसाज फंक्शन और एक नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन जैसे कई प्रीमियम फीचर्स जोड़े हैं, जिससे यह और भी ज़्यादा आकर्षक ऑफर बन गया है."
अरोड़ा ने आगे कहा कि, "प्रोडक्शन शुरू होने के साथ, हम भारत के प्रति अपने लंबे समय के कमिटमेंट और इसे एक स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराते हैं. हमें विश्वास है कि नई Skoda Kushaq कस्टमर्स को खुश करती रहेगी और भारत में इसके फैनबेस को बढ़ाएगी."