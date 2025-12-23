ETV Bharat / technology

10 साल बाद बंद हुआ Jaguar F-Pace का प्रोडक्शन, कंपनी के लाइनअप में थी आखिरी ICE कार

Jaguar F-Pace का प्रोडक्शन हुआ बंद ( फोटो - Jaguar India )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Jaguar ने करीब एक दशक बाद अपनी Jaguar F-Pace का प्रोडक्शन बंद कर दिया है. इसकी आखिरी यूनिट UK में सोलीहल फैसिलिटी से बाहर निकली, जिससे कंपनी के सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्लान के लिए रास्ता साफ हो गया है. जानकारी के अनुसार, आखिरी Jaguar F-Pace को जगुआर डेमलर हेरिटेज ट्रस्ट को दिया जाएगा, जहां मैन्युफैक्चरर की दूसरी आखिरी यूनिट्स भी रखी हैं. Jaguar F-Pace के बारे में जानकारी

कंपनी की पहली SUV, Jaguar F-Pace को 2015 डेट्रॉइट ऑटो शो में दिखाया गया था, जिसे पहले नॉर्थ अमेरिकन इंटरनेशनल ऑटो शो के नाम से जाना जाता था. इसकी ग्लोबल बिक्री साल 2016 में शुरू हुई थी, और यह मॉडल अक्टूबर में भारत में लॉन्च हुआ. उस समय, यह सिर्फ दो डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आती थी. साल 2018 में एक 2-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल ऑप्शन भी पेश किया गया. इसके बाद Jaguar F-Pace को साल 2021 में इसका पहला और एकमात्र फेसलिफ्ट दिया गया, जिसमें कुछ नए डिज़ाइन एलिमेंट और फीचर्स जोड़े गए. अपने पिछले वर्जन में, Jaguar की इस एसयूवी को दो इंजन ऑप्शन में पेश किया जा रहा था. इनमें पहला 2-लीटर पेट्रोल इंजन था, जो 247hp का पावर देता है, और दूसरा 2-लीटर डीज़ल इंजन था, जो 204hp की पावर देता है. ये इंजन 8-स्पीड ZF ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आते थे और चारों व्हील्स (AWD) को पावर देता था.