10 साल बाद बंद हुआ Jaguar F-Pace का प्रोडक्शन, कंपनी के लाइनअप में थी आखिरी ICE कार

Jaguar ने अपनी Jaguar F-Pace का प्रोडक्शन बंद कर दिया है. आखिरी Jaguar F-Pace को जगुआर डेमलर हेरिटेज ट्रस्ट को दिया जाएगा.

Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace का प्रोडक्शन हुआ बंद (फोटो - Jaguar India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 23, 2025 at 1:15 PM IST

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Jaguar ने करीब एक दशक बाद अपनी Jaguar F-Pace का प्रोडक्शन बंद कर दिया है. इसकी आखिरी यूनिट UK में सोलीहल फैसिलिटी से बाहर निकली, जिससे कंपनी के सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्लान के लिए रास्ता साफ हो गया है. जानकारी के अनुसार, आखिरी Jaguar F-Pace को जगुआर डेमलर हेरिटेज ट्रस्ट को दिया जाएगा, जहां मैन्युफैक्चरर की दूसरी आखिरी यूनिट्स भी रखी हैं.

Jaguar F-Pace के बारे में जानकारी
कंपनी की पहली SUV, Jaguar F-Pace को 2015 डेट्रॉइट ऑटो शो में दिखाया गया था, जिसे पहले नॉर्थ अमेरिकन इंटरनेशनल ऑटो शो के नाम से जाना जाता था. इसकी ग्लोबल बिक्री साल 2016 में शुरू हुई थी, और यह मॉडल अक्टूबर में भारत में लॉन्च हुआ.

उस समय, यह सिर्फ दो डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आती थी. साल 2018 में एक 2-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल ऑप्शन भी पेश किया गया. इसके बाद Jaguar F-Pace को साल 2021 में इसका पहला और एकमात्र फेसलिफ्ट दिया गया, जिसमें कुछ नए डिज़ाइन एलिमेंट और फीचर्स जोड़े गए.

अपने पिछले वर्जन में, Jaguar की इस एसयूवी को दो इंजन ऑप्शन में पेश किया जा रहा था. इनमें पहला 2-लीटर पेट्रोल इंजन था, जो 247hp का पावर देता है, और दूसरा 2-लीटर डीज़ल इंजन था, जो 204hp की पावर देता है. ये इंजन 8-स्पीड ZF ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आते थे और चारों व्हील्स (AWD) को पावर देता था.

इस कार के दोनों वर्जन की कीमत लगभग एक जैसी थी, जो कि 72.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी. Jaguar F-Pace का बंद होना पूर्व CEO थियरी बोलोरे की जगुआर को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ब्रांड के तौर पर स्थापित करने की योजनाओं के मुताबिक है.

Jaguar का फ्यूचर प्लान
F-Pace का प्रोडक्शन खत्म होने के साथ ही कंपनी के मॉडल्स में ICE पावरट्रेन का भी अंत हो गया है. इसलिए, अभी मैन्युफैक्चरर के ग्लोबल लाइन-अप में कोई कार नहीं है. Jaguar ने नवंबर 2024 में अपनी नई ब्रांड पहचान का खुलासा किया, जिसमें एक नया लोगो और प्रतीक चिन्ह दिखाए गए. दिसंबर में, कंपनी ने 'Type 00' कॉन्सेप्ट पेश किया, जो इसके आने वाले मॉडल्स के लिए डिज़ाइन लैंग्वेज की झलक दिखाता है.

कंपनी की प्रोडक्शन-स्पेक वर्जन, जो एक 4-डोर इलेक्ट्रिक GT मॉडल है, इसे साल 2025 के आखिर तक पेश किए जाने की योजना थी. लेकिन अगस्त 2025 में कंपनी एक बड़े साइबर हमले की चपेट में आई, जिसके के बाद इसे साल 2026 तक टाल दिया गया है.

इस साइबर अटैक के चलते कंपनी के सोलिहुल, हेलवुड और वॉल्वरहैम्प्टन फैसिलिटी में प्रोडक्शन रुक गया था. अक्टूबर 2025 में मैन्युफैक्चरिंग फिर से शुरू हो गई, लेकिन EV की लॉन्चिंग में देरी हो गई है. सोलिहल प्लांट में बनने वाली यह 4-डोर EV सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में लॉन्च होगी, और अगर यह भारत में आती है, तो Porsche Taycan और Audi e-tron GT इसके संभावित मुकाबले वाली गाड़ियां हो सकती हैं.

JAGUAR F PACE
JAGUAR F PACE PRICE IN INDIA
JAGUAR F PACE FEATURES
JAGUAR F PACE SELL IN INDIA
JAGUAR F PACE PRODUCTION ENDED

