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बढ़ने वाली हैं OnePlus, Nothing और कई कंपनियों के फोन्स की कीमतें, मिड-रेंज और फ्लैगशिप फोन शामिल

स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां OnePlus, Redmi, Nothing और Realme भारत में अपने मिड-रेंज और फ्लैगशिप हैंडसेट की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली हैं.

OnePlus 15 and Nothing 4a Pro
OnePlus 15 और Nothing 4a Pro (फोटो - OnePlus/Nothing)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 1, 2026 at 5:15 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां OnePlus, Redmi, Nothing और Realme भारत में अपने मिड-रेंज और फ्लैगशिप हैंडसेट की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली हैं. ऐसा इसलिए, क्योंकि स्मार्टफोन इंडस्ट्री, कंपोनेंट्स की लगातार बढ़ती कीमतों - खास तौर पर DRAM और NAND जैसी मेमोरी और स्टोरेज स्टिक्स - के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किलों का सामना कर रही है.

जानकारी के अनुसार, AI के बेमिसाल इस्तेमाल की वजह से टेक कंपनियों ने अपने डेटा सेंटर्स के लिए बड़ी संख्या में RAM और GPU चिप्स खरीदना शुरू कर दिया है, जिसके चलते स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी कंपोनेंट्स की कमी हो गई है. इसके अलावा, RAM बनाने वाली कंपनियों ने अपना ध्यान हाई-बैंडविड्थ मेमोरी स्टिक्स बनाने पर लगा दिया है.

इसके साथ ही, कंपनियों ने AI इंडस्ट्री की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी सप्लाई को उस तरफ मोड़ दिया है. जिसके कारण, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को दुनिया भर में अपने सभी मॉडल्स की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा है.

OnePlus ने कीमतें की अपडेट
बीते शुक्रवार को, स्मर्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus ने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया, जिसमें OnePlus 15 और OnePlus 15R मॉडल्स की नई कीमतें दिखाई गई हैं. फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15, जिसे भारत में 72,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था.

अब कंपनी की वेबसाइट पर इसका बेस 12GB + 256GB RAM और स्टोरेज वेरिएंट के लिए 77,999 रुपये की कीमत पर लिस्टेड है. वहीं, इसका टॉप-एंड 16GB + 512GB वेरिएंट अब 85,999 रुपये में मिलेगा, जो इसकी लॉन्च कीमत 79,999 रुपये से 6,000 रुपये ज़्यादा है.

वहीं दूसरी ओर, कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, OnePlus 15R की कीमत दूसरी बार बढ़ाई गई है. इसकी कीमत 50,499 रुपये से बढ़कर 52,999 रुपये हो गई है. इसी तरह, 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत में लॉन्च के समय की कीमत 47,999 रुपये से 5,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा, 12GB + 512GB वेरिएंट की कीमत अब 57,999 रुपये होगी, जो पहले 52,999 रुपये थी.

Nothing के फोन्स की कीमतें भी बढ़ेंगी
लेकिन, ध्यान देने वाली बात यह है कि OnePlus अकेली ऐसी कंपनी नहीं है कि, जो अपने स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, टिपस्टर संजू चौधरी ने दावा किया है कि Nothing 4a Pro और Nothing 4a अब क्रमशः 44,999 रुपये और 31,999 रुपये की शुरुआती कीमतों पर बिकेंगे.

बता दें कि ये दोनों स्मार्टफोन भारत में 5 मार्च को लॉन्च किए गए थे, जिनके बेस वेरिएंट (8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले) की शुरुआती कीमतें 39,999 रुपये और 31,999 रुपये थीं.

Xiaomi भी कीमतों में करेगी इजाफा
इसी तरह, चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi का सब-ब्रांड Redmi भी कथित तौर पर अपनी हाल ही में लॉन्च हुई Redmi Note 15 Pro सीरीज़ की कीमतों में बढ़ोतरी कर रहा है. इसके बेस वेरिएंट, Redmi Note 15 Pro+ की कीमत अब 39,999 रुपये बताई जा रही है, जो इसकी लॉन्च कीमत 37,999 रुपये से ज़्यादा है. वहीं दूसरी ओर, Redmi Note 15 Pro के 8GB + 128GB ऑप्शन की कीमत कथित तौर पर 29,999 रुपये से बढ़ाकर 31,999 रुपये की जा रही है.

Realme के स्मार्टफोन्स की कीमतों में होगा इजाफा
आखिर में, टिपस्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) का दावा है कि Realme ने भी भारत में अपने कई स्मार्टफ़ोन की कीमतें भी बढ़ा दी हैं. जहां, Realme 16 Pro+ के बेस 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत अब 44,999 रुपये बताई जा रही है, जो लॉन्च के समय 39,999 रुपये थी.

इसके अलावा, Realme 16 Pro की कीमत अब 31,999 रुपये के बजाय 36,999 रुपये से शुरू होने की जानकारी सामने आ रही है, जिसका मतलब यह है कि इसकी कीमत में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

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