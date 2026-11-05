Vinfast VF MPV 7 की कीमत में हुई 4.1 लाख रुपये कटौती, त्योहारी सीजन में कंपनी बड़ा फैसला
VinFast India ने अपनी VinFast VF MPV 7 की कीमत में बड़ी कटौती की है. यह अब 4.1 लाख रुपये सस्ती हो गई है.
Published : November 5, 2026 at 3:55 PM IST
हैदराबाद: भारतीय बाजार के लिए वियतनामी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी VinFast ने अपनी VinFast VF MPV 7 को करीब 6 महीने लॉन्च किया था. अब त्योहारी सीजन में कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक MPV की कीमत कम कर दी है. VinFast ने VF MPV 7 को कंपनी ने 24.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया था
अब कंपनी ने इस कार की कीमत घटाकर 20.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कर दी है. कंपनी ने इस सात-सीटर इलेक्ट्रिक MPV की कीमत में 4.1 लाख रुपये की कटौती की है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कीमत कम होने के बावजूद, इसके फीचर्स और मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि VinFast VF MPV 7 की कीमत, तीन-पंक्ति इलेक्ट्रिक कारों की श्रेणी में मौजूद अन्य मॉडलों के मुकाबले ज्यादा है. हालांकि, कीमत में कटौती के बाद, यह MPV अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, भारत में VinFast VF MPV 7 केवल एक ही वेरिएंट में बेची जा रही है, जो सभी फीचर्स से लैस है. यह MPV अपने प्रतिस्पर्धियों के टॉप-स्पेक वेरिएंट्स की तुलना में करीब 9.76 लाख रुपये तक सस्ती है.
दिलचस्प बात यह है कि VinFast VF MPV 7 की कीमत में यह कटौती ऐसे समय में की गई है, जब भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और बिक्री में लगातार और काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है. हालांकि, दूसरी तरफ, भारत में लॉन्च होने के बाद से VinFast VF MPV 7 की बिक्री काफी धीमी रही है.
एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक MPV की कीमत में यह कटौती त्योहारी सीजन के दौरान की गई है - एक ऐसा समय जब वाहन कंपनियों को ग्राहकों की सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिलती है. कीमत में इस कटौती के साथ, VinFast को इस बात की उम्मीद है कि VF MPV 7 की बिक्री में तेजी आएगी.
VinFast VF MPV 7 के स्पेसिफिकेशन
इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो VinFast VF MPV 7 में 60.13 kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जो फ्रंट एक्सल पर लगी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है. यह इलेक्ट्रिक पावरट्रेन 201 bhp की पीक पावर और 280 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है.
यह कार 9 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 140 kmph है. VF MPV 7 एक बार फुल चार्ज होने पर 517 km की रेंज दे सकती है, और इसमें क्रमशः 6.9 kW की AC चार्जिंग और 80 kW की DC चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है.