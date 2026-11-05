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Vinfast VF MPV 7 की कीमत में हुई 4.1 लाख रुपये कटौती, त्योहारी सीजन में कंपनी बड़ा फैसला

Vinfast VF MPV 7 की कीमत में कटौती ( फोटो - VinFast India )

हैदराबाद: भारतीय बाजार के लिए वियतनामी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी VinFast ने अपनी VinFast VF MPV 7 को करीब 6 महीने लॉन्च किया था. अब त्योहारी सीजन में कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक MPV की कीमत कम कर दी है. VinFast ने VF MPV 7 को कंपनी ने 24.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया था

अब कंपनी ने इस कार की कीमत घटाकर 20.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कर दी है. कंपनी ने इस सात-सीटर इलेक्ट्रिक MPV की कीमत में 4.1 लाख रुपये की कटौती की है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कीमत कम होने के बावजूद, इसके फीचर्स और मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

Vinfast VF MPV 7 का इंटीरियर (फोटो - VinFast India) ध्यान देने वाली बात यह है कि VinFast VF MPV 7 की कीमत, तीन-पंक्ति इलेक्ट्रिक कारों की श्रेणी में मौजूद अन्य मॉडलों के मुकाबले ज्यादा है. हालांकि, कीमत में कटौती के बाद, यह MPV अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, भारत में VinFast VF MPV 7 केवल एक ही वेरिएंट में बेची जा रही है, जो सभी फीचर्स से लैस है. यह MPV अपने प्रतिस्पर्धियों के टॉप-स्पेक वेरिएंट्स की तुलना में करीब 9.76 लाख रुपये तक सस्ती है. Vinfast VF MPV 7 का साइड-रियर प्रोफाइल (फोटो - VinFast India)