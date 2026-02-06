ETV Bharat / technology

2026 Hyundai i20 की कीमतों में हुई कटौती, अब 5.99 लाख रुपये से होगी शुरू

Hyundai Motor India ने अपनी प्रीमियम Hyundai i20 के तीन वेरिएंट्स की कीमतों में बदलाव किया है. इसकी शुरुआती कीमत 5.99 लाख रुपये हुई है.

Hyundai i20
Hyundai i20 की कीमतों में कटौती (फोटो - Hyundai Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 6, 2026 at 1:19 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने अपनी प्रीमियम Hyundai i20 के तीन वेरिएंट्स की कीमतों में बदलाव किया है, जिससे यह हैचबैक पहले से ज़्यादा किफायती हो गई है. इसके एंट्री-लेवल Era वेरिएंट की कीमत कंपनी ने 5.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है, वहीं बाकी दो वेरिएंट – Magna और Magna Executive – की कीमतों में भी कटौती की गई है और अब इनकी कीमत क्रमशः 6.74 लाख रुपये और 6.99 लाख रुपये कर दी गई है.

Hyundai i20 Era के फीचर्स
इस कार के एंट्री-लेवल Era वेरिएंट के फीचर्स की बात करें तो इसमें छह एयरबैग, एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आगे और पीछे स्किड प्लेट्स, बॉडी कलर ORVMs और डोर हैंडल, एक टाइप-C USB चार्जर और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग मिलती है.

Hyundai i20 Magna Executive के फीचर्स
वहीं, i20 के Magna Executive वेरिएंट के फीचर्स पर नजर डालें तो इसमें पूरी तरह से डिजिटल क्लस्टर, आगे और पीछे स्किड प्लेट्स, शार्क फिन एंटीना, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), ऑटोमैटिक हेडलैंप, टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, की-लेस एंट्री, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM और ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल वाला स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Hyundai i20 Magna के फीचर्स
इसके अलावा, Hyundai i20 के Magna वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED DRLs, पीछे AC वेंट और स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट मिलता है. इसके अलावा, कंपनी इसमें 25.55 cm (10.1-इंच) का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दे रही है, जिसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto कनेक्टिविटी और रियर कैमरा मिलता है. यह डीलर-इंस्टॉल्ड ऑप्शन (DIO) के तौर पर 14,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है. इसके साथ 3 साल/1,00,000 km की वारंटी भी मिल रही है.

Hyundai i20 के इंजन विकल्प
पावरट्रेन की बात करें तो इस कार में 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे एक iVT (इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन) के साथ जोड़ा गया है. यह इंजन 87bhp की पावर और 114.7Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. वहीं पांच-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ यह इंजन 82bhp की पावर देता है, लेकिन टॉर्क आउटपुट समान रहता है.

