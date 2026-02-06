ETV Bharat / technology

2026 Hyundai i20 की कीमतों में हुई कटौती, अब 5.99 लाख रुपये से होगी शुरू

Hyundai i20 की कीमतों में कटौती ( फोटो - Hyundai Motor India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India ने अपनी प्रीमियम Hyundai i20 के तीन वेरिएंट्स की कीमतों में बदलाव किया है, जिससे यह हैचबैक पहले से ज़्यादा किफायती हो गई है. इसके एंट्री-लेवल Era वेरिएंट की कीमत कंपनी ने 5.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है, वहीं बाकी दो वेरिएंट – Magna और Magna Executive – की कीमतों में भी कटौती की गई है और अब इनकी कीमत क्रमशः 6.74 लाख रुपये और 6.99 लाख रुपये कर दी गई है. Hyundai i20 Era के फीचर्स

इस कार के एंट्री-लेवल Era वेरिएंट के फीचर्स की बात करें तो इसमें छह एयरबैग, एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आगे और पीछे स्किड प्लेट्स, बॉडी कलर ORVMs और डोर हैंडल, एक टाइप-C USB चार्जर और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग मिलती है. Hyundai i20 Magna Executive के फीचर्स

वहीं, i20 के Magna Executive वेरिएंट के फीचर्स पर नजर डालें तो इसमें पूरी तरह से डिजिटल क्लस्टर, आगे और पीछे स्किड प्लेट्स, शार्क फिन एंटीना, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), ऑटोमैटिक हेडलैंप, टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, की-लेस एंट्री, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM और ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल वाला स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स मिलते हैं.