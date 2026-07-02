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नई Skoda Kodiaq RS की कीमत का खुलासा, जानें कितने रुपये में हुई लॉन्च

नई Skoda Kodiaq RS की कीमत का खुलासा ( फोटो - Skoda Auto India )

भारत में Skoda Kodiaq RS के पहले बैच के लिए तय की गई 50 यूनिट्स, 22 जून को बुकिंग शुरू होने के छह मिनट के अंदर ही बिक गईं. परफॉर्मेंस पर फोकस करने वाले इस ट्रिम में स्टैंडर्ड Skoda Kodiaq वाला ही 'EA888' 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, लेकिन RS में इसे ज़्यादा पावर और टॉर्क देने के लिए री-ट्यून किया गया है.

हैदराबाद: आखिरकार Skoda Auto India ने अपनी पूरी तरह से इम्पोर्टेड नई Skoda Kodiaq RS की कीमत का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 66.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, जो इसे लोकल तौर पर असेंबल किए गए Selection L&K ट्रिम से 20 लाख रुपये महंगा बनाती है.

Skoda Kodiaq RS का इंजन

Skoda Kodiaq RS में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन लगाया गया है, जो 262 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है, जो चारों व्हील्स को पावर भेजता है.

Skoda Kodiaq RS का इंटीरियर (फोटो - Skoda Auto India)

Skoda Auto का कहना है कि यह SUV 6.3 सेकंड में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 231 km/h है, जिससे यह भारत में मौजूद सबसे तेज़ प्रोडक्शन Skoda मॉडल बन गया है. इस गाड़ी में डायनामिक साउंड बूस्ट भी मिलता है, जिसे इंजन साउंड का ज़्यादा दमदार अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

Skoda Kodiaq RS का डिजाइन

इसके डिजाइन की बात करें तो दिखने में, नई Kodiaq RS अपने स्टैंडर्ड मॉडल से अलग और ज़्यादा दमदार लगती है. इस कार में नए डिज़ाइन वाले बंपर, ग्लॉस-ब्लैक एक्सटीरियर एक्सेंट, RS-स्पेसिफिक बड़े अलॉय व्हील और पीछे की तरफ ट्विन-एग्ज़ॉस्ट सेटअप इस्तेमाल किया गया है.

Skoda Kodiaq RS का इंटीरियर

कार के इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर भी स्पोर्टी लुक को बरकरार रखा गया है. कार में ऑल-ब्लैक केबिन, कंट्रास्ट रेड स्टिचिंग और इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट वाली फ्रंट स्पोर्ट्स सीट्स दिए गए हैं. परफॉर्मेंस पर ध्यान देने वाले अपग्रेड्स के बावजूद, इस SUV में स्टैंडर्ड तौर पर 5+2 सीटिंग लेआउट ही दिया गया है.

Skoda Kodiaq RS (फोटो - Skoda Auto India)

कार के केबिन का लेआउट ज़्यादातर वैसा ही रखा गया है, हालांकि ग्लोबल मार्केट में, ग्राहक RS Suedia अपहोल्स्ट्री या लेदर वाली RS Suite ट्रिम में से चुन सकते हैं. बता दें कि RS Suedia में माइक्रोफाइबर और लेदरेट का कॉम्बिनेशन मिलता है.

कार में मिलने वाले खास फीचर्स की बात करें तो इसमें 13-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बिएंट लाइटिंग और कई कनेक्टेड कार फंक्शन्स शामिल हैं.