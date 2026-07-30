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नई Honda Rebel 500 की कीमत का खुलासा, जल्द ही भारत में होगी लॉन्च

नई Honda Rebel 500 की कीमत हुई लीक ( फोटो - Honda Motorcycle )

इस कीमत के साथ Honda की यह मिडिलवेट क्रूज़र मोटरसाइकिल, Royal Enfield Super Meteor 650 जैसी प्रीमियम बाइक्स के करीब आ जाती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Super Meteor 650 की कीमत 4.06 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

लीक हुई कीमत इसलिए भी खास है क्योंकि यह Honda Rebel 500 को Kawasaki Eliminator के मुकाबले ज़्यादा किफायती विकल्प बनाती है. Kawasaki Eliminator की मौजूदा कीमत 5.7 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से ज़्यादा है.

बता दें कि Honda Motorcycle की बेंगलुरु वेबसाइट Honda BigWing Bengaluru पर इस क्रूज़र मोटरसाइकिल को बुकिंग के लिए उपलब्ध कराया गया है, और इसके साथ ही वेबसाइट पर इसकी कीमत की भी जानकारी दी गई है. वेबसाइट के अनुसार कंपनी इस बाइक को 5.49 लाख (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) की कीमत के साथ उतार सकती है, इससे संकेत मिलता है कि यह मोटरसाइकिल जल्द ही बाज़ार में उतारी जाएगी.

हैदराबाद: Honda Motorcycle & Scooter India ने हाल ही में अपनी नई लाइनअप को भारतीय बाजार के लिए पेश किया है. इस लिस्ट में कंपनी की आने वाली Honda Rebel 500 भी शामिल है. वैसे तो कंपनी ने इसके लॉन्च और कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसकी आधिकारिक लॉन्च से इसकी कीमत की जानकारी सामने आई है.

जानकारी के अनुसार नई Honda Rebel 500 को भारतीय बाजार में CKD (पूरी तरह से अलग-अलग पार्ट्स के रूप में लाकर असेंबल करने) के ज़रिए लाया जा रहा है, जिससे CBU (पूरी तरह से बनी-बनाई गाड़ी) के मुकाबले इसकी कीमत कम और कॉम्पिटिटिव रखने में मदद मिलेगी. इसके दो वेरिएंट - एक स्टैंडर्ड और दूसरा E-Clutch - शामिल हैं.

Honda Rebel 500 की हेडलाइट (फोटो - Honda Motorcycle)

Honda Rebel 500 का इंजन और हार्डवेयर

नई Rebel 500 में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 471cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 46 bhp की पावर और 43.3 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ छह-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा जाता है.

इस क्रूज़र मोटरसाइकिल में आगे टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है. बाइक में ब्रेकिंग के लिए दोनों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है.

Honda Rebel 500 (फोटो - Honda Motorcycle)

Honda Rebel 500 के फीचर्स

नई Rebel 500 में बॉबर-स्टाइल से प्रेरित मिनिमलिस्ट डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें सीट की ऊंचाई कम रखी गई है, हैंडलबार चौड़ा है और आरामदायक राइडिंग पोज़िशन दी गई है. इसमें फुल-LED लाइटिंग, LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल और ब्लैक कलर के मैकेनिकल पार्ट्स दिए गए हैं, जो इसके दमदार और आकर्षक लुक को और बढ़ाते हैं.

बाइक की कीमत लीक होने के बाद, संभावना जताई जा रही है कि Honda जल्द ही भारत में नई Rebel 500 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेगी. 5.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर, यह बाइक उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है, जो ट्विन-सिलेंडर इंजन वाली प्रीमियम मिडिलवेट क्रूज़र बाइक खरीदना चाहते हैं.