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MG Majestor SUV की कीमत में हुआ इजाफा, 1.50 लाख रुपये महंगी हुई यह कार

JSW MG Motor India ने अपनी MG Majestor की कीमत में इजाफा किया है और इसकी कीमत 1.50 लाख रुपये बढ़ गई है.

MG Majestor SUV
MG Majestor SUV (फोटो - JSW MG Motor India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 9, 2026 at 1:22 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी JSW MG Motor India ने अपनी MG Majestor को इसी साल मई माह में भारतीय बाजार में लॉन्च किया था, जिसके बाद अब कंपनी ने इसकी कीमत में 1.50 लाख रुपये की बढ़ोतरी की है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल मई में लॉन्च होने के बाद से SUV की कीमत में यह पहली बढ़ोतरी है.

यह बढ़ोतरी Savvy 4x2 वेरिएंट्स (छह और सात-सीट वाले कॉन्फ़िगरेशन) पर लागू होती है, जिनकी कीमत अब 42.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. कीमत बदलने से पहले, दोनों Savvy 4x2 वर्जनकी कीमत 40.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी. हालांकि, टॉप-स्पेक Savvy 4x4 की कीमत अभी भी 44.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ही है.

MG Majestor का पावरट्रेन
कार में मिलने वाले इंजन की बात करें तो MG Majestor में 2.0-लीटर, ट्विन-टर्बो डीज़ल इंजन इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन 212 bhp की पावर और 479Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को जोड़ा जाता है.

खरीदार रियर-व्हील ड्राइव और फोर-व्हील ड्राइव में से चुन सकते हैं, जिसमें फोर-व्हील ड्राइव वाले मॉडल में ज़्यादा बेहतर ऑफ़-रोड पैकेज मिलता है. 4x4 वर्जन में Sand, Snow, Rock और Mud जैसे 10 टेरेन मोड के साथ-साथ ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक और क्रॉल कंट्रोल भी मिलता है.

इस कार में Sport, Normal और Eco – ये तीन ड्राइव मोड सभी मॉडल में स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं, और इस SUV की पानी में चलने की क्षमता 810mm है.

MG Majestor का डिजाइन
नई MG Majestor के डिज़ाइन की बात करें तो इसका आकार चौकोर लगता है, जिसमें एक खास मोज़ेक मैट्रिक्स ग्रिल, पतली LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स और फ्रंट बम्पर पर नीचे की तरफ लगे ट्राई-बीम LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं.

इसके फ्रंट में एक मज़बूत बम्पर और साफ़ दिखने वाली स्किड प्लेट मिलती है, जबकि साइड प्रोफ़ाइल में 19-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, बड़े व्हील आर्च, साइड स्टेप्स और पतली रूफ़ रेल्स शामिल हैं.

कार के पिछले हिस्से की बात करें तो इस SUV में नए LED टेल-लैंप्स दिए गए हैं, जो एक लाइट बार से जुड़े हैं. इसके साथ ही, टेलगेट पर 'Morris Garage' लिखा है और उसके नीचे 'Majestor' नाम दिया गया है.

MG Majestor का इंटीरियर
इसके अंदर, MG Motor ने इस SUV में 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. कार के सेंटर कंसोल में दो वायरलेस चार्जिंग पैड दिए गए हैं, जबकि आगे की सीटों में पावर्ड एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन और मल्टी-मोड मसाज जैसे फ़ंक्शन मिलते हैं.

MG Majestor के फीचर्स
इसके अलावा, इसमें थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर अपहोल्स्ट्री, पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड टेलगेट और 12-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम जैसे फ़ीचर्स भी शामिल हैं. इस पैकेज में वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, 360-डिग्री कैमरा और ऑटो होल्ड फ़ंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी शामिल हैं.

MG Majestor के सेफ्टी फीचर्स
इस रेंज में सभी मॉडल्स में छह एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. इसके हायर-स्पेक वर्जन में लेवल 2 ADAS भी मिलता है, जिसमें ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर्स शामिल हैं.

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