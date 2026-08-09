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MG Majestor SUV की कीमत में हुआ इजाफा, 1.50 लाख रुपये महंगी हुई यह कार

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी JSW MG Motor India ने अपनी MG Majestor को इसी साल मई माह में भारतीय बाजार में लॉन्च किया था, जिसके बाद अब कंपनी ने इसकी कीमत में 1.50 लाख रुपये की बढ़ोतरी की है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल मई में लॉन्च होने के बाद से SUV की कीमत में यह पहली बढ़ोतरी है.

यह बढ़ोतरी Savvy 4x2 वेरिएंट्स (छह और सात-सीट वाले कॉन्फ़िगरेशन) पर लागू होती है, जिनकी कीमत अब 42.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. कीमत बदलने से पहले, दोनों Savvy 4x2 वर्जनकी कीमत 40.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी. हालांकि, टॉप-स्पेक Savvy 4x4 की कीमत अभी भी 44.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ही है.

MG Majestor का पावरट्रेन

कार में मिलने वाले इंजन की बात करें तो MG Majestor में 2.0-लीटर, ट्विन-टर्बो डीज़ल इंजन इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन 212 bhp की पावर और 479Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को जोड़ा जाता है.

खरीदार रियर-व्हील ड्राइव और फोर-व्हील ड्राइव में से चुन सकते हैं, जिसमें फोर-व्हील ड्राइव वाले मॉडल में ज़्यादा बेहतर ऑफ़-रोड पैकेज मिलता है. 4x4 वर्जन में Sand, Snow, Rock और Mud जैसे 10 टेरेन मोड के साथ-साथ ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक और क्रॉल कंट्रोल भी मिलता है.

इस कार में Sport, Normal और Eco – ये तीन ड्राइव मोड सभी मॉडल में स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं, और इस SUV की पानी में चलने की क्षमता 810mm है.

MG Majestor का डिजाइन

नई MG Majestor के डिज़ाइन की बात करें तो इसका आकार चौकोर लगता है, जिसमें एक खास मोज़ेक मैट्रिक्स ग्रिल, पतली LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स और फ्रंट बम्पर पर नीचे की तरफ लगे ट्राई-बीम LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं.