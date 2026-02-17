भारत में नई Triumph Street Triple RX की प्री-बुकिंग हुई शुरू, जानें कब होने वाली है लॉन्च

ETV Bharat / technology

Triumph Motorcycle India अपनी नई Triumph Street Triple RX को जल्द ही भारत में लॉन्च करने वाली है.

Triumph Street Triple RX
नई Triumph Street Triple RX की प्री-बुकिंग हुई शुरू (फोटो - Triumph Motorcycle)
Published : February 17, 2026 at 1:30 PM IST

हैदराबाद: प्रीमियम स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle India की कुछ डीलरशिप ने Triumph Street Triple RX के लिए प्री-बुकिंग लेना शुरू कर दिया है. हालांकि कंपनी ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसकी बुकिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है.

गौरतलब है कि यह मोटरसाइकिल पिछले साल Moto2 एडिशन के साथ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च की गई थी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, भारत में Triumph Street Triple RS की कीमत 12.93 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, लेकिन Street Triple RX की कीमत को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. संभावना जताई जा रही है कि नए RX वर्जन की कीमत इससे ज़्यादा होगी.

Triumph Street Triple RX
Triumph Street Triple RX (फोटो - Triumph Motorcycle)

Triumph Street Triple RX का इंजन
Street Triple RX कंपनी की ही दूसरी मोटरसाइकिल Speed Triple RS पर आधारित है. हालांकि, RX उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा कमिटेड, ट्रैक-ओरिएंटेड मोटरसाइकिल को पसंद करते हैं. इसमें वही 765 cc, इनलाइन-थ्री सिलेंडर यूनिट वाला इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 128.2 bhp की मैक्सिमम पावर और 80 Nm का पीक टॉर्क देता है.

Triumph Street Triple RX का हार्डवेयर
Street Triple RX के साथ, Triumph का फोकस राइडिंग पोजीशन और हैंडलिंग पर था. यह मोटरसाइकिल अब पूरी तरह से एडजस्टेबल ओहलिन्स NIX30 फ्रंट फोर्क्स के साथ आती है, जो 115 mm के ट्रैवल के साथ आते हैं, और इसके साथ में ओहलिन्स STX40 पिगीबैक रियर मोनोशॉक दिया गया है, जो 131.2 mm का ट्रैवल देता है.

Triumph Street Triple RX
Triumph Street Triple RX (फोटो - Triumph Motorcycle)

इस मोटरसाइकिल में कन्वेंशनल हैंडलबार सेटअप के बजाय क्लिप-ऑन हैंडलबार भी लगाए गए हैं, जिससे राइडिंग स्टांस ज़्यादा एग्रेसिव और फॉरवर्ड-बायस्ड होता है. ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिए फ्रंट में ब्रेम्बो स्टाइलमा कैलिपर्स मिलते हैं, जिसे ब्रेम्बो MCS मास्टर सिलेंडर से कॉम्प्लिमेंट किया गया है.

Triumph Street Triple RX के फीचर्स
मोटरसाइकिल में बेहतर ट्रैक्शन के लिए, खासकर जोशीली राइडिंग या ट्रैक सेशन के दौरान, इसमें स्टैंडर्ड के तौर पर पिरेली डियाब्लो सुपरकोर्सा SP V3 टायर लगाए गए हैं. इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में एक डेडिकेटेड ABS ट्रैक सेटिंग, ऑप्टिमाइज़्ड कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और ट्रायम्फ शिफ्ट असिस्ट मिलता है, जो क्लचलेस अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट को इनेबल करता है.

इस मोटरसाइकिल के दोनों वर्जन में 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगाया गया है, जो राइड की ज़रूरी जानकारी साफ़ और मॉडर्न लेआउट में दिखाता है. Street Triple RX नाम Street Triple लाइनअप में वापस लाया गया है, जिसमें ज़्यादा एग्रेसिव एर्गोनॉमिक्स और ट्रैक-फोकस्ड पार्ट्स पर ज्यादा काम किया गया है. यह वर्जन कई खास डिज़ाइन एलिमेंट्स के साथ सबसे अलग दिखता है:

Triumph Street Triple RX
Triumph Street Triple RX (फोटो - Triumph Motorcycle)
  • प्रेसिजन मशीन्ड अपर योक
  • साइलेंसर पर लेज़र एच्ड RX ब्रांडिंग
  • डेडीकेटेड RX परफॉर्मेंस सीट
  • मैट एल्युमिनियम सिल्वर फिनिश, डियाब्लो रेड सबफ्रेम और व्हील्स से अलग
  • पुरानी Street Triple 675 RX से ली गई विज़ुअल इंस्पिरेशन

ये अपडेट्स मिलकर मोटरसाइकिल को एक शार्प पहचान देते हैं और साथ ही Street Triple की RX विरासत को ट्रिब्यूट देते हैं.

