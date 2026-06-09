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Prada और Axiom Space ने मिलकर बनाया चांद के लिए खास कूलिंग सूट, जानिए कैसे करता है काम

इस सूट में दोहरा कूलिंग सर्किट है, जो मुख्य सिस्टम फेल होने पर भी अंतरिक्ष यात्री को सुरक्षित रखेगा. ( Image Credit: Axiom Space )

हैदराबाद: आज अंतरिक्ष की दुनिया से एक बड़ी और दिलचस्प ख़बर सामने आई है. दुनिया की मशहूर फैशन ब्रांड कंपनी Prada और स्पेस कंपनी Axiom Space ने मिलकर एक ऐसा सूट बनाया है, जो चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेससूट के अंदर पहनेंगे. इसे लिक्विड कूलिंग एंड वेंटिलेशन गारमेंट (Liquid Cooling and Ventilation Garment) यानी LCVG कहते हैं. NASA के Artemis IV मिशन के लिए तैयार किया गया है, जिसके साथ इंसान पिछले 50 सालों में पहली बार चांद की सतह पर कदम रखेंगे. यह सूट इतना खास क्यों है? जब कोई अंतरिक्ष यात्री चांद पर चलता है या काम करता है, तो उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है. इस गर्मी को बाहर निकालना जरूरी होता है, नहीं तो अंतरिक्ष यात्री को खतरा हो सकता है. इसी काम के लिए इस नए सूट यानी LCVG को बनाया गया है. इस सूट में पतली-पतली ट्यूब्स बनीं हैं, जिनमें ठंडा पानी बहता रहता है. ये ट्यूब्स पूरे शरीर में फैली होती है और शरीर की गर्मी सोखकर उसे स्पेससूट के लाइफ-सपोर्ट सिस्टम तक पहुंचाती है, जहां से वो गर्मी अंतरिक्ष में छोड़ दी जाती है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें एक बैकअप कूलिंग सर्किट भी है. इसकी मदद से अगर मेन ट्यूब्स किसी कारण से काम न करें, तो दूसरा सिस्टम तुरंत चालू हो जाएगा. पुराने सूट्स में ऐसी सुविधा नहीं होती थी. इसके अलावा, इस सूट में अलग से एक हवा वाली व्यवस्था भी है. इसमें एक अलग ट्यूब के जरिए ताजी ऑक्सीजन लगातार अंतरिक्ष यात्री के चेहरे पर आती रहती है, जिससे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती और अंदर से कार्बन डाईऑक्साइड बाहर निकलती रहती है.