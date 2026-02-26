ETV Bharat / technology

ऊर्जा मंत्रालय ने CAFE-III नियमों वाला प्रस्ताव PMO भेजा: केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: देश में फ्यूल एफिशिएंसी रेगुलेशन का प्रस्तावित तीसरा फेज़ फैसले के एक कदम और करीब पहुंच गया है. केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने बुधवार को कहा कि ऊर्जा मंत्रालय ने इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह-मशविरा के बाद कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (CAFE)-III प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को भेज दिया है. मीडिया से बात करते हुए, कुमारस्वामी ने इस बात की पुष्टि की कि ऑटोमेकर्स और पावर मिनिस्ट्री के बीच पहले ही बातचीत हो चुकी है. उन्होंने कहा कि, "हमारी स्टेकहोल्डर्स और पावर मिनिस्ट्री के साथ पहले ही मीटिंग हो चुकी है. मेरी जानकारी के मुताबिक, स्टेकहोल्डर्स के साथ मीटिंग के बाद पावर मिनिस्ट्री ने PMO को प्रपोज़ल भेज दिया है." छोटी कारों के ट्रीटमेंट को लेकर इंडस्ट्री बंटी

प्रपोज़ल के आगे बढ़ने के साथ ही, ऑटो इंडस्ट्री में मतभेद भी तेज़ी से दिखते जा रहे हैं. इस विवाद का एक मुख्य कारण यह है कि क्या आने वाले नियमों के तहत छोटी कारों पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए, खासकर वज़न के आधार पर कैलकुलेशन और अफ़ोर्डेबिलिटी क्राइटेरिया के मामले में जो कारें आती हैं. बता दें कि नवंबर में, Tata Motors Passenger Vehicles के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO शैलेश चंद्रा ने छोटी गाड़ियों को नरमी देने के खिलाफ़ तर्क दिया था. उन्होंने कहा था कि वज़न या अफ़ोर्डेबिलिटी के आधार पर नियमों में ढील देने से सुरक्षा स्टैंडर्ड कमज़ोर हो सकते हैं और सस्टेनेबल मोबिलिटी की दिशा में सार्थक प्रगति से ध्यान भटक सकता है.