ऊर्जा मंत्रालय ने CAFE-III नियमों वाला प्रस्ताव PMO भेजा: केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी
केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि पावर मिनिस्ट्री ने स्टेकहोल्डर्स के साथ मीटिंग के बाद CAFE-III नॉर्म्स पर प्रपोज़ल PMO को भेज दिया है.
Published : February 26, 2026 at 2:34 PM IST
हैदराबाद: देश में फ्यूल एफिशिएंसी रेगुलेशन का प्रस्तावित तीसरा फेज़ फैसले के एक कदम और करीब पहुंच गया है. केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने बुधवार को कहा कि ऊर्जा मंत्रालय ने इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह-मशविरा के बाद कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (CAFE)-III प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को भेज दिया है.
मीडिया से बात करते हुए, कुमारस्वामी ने इस बात की पुष्टि की कि ऑटोमेकर्स और पावर मिनिस्ट्री के बीच पहले ही बातचीत हो चुकी है. उन्होंने कहा कि, "हमारी स्टेकहोल्डर्स और पावर मिनिस्ट्री के साथ पहले ही मीटिंग हो चुकी है. मेरी जानकारी के मुताबिक, स्टेकहोल्डर्स के साथ मीटिंग के बाद पावर मिनिस्ट्री ने PMO को प्रपोज़ल भेज दिया है."
छोटी कारों के ट्रीटमेंट को लेकर इंडस्ट्री बंटी
प्रपोज़ल के आगे बढ़ने के साथ ही, ऑटो इंडस्ट्री में मतभेद भी तेज़ी से दिखते जा रहे हैं. इस विवाद का एक मुख्य कारण यह है कि क्या आने वाले नियमों के तहत छोटी कारों पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए, खासकर वज़न के आधार पर कैलकुलेशन और अफ़ोर्डेबिलिटी क्राइटेरिया के मामले में जो कारें आती हैं.
बता दें कि नवंबर में, Tata Motors Passenger Vehicles के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO शैलेश चंद्रा ने छोटी गाड़ियों को नरमी देने के खिलाफ़ तर्क दिया था. उन्होंने कहा था कि वज़न या अफ़ोर्डेबिलिटी के आधार पर नियमों में ढील देने से सुरक्षा स्टैंडर्ड कमज़ोर हो सकते हैं और सस्टेनेबल मोबिलिटी की दिशा में सार्थक प्रगति से ध्यान भटक सकता है.
वहीं दूसरी तरफ, वॉल्यूम और बिक्री के आधार पर देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी Maruti Suzuki India ने छोटी कारों के लिए छूट का समर्थन किया है. कंपनी के चेयरमैन आर सी भार्गव ने पहले कहा था कि CAFE रेगुलेशंस का मुख्य मकसद बड़ी गाड़ियों को फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर करने और एमिशन कम करने के लिए मजबूर करना है, न कि उन कॉम्पैक्ट और एंट्री-लेवल कारों पर पेनल्टी लगाना जो पहले से ही कम फ्यूल इस्तेमाल करती हैं.
क्या है नए CAFE नियमों का लक्ष्य?
बता दें कि साल 2017 में शुरू किया गया CAFE फ्रेमवर्क, किसी मैन्युफैक्चरर के पूरे फ्लीट में एवरेज फ्यूल कंजम्प्शन और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर लिमिट तय करता है. इन नियमों के अंतर्गत, अलग-अलग मॉडल्स को अलग-अलग इवैल्यूएट करने के बजाय, ये नियम किसी कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं, जिससे क्लीनर और ज़्यादा एफिशिएंट गाड़ियों की तरफ शिफ्ट होने को बढ़ावा मिलता है.
वहीं दूसरा फेज़, CAFE-II, 2022 में लागू हुआ. जबकि तीसरा फेज़, CAFE-III, अप्रैल 2027 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है. नए पैरामीटर्स पर अभी ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) के साथ बातचीत चल रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ़ पावर के तहत काम करता है.
अब जब यह प्रपोज़ल प्रधानमंत्री कार्यायल में है, तो CAFE-III के फाइनल कंटूर, जिसमें छोटी कारों के साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा, पर मैन्युफैक्चरर्स, पॉलिसीमेकर्स और कंज्यूमर्स सभी की नज़र रहेगी.