Porsche Macan GTS इलेक्ट्रिक ग्लोबल मार्केट में हुई लॉन्च, जानें कितनी है रेंज

Porsche Macan GTS इलेक्ट्रिक हुई लॉन्च ( फोटो - Porsche )

Porsche Macan EV GTS का एक्सटीरियर Porsche Macan GTS इलेक्ट्रिक, वैश्विक लाइनअप में शामिल होने वाला पांचवां वेरिएंट है, जिसे 4S और टर्बो मॉडल के बीच उतारा गया है, जबकि इसमें टर्बो मॉडल की रियर-एक्सल इलेक्ट्रिक मोटर लगी है. साइड स्कर्ट, व्हील आर्च ट्रिम और टिंटेड एलईडी मैट्रिक्स यूनिट पर दिखने वाले अपने विशिष्ट ब्लैक एक्सटीरियर डिज़ाइन के साथ यह बाकी मॉडलों से अलग दिखता है.

अपनी विद्युतीकरण रणनीति के बावजूद, कंपनी अपनी लोकप्रिय Porsche Macan EV लाइनअप का विस्तार करने की योजना बना रही है, और इसी उद्देश्य से, Porsche ने इस कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी का GTS एडिशन लॉन्च किया है. यह पहली बार है, जब यह नाम Macan EV पर दिखाई दे रहा है, जो अपने स्पोर्टी डिज़ाइन और बेहतर हैंडलिंग के साथ अपनी स्पोर्टी पहचान को बरकरार रखता है.

हैदराबाद: सुपरकार निर्माता Porsche ने मूल रूप से 2030 तक अपने 80 प्रतिशत लाइनअप को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन स्टटगार्ट स्थित कार निर्माता कंपनी अब अपने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मॉडल को मौजूदा उपभोक्ता मांग और क्षेत्र-व्यापी विकास से जोड़कर पीछे हट रही है.

Porsche ने इस बात की पुष्टि की है कि वह 2026 तक सभी Macan मॉडलों के लिए एक नया स्पोर्ट डिज़ाइन पैकेज लॉन्च करेगी, लेकिन यह GTS में स्टैंटर्ड तौर पर उपलब्ध होगा. इसका नतीजा यह हुआ है कि इसके आगे और पीछे के हिस्से में बदलाव किए गए हैं जो इसे और भी आक्रामक लुक देते हैं.

Porsche Macan EV GTS का इंटीरियर (फोटो - Porsche)

Porsche Macan EV GTS में एन्थ्रेसाइट ग्रे कलर के 21-इंच मैकन डिज़ाइन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि खरीदार इसी कलर में 22-इंच आरएस स्पाइडर डिज़ाइन व्हील्स भी चुन सकते हैं. कंपनी ने लॉन्च के साथ तीन नए कलर भी पेश किए हैं, जिनमें कारमाइन रेड, क्रेयॉन और लुगानो ब्लू शामिल हैं, और लुगानो ब्लू पहली बार Macan में उपलब्ध है.

Porsche Macan EV GTS के स्पेसिफिकेशन

कैटेगरी Porsche Macan GTS Electric पावरट्रेन डुअल इलेक्ट्रिक मोटर (फ्रंट और रियर) पावर आउटपुट 563 bhp की पावर (Overboost के साथ) टॉर्क 955 Nm का टॉर्क बैटरी कैपेसिटी 100 kWh lithium-ion रेंज (WLTP) 586 किमी एक्सलरेशन (0–100 kmph) 3.8 सेकंड टॉप स्पीड 250 kmph (इलेक्ट्रिकली सीमित) चार्जिंग (DC फास्ट चार्ज) 21 मिनट में 10–80 प्रतिशत (270 kW चार्जर से) ड्राइवट्रेन ऑल-व्हील ड्राइव सस्पेशन एडाप्टिव एयर सस्पेंशन, 10mm लोवर राइड हाइट कीमत (US) 1,03,500 डॉलर (लगभग 90.8 लाख रुपये)

Porsche Macan EV GTS का साइड प्रोफाइल (फोटो - Porsche)

Porsche Macan GTS का इंटीरियर

रेस-टेक्स अपहोल्स्टर्ड केबिन में कदम रखते ही GTS ट्रिम की स्पोर्टीनेस बरकरार रहती है. हीटेड GT स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, डोर पैनल और 18-वे एडजस्टेबल स्पोर्ट्स सीटों के सेंटर पैनल, सभी रेस-टेक्स से बने हैं, जबकि सीट बोल्स्टर और हेडरेस्ट सहित अन्य सतहों पर चिकने लेदर का इस्तेमाल किया गया है.

Porsche एक वैकल्पिक GTS इंटीरियर पैकेज पेश कर रही है, जो केबिन की कंट्रास्ट सिलाई को एक्सटीरियर कलर से मेल खाता है. यह केवल नए पेश किए गए शेड्स पर उपलब्ध है और सीटों, स्टीयरिंग व्हील, डोर पैनल और ऊपरी डैशबोर्ड क्षेत्र की सिलाई को संबंधित बॉडी कलर में कवर करता है.