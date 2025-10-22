ETV Bharat / technology

Porsche Macan GTS इलेक्ट्रिक ग्लोबल मार्केट में हुई लॉन्च, जानें कितनी है रेंज

Porsche ने ग्लोबल मार्केट के लिए अपनी नई Porsche Macan EV GTS को लॉन्च किया है. यह कार 586 किमी तक की रेंज देती है.

Porsche Macan EV GTS
Porsche Macan GTS इलेक्ट्रिक हुई लॉन्च (फोटो - Porsche)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 22, 2025 at 5:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: सुपरकार निर्माता Porsche ने मूल रूप से 2030 तक अपने 80 प्रतिशत लाइनअप को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन स्टटगार्ट स्थित कार निर्माता कंपनी अब अपने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मॉडल को मौजूदा उपभोक्ता मांग और क्षेत्र-व्यापी विकास से जोड़कर पीछे हट रही है.

अपनी विद्युतीकरण रणनीति के बावजूद, कंपनी अपनी लोकप्रिय Porsche Macan EV लाइनअप का विस्तार करने की योजना बना रही है, और इसी उद्देश्य से, Porsche ने इस कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी का GTS एडिशन लॉन्च किया है. यह पहली बार है, जब यह नाम Macan EV पर दिखाई दे रहा है, जो अपने स्पोर्टी डिज़ाइन और बेहतर हैंडलिंग के साथ अपनी स्पोर्टी पहचान को बरकरार रखता है.

Porsche Macan EV GTS
Porsche Macan EV GTS का रियर प्रोफाइल (फोटो - Porsche)

Porsche Macan EV GTS का एक्सटीरियर
Porsche Macan GTS इलेक्ट्रिक, वैश्विक लाइनअप में शामिल होने वाला पांचवां वेरिएंट है, जिसे 4S और टर्बो मॉडल के बीच उतारा गया है, जबकि इसमें टर्बो मॉडल की रियर-एक्सल इलेक्ट्रिक मोटर लगी है. साइड स्कर्ट, व्हील आर्च ट्रिम और टिंटेड एलईडी मैट्रिक्स यूनिट पर दिखने वाले अपने विशिष्ट ब्लैक एक्सटीरियर डिज़ाइन के साथ यह बाकी मॉडलों से अलग दिखता है.

Porsche ने इस बात की पुष्टि की है कि वह 2026 तक सभी Macan मॉडलों के लिए एक नया स्पोर्ट डिज़ाइन पैकेज लॉन्च करेगी, लेकिन यह GTS में स्टैंटर्ड तौर पर उपलब्ध होगा. इसका नतीजा यह हुआ है कि इसके आगे और पीछे के हिस्से में बदलाव किए गए हैं जो इसे और भी आक्रामक लुक देते हैं.

Porsche Macan EV GTS
Porsche Macan EV GTS का इंटीरियर (फोटो - Porsche)

Porsche Macan EV GTS में एन्थ्रेसाइट ग्रे कलर के 21-इंच मैकन डिज़ाइन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि खरीदार इसी कलर में 22-इंच आरएस स्पाइडर डिज़ाइन व्हील्स भी चुन सकते हैं. कंपनी ने लॉन्च के साथ तीन नए कलर भी पेश किए हैं, जिनमें कारमाइन रेड, क्रेयॉन और लुगानो ब्लू शामिल हैं, और लुगानो ब्लू पहली बार Macan में उपलब्ध है.

Porsche Macan EV GTS के स्पेसिफिकेशन

कैटेगरीPorsche Macan GTS Electric
पावरट्रेनडुअल इलेक्ट्रिक मोटर (फ्रंट और रियर)
पावर आउटपुट563 bhp की पावर (Overboost के साथ)
टॉर्क955 Nm का टॉर्क
बैटरी कैपेसिटी100 kWh lithium-ion
रेंज (WLTP)586 किमी
एक्सलरेशन (0–100 kmph)3.8 सेकंड
टॉप स्पीड250 kmph (इलेक्ट्रिकली सीमित)
चार्जिंग (DC फास्ट चार्ज)21 मिनट में 10–80 प्रतिशत (270 kW चार्जर से)
ड्राइवट्रेनऑल-व्हील ड्राइव
सस्पेशनएडाप्टिव एयर सस्पेंशन, 10mm लोवर राइड हाइट
कीमत (US)1,03,500 डॉलर (लगभग 90.8 लाख रुपये)
Porsche Macan EV GTS
Porsche Macan EV GTS का साइड प्रोफाइल (फोटो - Porsche)

Porsche Macan GTS का इंटीरियर
रेस-टेक्स अपहोल्स्टर्ड केबिन में कदम रखते ही GTS ट्रिम की स्पोर्टीनेस बरकरार रहती है. हीटेड GT स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, डोर पैनल और 18-वे एडजस्टेबल स्पोर्ट्स सीटों के सेंटर पैनल, सभी रेस-टेक्स से बने हैं, जबकि सीट बोल्स्टर और हेडरेस्ट सहित अन्य सतहों पर चिकने लेदर का इस्तेमाल किया गया है.

Porsche एक वैकल्पिक GTS इंटीरियर पैकेज पेश कर रही है, जो केबिन की कंट्रास्ट सिलाई को एक्सटीरियर कलर से मेल खाता है. यह केवल नए पेश किए गए शेड्स पर उपलब्ध है और सीटों, स्टीयरिंग व्हील, डोर पैनल और ऊपरी डैशबोर्ड क्षेत्र की सिलाई को संबंधित बॉडी कलर में कवर करता है.

TAGGED:

PORSCHE MACAN GTS ELECTRIC
PORSCHE MACAN GTS ELECTRIC DESIGN
PORSCHE MACAN GTS ELECTRIC FEATURES
PORSCHE MACAN GTS ELECTRIC LAUNCHED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का जताया आभार, दिवाली पर आतंकवाद के खिलाफ 'एकजुट' लड़ाई का किया आह्वान

थामा Vs एक दीवाने की दीवानियत: पहले ही दिन टूटा 'सैयारा' का रिकॉर्ड, हॉरर लव स्टोरी फिल्म बनी 2025 की चौथी बिगेस्ट ओपनर

BAN vs WI: दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को सुपर ओवर में मिली जीता, बांग्लादेश को एक रन से हराया

आज बंद है भारतीय शेयर बाजार, कल गुरुवार को फिर से शुरू होगा कारोबार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.