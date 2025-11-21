ETV Bharat / technology

Porsche Cayenne इलेक्ट्रिक भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत और रेंज

Porsche Cayenne Electric कार लॉन्च ( फोटो - Porsche )

हैदराबाद: सुपर कार निर्माता कंपनी Porsche ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार लाइनअप को बढ़ाया है, और कंपनी की फ्लैगशिप SUV इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेंड में सबसे नई है. कंपनी ने भारत में नई Porsche Cayenne इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया है. Porsche Cayenne अपने इलेक्ट्रिक सिबलिंग्स - Taycan और Macan EV - की तरह ही शानदार है. भारत में कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार को 1.75 करोड़ रुपये की कीमत पर उतारा है, वहीं इसके टर्बो गूज के लिए इसकी कीमत 2.25 करोड़ रुपये से शुरू है. इसके पावरट्रेन की बात करें तो अपने सबसे पावरफुल टर्बो स्टेट-ऑफ-ट्यून में, यह कार 1,156 bhp की पावर और 1500 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और यह कार बूस्ट मोड में 2.5 सेकंड में 0-100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है. वहीं इसकी ज़्यादा 'डोसाइल' वर्जन भी कम नहीं है, यह कार 440 bhp की पावर और 835 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. वर्जन समय 4.8 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकता है. Porsche Cayenne Electric का रियर प्रोफाइल (फोटो - Porsche) Porsche Cayenne इलेक्ट्रिक कार की बैटरी और रेंज

इस कार के दोनों वर्जन में डुअल-मोटर AWD सेटअप दिया गया है और इन्हें काफी बड़े 113kWh बैटरी पैक से पावर मिलती है. इसकी रेंज 642 किलोमीटर बताई गई है और यह 400 kW तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है. लेकिन इससे भी ज़रूरी बात यह है कि यह 'वायरलेस चार्जिंग' के साथ आने वाली पहली Porsche बन गई है.