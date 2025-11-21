Porsche Cayenne इलेक्ट्रिक भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत और रेंज
Porsche ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार लाइनअप को बढ़ाया है. कंपनी ने भारत में नई Porsche Cayenne इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया है.
Published : November 21, 2025 at 10:35 AM IST
हैदराबाद: सुपर कार निर्माता कंपनी Porsche ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार लाइनअप को बढ़ाया है, और कंपनी की फ्लैगशिप SUV इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेंड में सबसे नई है. कंपनी ने भारत में नई Porsche Cayenne इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया है. Porsche Cayenne अपने इलेक्ट्रिक सिबलिंग्स - Taycan और Macan EV - की तरह ही शानदार है. भारत में कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार को 1.75 करोड़ रुपये की कीमत पर उतारा है, वहीं इसके टर्बो गूज के लिए इसकी कीमत 2.25 करोड़ रुपये से शुरू है.
इसके पावरट्रेन की बात करें तो अपने सबसे पावरफुल टर्बो स्टेट-ऑफ-ट्यून में, यह कार 1,156 bhp की पावर और 1500 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और यह कार बूस्ट मोड में 2.5 सेकंड में 0-100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है. वहीं इसकी ज़्यादा 'डोसाइल' वर्जन भी कम नहीं है, यह कार 440 bhp की पावर और 835 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. वर्जन समय 4.8 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकता है.
Porsche Cayenne इलेक्ट्रिक कार की बैटरी और रेंज
इस कार के दोनों वर्जन में डुअल-मोटर AWD सेटअप दिया गया है और इन्हें काफी बड़े 113kWh बैटरी पैक से पावर मिलती है. इसकी रेंज 642 किलोमीटर बताई गई है और यह 400 kW तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है. लेकिन इससे भी ज़रूरी बात यह है कि यह 'वायरलेस चार्जिंग' के साथ आने वाली पहली Porsche बन गई है.
11kW की इंडक्टिव चार्जिंग के साथ, पोर्श वायरलेस चार्जिंग सिस्टम के लिए बस इतना करना होता है कि कार को फ्लोर प्लेट के ऊपर पार्क किया जाए, और चार्जिंग प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाती है. Formula E से प्रेरणा लेकर, Cayenne Electric में 600 kW की रिक्यूपरेटिव पावर भी है, जिसमें रोज़ाना इस्तेमाल में, लगभग 97 प्रतिशत ब्रेकिंग ऑपरेशन सिर्फ़ इलेक्ट्रिक मोटर से किए जा सकते हैं.
Porsche Cayenne इलेक्ट्रिक कार का आयाम
इस कार के साइज़ की बात करें तो, नई Porsche Cayenne EV, कम्बशन-इंजन वाले वर्जन से 55mm लंबी है, जिसकी लंबाई 4,985mm, चौड़ाई 1,980mm और ऊंचाई 1,674mm है. इसका व्हीलबेस बढ़ाकर 3,023mm कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि केबिन के अंदर ज़्यादा जगह होगी.
अगर Porsche Taycan और Porsche Macan EV की स्टाइलिंग की बात करें, तो Porsche Cayenne EV मस्कुलर, मॉडर्न और अभी भी खास तौर पर Porsche जैसी है. इसके केबिन की बात करें तो इसमें डैशबोर्ड के ऊपर 14.25-इंच की OLED स्क्रीन है, जिसे 14.9-इंच के ऑप्शनल पैसेंजर डिस्प्ले के साथ जोड़ा जा सकता है.
कंपनी ने कार के लिए ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है. Porsche Cayenne EV इंटरनल कम्बशन वर्जन के साथ मौजूद रहेगी (जो अब Macan के साथ नहीं है). ग्लोबल डिलीवरी अगले साल के दूसरे हाफ़ में शुरू होनी चाहिए और जल्द ही भारत में आ जाएगी.