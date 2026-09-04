ETV Bharat / technology

Poco X8 और X8 Power भारत में लॉन्च: 10,000mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

ये फोन्स बड़ी बैटरी मजबूत डिस्प्ले और लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट की वजह से रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी अच्छे विकल्प बन सकते हैं.

Both phones feature a high IP rating for protection against water and dust, making it convenient for users to use them outdoors as well.
दोनों फोन में पानी और धूल से सुरक्षा के लिए ऊंची आईपी रेटिंग दी गई है जिससे यूजर्स को बाहर इस्तेमाल करने में भी आसानी रहेगी. (Image Credit: Poco)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 4:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: पोको ने शुक्रवार को अपने मिड-रेंज X8 सीरीज में दो नए फोन Poco X8 और Poco X8 Power को लॉन्च किया है. इसी सीरीज में पोको ने इससे पहले Poco X8 Pro और X8 Pro Max को भी लॉन्च किया था. ये दोनों जल्द ही फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे.

Poco X8 Power ब्लैक और येलो कलर्स के ऑप्शन में आता है, जबकि Poco X8 को ब्लैक, ओरेंज और व्हाइट कलर्स में लॉन्च किया गया है. ये दोनों फोन डुअल सिम और शाओमी के Android 16 पर बेस्ड HyperOS 3 पर चलते हैं. कंपनी ने चार ओएस अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है.

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

इन दोनों फोन्स में 6.83-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+, Dolby Vision, 3,500 nits पीक ब्राइटनेस, 3,200Hz टच सैंपलिंग, Wet Touch 2.0 और Corning Gorilla Victus 2 प्रोटेक्शन है. दोनों ही फोन्स में IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग मिली है.

Poco X8 में Snapdragon 6 Gen 4 चिपसेट है. इसकी बैटरी 9,000mAh की है, जो 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इसके पिछले हिस्से पर 50MP का मेन कैमरा और एक 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है. इसके अगले हिस्से पर 16MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिओए कंपनी ने अगले हिस्से पर 16MP का एक फ्रंट कैमरा दिया है. इसके अलावा इस फोन में RAM LPDDR4x और स्टोरेज UFS 2.2 है. दोनों में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और स्टीरियो स्पीकर्स हैं.

Poco X8 Power में Snapdragon 6 Gen 5 चिपसेट है. इसके साथ इस फोन में 10,000mAh बैटरी, 100W फास्ट चार्जिंग और 27W रिवर्स चार्जिंग मिलती है. इसके पिछले हिस्से पर 50MP का मेन कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मिलता है. इसके अलावा अगले हिस्से पर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा भी मिलता है. इस फोन में RAM 8GB या 12GB LPDDR5x तक और स्टोरेज 256GB UFS 4.1 तक है.

फीचरPoco X8Poco X8 Power
डिस्प्ले6.83-inch 1.5K AMOLED, 120Hzसेम
प्रोसेसरSnapdragon 6 Gen 4Snapdragon 6 Gen 5
बैटरी9,000mAh, 67W10,000mAh, 100W
रियर कैमरा50MP मेन + 2MP डेप्थ50MP मेन + 8MP अल्ट्रावाइड
फ्रंट कैमरा16MP32MP
RAM/स्टोरेजLPDDR4x, UFS 2.2LPDDR5x, UFS 4.1
प्रोटेक्शन IP66 + IP68 + IP69 + IP69Kसेम
सॉफ्टवेयरHyperOS 3 (Android 16)सेम

कीमत, बिक्री और ऑफर्स

Poco X8 की शुरुआती कीमत 29,999 रुपये है. Poco X8 Power की शुरुआती कीमत 35,999 रुपये है. इसपर लॉन्च ऑफर के लिए 2,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट और 1,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है. इससे फोन का इफेक्टिव प्राइस 26,999 और 32,999 रुपये रह जाता है. दोनों फोन की बिक्री 11 सितंबर की दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी. इन पर 12 महीनों का नो-कॉस्ट ईएमआई भी मिल रहा है.

TAGGED:

POCO X8 POWER
POCO X8 PRICE IN INDIA
POCO X8 POWER 10000MAH
POCO X8 VS X8 POWER
POCO X8

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.