Poco X8 और X8 Power भारत में लॉन्च: 10,000mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
ये फोन्स बड़ी बैटरी मजबूत डिस्प्ले और लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट की वजह से रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी अच्छे विकल्प बन सकते हैं.
Published : September 4, 2026 at 4:38 PM IST
हैदराबाद: पोको ने शुक्रवार को अपने मिड-रेंज X8 सीरीज में दो नए फोन Poco X8 और Poco X8 Power को लॉन्च किया है. इसी सीरीज में पोको ने इससे पहले Poco X8 Pro और X8 Pro Max को भी लॉन्च किया था. ये दोनों जल्द ही फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे.
Poco X8 Power ब्लैक और येलो कलर्स के ऑप्शन में आता है, जबकि Poco X8 को ब्लैक, ओरेंज और व्हाइट कलर्स में लॉन्च किया गया है. ये दोनों फोन डुअल सिम और शाओमी के Android 16 पर बेस्ड HyperOS 3 पर चलते हैं. कंपनी ने चार ओएस अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है.
We really dropped maximum specs at a bare minimum price 🤯— POCO India (@IndiaPOCO) September 4, 2026
The POCO X8 & X8 Power are ready to dominate!
Lock in day-one pricing and experience ultimate power without draining your wallet#POCOX8Power #PowerMaxxing #POCOX8Series #POCOX8 pic.twitter.com/q2zQUArTFr
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
इन दोनों फोन्स में 6.83-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+, Dolby Vision, 3,500 nits पीक ब्राइटनेस, 3,200Hz टच सैंपलिंग, Wet Touch 2.0 और Corning Gorilla Victus 2 प्रोटेक्शन है. दोनों ही फोन्स में IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग मिली है.
Poco X8 में Snapdragon 6 Gen 4 चिपसेट है. इसकी बैटरी 9,000mAh की है, जो 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इसके पिछले हिस्से पर 50MP का मेन कैमरा और एक 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है. इसके अगले हिस्से पर 16MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिओए कंपनी ने अगले हिस्से पर 16MP का एक फ्रंट कैमरा दिया है. इसके अलावा इस फोन में RAM LPDDR4x और स्टोरेज UFS 2.2 है. दोनों में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और स्टीरियो स्पीकर्स हैं.
Poco X8 Power में Snapdragon 6 Gen 5 चिपसेट है. इसके साथ इस फोन में 10,000mAh बैटरी, 100W फास्ट चार्जिंग और 27W रिवर्स चार्जिंग मिलती है. इसके पिछले हिस्से पर 50MP का मेन कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मिलता है. इसके अलावा अगले हिस्से पर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा भी मिलता है. इस फोन में RAM 8GB या 12GB LPDDR5x तक और स्टोरेज 256GB UFS 4.1 तक है.
10,000mAh. 100W. Snapdragon. IP69K.— POCO India (@IndiaPOCO) September 4, 2026
All this for… ₹32,999.
We know. You’re checking the price twice. 👀
Specs maxxxed. Price? Not so much.
Now THAT’S Power Maxxxing.#POCO #POCOIndia #POCOX8Power #PowerMaxxing pic.twitter.com/3T9K4OBRfV
|फीचर
|Poco X8
|Poco X8 Power
|डिस्प्ले
|6.83-inch 1.5K AMOLED, 120Hz
|सेम
|प्रोसेसर
|Snapdragon 6 Gen 4
|Snapdragon 6 Gen 5
|बैटरी
|9,000mAh, 67W
|10,000mAh, 100W
|रियर कैमरा
|50MP मेन + 2MP डेप्थ
|50MP मेन + 8MP अल्ट्रावाइड
|फ्रंट कैमरा
|16MP
|32MP
|RAM/स्टोरेज
|LPDDR4x, UFS 2.2
|LPDDR5x, UFS 4.1
|प्रोटेक्शन
|IP66 + IP68 + IP69 + IP69K
|सेम
|सॉफ्टवेयर
|HyperOS 3 (Android 16)
|सेम
कीमत, बिक्री और ऑफर्स
Poco X8 की शुरुआती कीमत 29,999 रुपये है. Poco X8 Power की शुरुआती कीमत 35,999 रुपये है. इसपर लॉन्च ऑफर के लिए 2,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट और 1,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है. इससे फोन का इफेक्टिव प्राइस 26,999 और 32,999 रुपये रह जाता है. दोनों फोन की बिक्री 11 सितंबर की दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी. इन पर 12 महीनों का नो-कॉस्ट ईएमआई भी मिल रहा है.