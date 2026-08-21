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Poco M8x 5G भारत में लॉन्च, 7,900mAh बैटरी, 50MP कैमरा और कीमत 20,999 रुपये से शुरू

पोको M8x 5G ब्लैक, ब्लू और लेदर ग्रीन कलर में उपलब्ध होगा, फोन की सेल 27 अगस्त से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी. ( Image Credit: Poco India )

Poco M8x 5G में डुअल-सिम सपोर्ट मिलता है. इस फोन में 6.9 इंच की HD+ LCD स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz तक रिफ्रेश रेट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन, गीली उंगलियों के लिए बेहतर टच रिस्पॉन्स देने वाले वेट टच 2.0 फीचर के साथ आता है. इसके अलावा इसे TUV Rheinland लो ब्लू लाइट, सर्केडियन फ्रेंडली और फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन भी मिले हैं. कंपनी का दावा है कि फोन में धूल और पानी की छींटों से बचाव के लिए IP64 रेटिंग दी गई है. कंपनी के मुताबिक, यह फोन Android 16 पर बेस्ड शाओमी के लेटेस्ट ओएस HyperOS 3 पर रन करता है.

अब पोको का नया स्मार्टफोन Poco M8x 5G तीन कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया गया है, जिनमें से ग्रीन कलर वाले वेरिएंट में बैक पैनल पर वीागन लेदर फिनिश दी गई है. Poco M8x 5G में ऑक्टा-कोर Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेट दिया गया है, जो 4nm प्रोसेस पर बना है. आइए हम आपको इस नए फोन के बारे में बताते हैं.

हैदराबाद: पोको ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Poco M8x 5G है. यह फोन पोको की M8 लाइनअप की तासरा फोन है. इससे पहले पोको ने इसी लाइनअप में Poco M8 5G और Poco M8 Power को भी लॉन्च किया था.

फीचर्स डिटेल्स डिस्प्ले 6.9-इंच HD+ LCD, 120Hz, Gorilla Glass 7i प्रोसेसर Snapdragon 4 Gen 5 (4nm) रैम/स्टोरेज 4/6GB LPDDR4x + 128GB UFS 2.2 (वर्चुअल 12GB तक) बैक कैमरा 50MP + 2MP मैक्रो फ्रंट कैमरा 8MP बैटरी 7,900mAh, 45W फास्ट चार्जिंग, 22.5W रिवर्स ओएस Android 16 + HyperOS 3 (4 OS + 6 साल सिक्योरिटी अपडेट) अन्य IP64, डुअल सिम, ब्लैक/ब्लू/लेदर ग्रीन कीमत ₹20,999 से शुरू

Poco M8x 5G में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेट दिया गया है, जिसे क्वालकॉम ने 4nm प्रोसेस पर तैयार किया है. कंपनी का दावा है कि यह चिपसेट ऐप्स को 43% ज्यादा तेजी से शुरू करने में मदद करता है. इस फोन के साथ चिपसेट ने Antutu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर 6,50,000 से ज्यादा स्कोर हासिल किया है. फोन में 6GB तक LPDDR4x रैम और UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है. रिपोर्ट के अनुसार इस फोन में रैम को वर्चुअल रैम एक्सटेंशन की मदद से कुल मिलाकर 12GB तक कर सकते हैं.

इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP का है और यह 2x डिजिटल ज़ूम के साथ आता है, जबकि दूसरा कैमरा 2MP के मैक्रो लेंस के साथ आता है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का एक फ्रंट कैमरा भी दिया गया है. यह फोन 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है.

इस फोन की सबसे खास बातों में से एक इसकी बैटरी भी है. कंपनी ने इस फोन में 7,900mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 22.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर यह फोन करीब 35 घंटे तक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, 27 दिन तक मैसेजिंग, 13 घंटे तक जीपीएस नेविगेशन या 64 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक की सुविधा दे सकता है. बेहतर थर्मल मैनेजमेंट के लिए फोन में ट्रिपल कूलिंग सॉल्यूशन दिया गया है, जिसमें 12,439 वर्ग मिलीमीटर का ग्रेफाइट कूलिंग एरिया, 1,924 वर्ग मिलीमीटर की कॉपर फॉयल लेयर और 3.5W थर्मल जेल शामिल है.

वेरिएंट, कीमत और ऑफर

Poco M8x 5G का पहला यानी बेस वेरिएंट 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 20,999 रुपये है. इस फोन का दूसरा यानी हाई-एंड वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 22,999 रुपये है.

इसका मतलब है कि कंपनी ने इस फोन का 256GB स्टोरेज वाला मॉडल लॉन्च ही नहीं किया है, क्योंकि शायद उस वेरिएंट की कीमत 30,000 रुपये तक के आस-पास पहुंच सकती थी, जो यूज़र्स के लिहाज से इस फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब वाज़िब नहीं होती.

इस कारण कंपनी ने 128GB के अलावा स्टोरेज ऑप्शन्स ही नहीं दिए हैं. हालांकि, पोको इन दोनों वेरिएंट्स पर 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है. इसे 27 अगस्त की दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट पर सेल के लिए उपलब्ध किया जाएगा. इस फोन को कंपनी ने ब्लैक, ब्लू और वीगन लेदर फिनिश वाले ग्रीन कलर्स में लॉन्च किया है.