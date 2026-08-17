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भारत में Poco M8x 5G की लॉन्च डेट का खुलासा, बनेगा Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेट पाने वाला पहला फोन

Flipkart माइक्रोसाइट के ज़रिए, Xiaomi के सब-ब्रांड Poco ने इस बात की पुष्टि की है कि Poco M8x 5G में Snapdragon 4 Gen 5 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा. कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन होगा, जिसमें यह नया प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाएगा.

Poco M8x 5G की लॉन्च डेट कंपनी द्वारा जानकारी दी गई है कि भारत में Poco M8 Power का लॉन्च 21 अगस्त को दोपहर 12 बजे IST पर किया जाएगा. भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद, यह स्मार्टफोन ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा.

इस सीरीज में पहले से ही Poco M8 5G और Poco M8 Power 5G शामिल हैं. इसके आने वाले डेब्यू से पहले, Xiaomi सब-ब्रांड ने इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानकारी दी है. Poco M8x 5G को भारत का पहला स्मार्टफोन बताया जा रहा है, जो Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा.

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी POCO India ने अपने आगामी Poco M8x 5G स्मार्टफोन के लॉन्च की तारीख का खुलासा कर दिया है. इस फोन को इस महीने के आखिर में भारत में लॉन्च किया जाएगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आने वाला स्मार्टपोन Poco M8 सीरीज़ का एक और एडिशन होने वाला है.

Poco M8x 5G के स्पेसिफिकेशन

खास तौर पर, इस प्रोसेसर को देश में मई में Snapdragon for India इवेंट में Snapdragon 6 Gen 5 के साथ लॉन्च किया गया था. लॉन्च के समय, कंपनी ने टीज़ किया था कि इसे सबसे पहले Oppo, Realme और Redmi के डिवाइस में देखा जाएगा.

Poco का दावा है कि नए M8x 5G का AnTuTu स्कोर 650,000 से ज़्यादा होगा. इसमें 12GB RAM होने की पुष्टि हुई है, जिसमें 6GB वर्चुअल एक्सपेंशन शामिल है. यह आने वाला स्मार्टफोन LPDDR4x RAM और UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज को सपोर्ट करेगा.

फोन से गर्मी को अच्छे से निकालने के लिए, Poco M8x 5G में ट्रिपल कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया है. इसमें 12,439 sq. mm का ग्रेफाइट कूलिंग सिस्टम, 1,924 sq. mm की कॉपर फॉइल लेयर और 3.5W का हाई-एफिशिएंसी थर्मल जेल शामिल किया गया है. कंपनी का दावा है कि आने वाले स्मार्टफोन को 48 महीने तक बिना लैग के इस्तेमाल के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है.

इस स्मार्टफोन के बारे में बाकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई हैं. हालांकि पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक, Poco M8x 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.9-इंच HD+ IPS LCD स्क्रीन हो सकती है. बताया जा रहा है कि इसमें 4GB RAM और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज होने वाला है. स्मार्टफोन में 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6,000mAh की बैटरी हो सकती है.

Poco M8x 5G की अनुमानित कीमत

एक टिपस्टर ने जानकारी दी है कि Poco M8x 5G की कीमत भारत में 20,000 रुपये से कम हो सकती है. तुलना के लिए, Poco M8 5G की लॉन्च कीमत 18,999 रुपये तय की गई थी, जबकि Poco ने हाल ही में Poco M8 Power 5G को 24,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था.