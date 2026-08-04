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Poco M8 Power भारत में लॉन्च, बड़ी AMOLED स्क्रीन और 8000mAh बैटरी से लैस

Poco M8 Power भारत में लॉन्च हुआ है, जिसमें 8,000mAh बैटरी, AMOLED डिस्प्ले और Snapdragon 4 Gen 4 चिपसेट जैसे दमदार फीचर्स दिए गए हैं.

The starting price of the phone is ₹24,999, but it can also be purchased for ₹21,999 under the launch offer.
फोन की शुरुआती कीमत ₹24,999 है, लेकिन लॉन्च ऑफर में इसे ₹21,999 में भी खरीदा जा सकता है. (Image Credit: Poco)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 6:26 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: पोको ने भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Poco M8 Power है. यह कंपनी की M8 सीरीज़ का एक नया फोन है. पोको ने इसी साल Poco M8 भी लॉन्च किया था. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी दमदार बैटरी और AMOLED डिस्प्ले है, जो इसे बजट सेगमेंट में एक अच्छा ऑप्शन बनाती है,

Poco M8 Power में करीब 6.9 इंच की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सैंपलिंग रेट और 1,800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है. इसकी स्क्रीन में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन लगा हुआ है और इसमें TÜV आई प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन भी मिलता है. इसकी डिस्प्ले के नीचे ही फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है.

स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

इस फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 4 Gen 4 चिपसेट दिया गया है, जो 4nm प्रोसेस पर बना है. इसके साथ 8GB तक LPDDR4X रैम और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है. यह फोन शाओमी के ओएस HyperOS 3 पर बेस्ड Android 16 पर चलता है. कंपनी ने इस फोन में 4 साल तक एंड्रॉयड अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/1.8 है. इसके अलावा एक सेकेंडरी एआई कैमरा भी दिया गया है. फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.1 और USB टाइप-C पोर्ट मिलता है.

जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया कि इस फोन में 8,000mAh की एक बड़ी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है, जो इस फोन की सबसे बड़ी हाइलाइट है. इसके साथ फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है. इसमें 22.5W रिवर्स चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है, यानी इससे दूसरे डिवाइस भी चार्ज किए जा सकते हैं.

कीमत, कलर्स और ऑफर्स

  • Poco M8 Power की भारत में कीमत 24,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें आपको 6GB रैम + 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है.
  • इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB रैम + 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 27,999 रुपये है.
  • हालांकि, लॉन्च ऑफर्स के साथ इन दोनों वेरिएंट्स को क्रमश: 21,999 और 24,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.
  • 3000 रुपए के इस डिस्काउंट में 1,000 रुपये का कूपन (सिर्फ सेल के पहले 12 घंटे के लिए) और 2000 रुपये का बैंक या एक्सचेंज बोनस शामिल है.
  • फोन Black, Blaze Orange और Green कलर में 7 अगस्त से Flipkart पर एक्सक्लूसिव तौर पर बिकेगा.

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