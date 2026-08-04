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Poco M8 Power भारत में लॉन्च, बड़ी AMOLED स्क्रीन और 8000mAh बैटरी से लैस

फोन की शुरुआती कीमत ₹24,999 है, लेकिन लॉन्च ऑफर में इसे ₹21,999 में भी खरीदा जा सकता है. ( Image Credit: Poco )

हैदराबाद: पोको ने भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Poco M8 Power है. यह कंपनी की M8 सीरीज़ का एक नया फोन है. पोको ने इसी साल Poco M8 भी लॉन्च किया था. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी दमदार बैटरी और AMOLED डिस्प्ले है, जो इसे बजट सेगमेंट में एक अच्छा ऑप्शन बनाती है,

Poco M8 Power में करीब 6.9 इंच की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सैंपलिंग रेट और 1,800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है. इसकी स्क्रीन में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन लगा हुआ है और इसमें TÜV आई प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन भी मिलता है. इसकी डिस्प्ले के नीचे ही फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है.

स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

इस फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 4 Gen 4 चिपसेट दिया गया है, जो 4nm प्रोसेस पर बना है. इसके साथ 8GB तक LPDDR4X रैम और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है. यह फोन शाओमी के ओएस HyperOS 3 पर बेस्ड Android 16 पर चलता है. कंपनी ने इस फोन में 4 साल तक एंड्रॉयड अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है.