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Redmi Note 17 का रीब्रांडेड वर्जन होगा Poco M8 Power, भारत में जल्द लॉन्च की उम्मीद

चीन में Redmi Note 17 सीरीज़ के लॉन्च के बाद लीक से पता चला है कि इसका एक मॉडल भारत में Poco M8 Power के नाम से रीब्रांड होकर लॉन्च हो सकता है. ( Image Credit: Xiaomi )

टिपस्टर Kacper Skrzypek के एक्स पोस्ट के मुताबिक, HyperOS के सोर्स कोड में कुछ नए रेफरेंस मिले हैं, जो भारत में एक नए पोको स्मार्टफोन के लॉन्च की ओर इशारा करते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इस कथित हैंडसेट का मॉडल नंबर 26021PC18I बताया गया है और कोड में इसकी पहचान Poco M8 Power के तौर पर हुई है.

एक टिप्स्टर के मुताबिक, Redmi Note 17 लाइनअप में से एक मॉडल को रीब्रांड करके Poco के तौर पर पेश किया जा सकता है. हालांकि चीन, भारत और ग्लोबल मार्केट के लिए बनाए जा रहे मॉडल्स में बैटरी कैपेसिटी सहित कुछ अलग स्पेसिफिकेशन्स देखने को मिल सकते हैं.

हैदराबाद: Redmi Note 17 सीरीज़ को कल चीन में लॉन्च किया गया है, जिसके बाद स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक अफवाह फैल रही है, जिसके मुताबिक भारत और इंटरनेशनल मार्केट जल्द ही पोको का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है, जो Redmi Note 17 सीरीज का ही रिब्रांडेड वर्ज़न हो सकता है.

गौरतलब है कि मई महीने में भी एक मिलते-जुलते मॉडल नंबर वाला पोको डिवाइस BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया था. टिप्स्टपर के मुताबिक, इस Poco M8 Power का एक Redmi वर्जन भी है, जिसका मॉडल नंबर 26021RN18I बताया गया है, जो कि वैनिला Redmi Note 17 से जुड़ा हो सकता है. लीक के मुताबिक, पोको फोन इसी फोन का रीबैज्ड वर्ज़न हो सकता है.

बैटरी में अंतर

इस लीक में इंटरनेशनल Redmi Note 17 लाइनअप की बैटरी क्षमता को लेकर भी जानकारी दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, Redmi Note 17 का इंडियन वर्ज़न चाइनीज मॉडल जितनी ही बैटरी क्षमता के साथ आ सकता है, जबकि ग्लोबल वेरिएंट में 7,700mAh की थोड़ी छोटी बैटरी दी जा सकती है. बता दें कि चीन में लॉन्च हुए इस फोन में शाओमी ने 8,000mAh की बैटरी दी है, जो 45W फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.

टिप्सटर का मानना है कि इसी तरह की स्ट्रैटेजी Redmi Note 17 Pro के लिए भी अपनाई जा सकती है. इस फोन को कल चीन में 9,000mAh की बैटरी और 67W वायर्ड फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च किया गया है. इस फोन के इंडियन वेरिएंट में सेम बैटरी मिल सकती है, लेकिन ग्लोबल वेरिएंट में 8,340mAh की बैटरी दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है.

बैटरी के अलावा, टिप्स्टर का दावा है कि इंटरनेशनल Redmi Note 17 मॉडल्स में बाकी स्पेसिफिकेशन्स काफी हद तक चाइनीज वर्जन जैसी ही रहेंगी. हालांकि, कैमरा सेटअप में थोड़ा फर्क देखने को मिल सकता है. चाइनीज़ वेरिएंट में 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है, लेकिन ग्लोबल वेरिएंट में 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया जा सकता है.

टिप्स्टर की यह नई रिपोर्ट, उस पुरानी रिपोर्ट से मिलती-जुलती है, जिसमें कहा गया था कि शाओमी इंटरनेशनल मार्केट में चुनिंदा रेडमी स्मार्टफोन्स को पोको ब्रांडिंग के तहत रीबैज करने की अपनी स्ट्रैटेजी कंटीन्यू कर सकता है. हालांकि, शाओमी ने अभी तक Redmi Note 17 सीरीज़ के ग्लोबल रोलआउट को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है.