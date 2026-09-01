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Poco F9 Pro and F9 Ultra ग्लोबली लॉन्च, 200MP कैमरा, फ्लैगशिप चिप और बड़ी बैटरी से लैस

भारत में इन फोन्स के आधिकारिक लॉन्च की कोई पुष्टि नहीं है और पिछले साल की तरह ये स्किप हो सकते हैं. ( Image Credit: Xiaomi )

हैदराबाद: शाओमी की सब-ब्रांड कंपनी पोको ने आज अपने दो नए पावरफुल और फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है. हम इन्हें फ्लैगशिप फोन्स इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने इनमें फ्लैगशिप चिप्स और फीचर्स दिए हैं, जिनकी मदद से इस फोन की परफॉर्मेंस हाई क्वालिटी वाली होने का दावा किया जा रहा है. इन दोनों फोन्स के नाम Poco F9 Pro और Poco F9 Ultra है. दोनों फोन्स के स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: इन दोनों फोन्स में HyperRGB AMOLED डिस्प्ले लगा है, जिसकी रिफ्रेश रेट 185Hz तक जाती है. इसकी पीक ब्राइटनेस भी 4,500 निट्स की है. F9 Pro में 6.6 इंच का डिस्प्ले जबकि F9 Ultra में थोड़ा बड़ा 6.9 इंच का पैनल मिलता है. इन दोनों मॉडल्स की स्क्रीन पर Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है. प्रोसेसर और मेमोरी: F9 Ultra में पूरा Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट है. इसमें 16GB तक RAM और 1TB स्टोरेज का ऑप्शन है. F9 Pro में Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series चिप है, यानी इसका GPU अल्ट्रा मॉडल की तुलना में थोड़ा कम पावरफुल है. इनमें 12GB तक और स्टोरेज 512GB तक मिलेगा. दोनों पर Xiaomi का HyperOS 3 चल रहा है जो Android 16 पर आधारित है. कंपनी ने चार साल के अपडेट का वादा किया है. कैमरा सेटअप: इन दोनों फोन्स का मेन कैमरा 200MP का है, जो OIS सपोर्ट के साथ आता है. F9 Ultra में 50MP का 5x पेरिस्कोप जूम मिला है यानी इसमें बेहतर टेलीफोटो लेंस दिए गए हैं. इसके अलावा इसका तीसरा बैक कैमरा 50MP के अल्ट्रावाइड सेंसर के साथ आता है. F9 Pro की बात करें तो इसमें 2.5x टेलीफोटो और 8MP अल्ट्रावाइड है यानी इस मॉडल में 200MP मेन कैमरा समेत दो कैमरे दिए गए हैं. इनके अलावा इन दोनों फोन्स के अगले हिस्से पर कंपनी ने 32MP का फ्रंट कैमरा दिया है.