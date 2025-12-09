Poco C85 भारत में लॉन्च, 6000mAh बैटरी के साथ मिलेगा रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट
पोको ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसमें 50MP कैमरा और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है.
Published : December 9, 2025 at 1:04 PM IST
हैदराबाद: पोको ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Poco C85 5G है. इस फोन में 6.9 इंच की एचडी प्लस रेजॉल्यूशन वाली स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6000 सीरीज चिपसेट, 6000mAh बैटरी और कई खास फीचर्स दिए गए हैं. आइए हम आपको पोको के इस नए स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं.
वेरिएंट, कीमत, कलर्स और बिक्री
- इस फोन का पहला वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 12,999 रुपये है.
- इस फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 13,499 रुपये है.
- इस फोन का तीसरा और टॉप-वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 14,999 रुपये है.
- हालांकि, 4GB RAM और 6GB रैम वाले मॉडल को यूज़र्स डिस्काउंटेड प्राइज के साथ क्रमश: 11,999 और 12,999 रुपये में खरीद सकते हैं.
- इस फोन को कंपनी ने मिस्टिक पर्पल, स्प्रिंग ग्रीन और पावर ब्लैक कलर्स में लॉन्च किया है. इस फोन को यूज़र्स फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं.
Poco C85 5G: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स
इस फोन में 6.9 इंच की फ्लैट स्क्रीन दी गई है, जिसका रेजॉल्यूशन 720x1,600 pixels और पीक ब्राइटनेस 810 निट्स है. इस फोन में 120Hz का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट दिया गया है. इसके अलावा फोन में TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker-Free और Circadian Friendly सर्टिफिकेशन्स दिए गए हैं. इस फोन में पानी और धूल से बचने के लिए IP64 रेटिंग भी मिलती है. यह फोन Android 15 पर बेस्ड HyperOS 2.2 ओएस पर रन करता है. कंपनी का दावा है कि इसके साथ 2 साल का एंड्रॉयड अपग्रेड्स और चार साल तक का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेगा.
Power with attitude is here.— POCO India (@IndiaPOCO) December 9, 2025
Meet the all-new POCO C85 5G, a 6.9” display that takes over your view, a battery built for non-stop grind, and a dual-tone finish dripping with swagger.
This isn’t just a phone, it’s your everyday flex.
The sale starts on 16th December. pic.twitter.com/SRdtNmLacx
इस फोन में प्रोसेसर के लिए 6nm MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ ग्राफिक्स के लिए Mali-G57 MC2 GPU दिया गया है. इस फोन में 8GB तक का LPDDR4x RAM और 128GB तक का UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है, जिसके माइक्रो एसडीकार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है.
Poco C85 5G में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP का है और जो f/1.8 अपर्चर के साथ आता है. इसके अलावा इस फोन का दूसरा कैमरा QVGA कैमरा सेंसर के साथ आता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/2.0 है. यह फोन साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है.