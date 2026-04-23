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Poco C81 और C81x भारत में लॉन्च, कीमत 10,000 से कम

कम कीमत में बेहतर फीचर्स और लंबे अपडेट सपोर्ट के साथ ये स्मार्टफोन बाजार में कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं. ( Image Credit: Poco )

हैदराबाद: बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि पोको ने भारत में अपने नए एंट्री-लेवल स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी ने Poco C81 और Poco C81x को पेश किया है, जो कम कीमत में बेहतर फीचर्स देने का दावा करते हैं. ये दोनों स्मार्टफोन इस महीने के आखिर में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे और इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर खरीदा जा सकेगा. फीचर्स और स्पेसिफिकेशन पर नजर डालें तो दोनों स्मार्टफोन ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ आते हैं. Poco C81 में Android 16 आधारित HyperOS 3 दिया गया है, जबकि C81x Android 15 पर चलता है. कंपनी ने C81 के लिए चार साल और C81x के लिए दो साल के OS अपडेट का वादा किया है. वहीं दोनों डिवाइस को छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे. फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले की बात करें तो Poco C81 में 6.9 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट और 800 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है. दूसरी तरफ C81x में 6.88-इंच स्क्रीन दी गई है, जो 650 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करती है. दोनों में आई प्रोटेक्शन के लिए TÜV Rheinland सर्टिफिकेशन मौजूद है.