Poco C81 और C81x भारत में लॉन्च, कीमत 10,000 से कम
Poco C81 सीरीज बजट स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ी बैटरी और स्मूद डिस्प्ले के साथ एक शानदार विकल्प बनकर सामने आई है.
Published : April 23, 2026 at 6:32 PM IST
हैदराबाद: बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि पोको ने भारत में अपने नए एंट्री-लेवल स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी ने Poco C81 और Poco C81x को पेश किया है, जो कम कीमत में बेहतर फीचर्स देने का दावा करते हैं. ये दोनों स्मार्टफोन इस महीने के आखिर में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे और इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर खरीदा जा सकेगा.
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन पर नजर डालें तो दोनों स्मार्टफोन ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ आते हैं. Poco C81 में Android 16 आधारित HyperOS 3 दिया गया है, जबकि C81x Android 15 पर चलता है. कंपनी ने C81 के लिए चार साल और C81x के लिए दो साल के OS अपडेट का वादा किया है. वहीं दोनों डिवाइस को छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे.
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
डिस्प्ले की बात करें तो Poco C81 में 6.9 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट और 800 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है. दूसरी तरफ C81x में 6.88-इंच स्क्रीन दी गई है, जो 650 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करती है. दोनों में आई प्रोटेक्शन के लिए TÜV Rheinland सर्टिफिकेशन मौजूद है.
India asked for more. We built the All Rounder.— POCO India (@IndiaPOCO) April 23, 2026
Introducing POCO C81 & C81x — built for gaming, streaming, and everything in between.
Massive 6300mAh battery. No compromises, just power.
Sale goes live: 27th April, 12 PM.#POCOC81Series #POCOC81 #POCOC81x #IndiaKaAllRounder pic.twitter.com/WWR0GHb5kC
परफॉर्मेंस के लिए दोनों फोन में Unisoc T7250 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो 1.8GHz क्लॉक स्पीड पर काम करता है. इसके साथ Mali-G57 GPU मिलता है. स्टोरेज को MicroSD कार्ड के जरिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है.
कैमरा सेटअप में Poco C81 में 13MP का ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है, जबकि C81x में 13MP का सिंगल कैमरा मिलता है. दोनों में 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है. ये फोन 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं.
बैटरी की बात करें तो Poco C81 में 6,300mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जबकि C81x में 5200mAh बैटरी मिलती है. दोनों फोन 15W फास्ट चार्जिंग और 7.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करते हैं. पोको ने बजट सेगमेंट में मजबूत बैटरी, स्मूद डिस्प्ले और लंबे अपडेट सपोर्ट के साथ एक आकर्षक विकल्प पेश किया है.
कीमत और उपलब्धता
Poco C81 की शुरुआती कीमत 10,999 रुपये रखी गई है, जिसमें 4GB RAM और 64GB स्टोरेज मिलता है. वहीं, Poco C81x को 9,999 रुपये में लॉन्च किया गया है, जिसमें 3GB RAM के साथ 64GB स्टोरेज दिया गया है. दोनों फोन 27 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. C81 तीन रंगों में आएगा, जबकि C81x दो कलर ऑप्शन में मिलेगा.