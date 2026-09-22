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Android Auto Update: कार की स्क्रीन पर गेमिंग हुई आसान, सिर्फ पार्किंग मोड में ही करेगा काम

Google ने Android Auto और Android Automotive OS पर गेम्स को बीटा से निकालकर आम लोगों के लिए खोल दिया है.

Games and audio will be disabled while the vehicle is in motion to ensure completely safe driving.
गाडी चलते समय गेम बंद रहेंगे और ऑडियो भी बंद हो जाएगा ताकि ड्राइविंग पूरी तरह सुरक्षित रहे. (Image Credit: android-developers)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2026 at 3:55 PM IST

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हैदराबाद: गूगल ने एक बड़ा अपडेट रिलीज़ किया है. अब आप अपनी कार की स्क्रीन पर गेल खेल सकते हैं. यह फीचर Android Auto और Android Automotive OS दोनों पर उपलब्ध हो गई है. गूगल ने इसे पहले सिर्फ बीटा वर्ज़न में ही रखा था, लेकिन अब आम लोगों के लिए भी उपलब्ध करा दिया है.

कार की स्क्रीन पर गेम आप सिर्फ तभी खेल पाएंगे, जब आपकी गाड़ी पार्क हो. गाड़ी चलते समय गेम पूरी तरह से बंद रहेंगे. यह सुरक्षा के लिए काफी जरूरी है, इसलिए गूगल ने इस फीचर को शामिल किया है. इसके जरिए गाड़ी स्टार्ट होते ही गेम का साउंड भी बंद हो जाएगा. चलती गाड़ी में साउंड दोबारा नहीं चलेगा. अगर आप चार्जिंग स्टेशन पर खड़े हैं या किसी का इंतजार कर रहे हैं तो गेम खेल सकते हैं.

The behavior of a parked app when UX restrictions are active.
UX प्रतिबंध एक्टिव होने पर पार्क किए गए ऐप का व्यवहार. (Image Credit: android-developers)

डेवलपर्स के लिए नया मौका

अब डेवलपर्स अपने गेम गूगल प्ले पर आसानी से डाल सकते हैं. वो ओपन टेस्टिंग और प्रोडक्शन दोनों ट्रैक पर पब्लिश कर सकते हैं. पहले यह उनके लिए सीमित हुआ करता था. अब कोई भी सक्षम डिवाइस गेम ला सकता है. गेम सीधे कार की स्क्रीन पर चलेंगे. इसके लिए फोन निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. आप टच से भी खेल सकते हैं. यहां तक कि कुछ गेम कंट्रोलर भी सपोर्ट करते हैं. इसके लिए कुछ नियम इस प्रकार हैं:

  • एंड्रॉयड ऑटो पर गेम खेलने के लिए फोन में Android 15 या उससे नया वर्ज़न होना चाहिए.
  • गेम को कार के अलग-अलग स्क्रीन साइज़ के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए.
  • अगर आप गेम बंद करके बाद में वापस खोलें तो वो जहां से छूठा था वहीं से शुरू होना चाहिए.
  • गूगल ने डेवलपर्स से कहा है कि गेम फ्रीज या अटकना नहीं चाहिए.
The TrivialKart for Unity sample app running on the Desktop Head Unit while in a parked state.
Unity के लिए TrivialKart सैंपल ऐप, जो पार्क की हुई स्थिति में डेस्कटॉप हेड यूनिट पर चल रहा है. (Image Credit: android-developers)

गूगल पहले से ही कुछ गेम्स की लिस्ट दिखा रहा है. आप एंड्रॉयड ऑटो और एंड्रॉयड ऑटोमोटिव ओएस दोनों के लिए गेम्स देख सकते हैं. यह फीचर उन लोगों के लिए अच्छी ख़बर है, कार में बैठे-बैठे समय काटना चाहते हैं या उन्हें अक्सर ऐसा करना पड़ता है. अब वो कार में बैठे-बैठे गेम खेलकर अपना मन बहला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी गाड़ी पूरी तरह से बंद होनी चाहिए.

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