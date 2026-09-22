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Android Auto Update: कार की स्क्रीन पर गेमिंग हुई आसान, सिर्फ पार्किंग मोड में ही करेगा काम

गाडी चलते समय गेम बंद रहेंगे और ऑडियो भी बंद हो जाएगा ताकि ड्राइविंग पूरी तरह सुरक्षित रहे. ( Image Credit: android-developers )

हैदराबाद: गूगल ने एक बड़ा अपडेट रिलीज़ किया है. अब आप अपनी कार की स्क्रीन पर गेल खेल सकते हैं. यह फीचर Android Auto और Android Automotive OS दोनों पर उपलब्ध हो गई है. गूगल ने इसे पहले सिर्फ बीटा वर्ज़न में ही रखा था, लेकिन अब आम लोगों के लिए भी उपलब्ध करा दिया है. कार की स्क्रीन पर गेम आप सिर्फ तभी खेल पाएंगे, जब आपकी गाड़ी पार्क हो. गाड़ी चलते समय गेम पूरी तरह से बंद रहेंगे. यह सुरक्षा के लिए काफी जरूरी है, इसलिए गूगल ने इस फीचर को शामिल किया है. इसके जरिए गाड़ी स्टार्ट होते ही गेम का साउंड भी बंद हो जाएगा. चलती गाड़ी में साउंड दोबारा नहीं चलेगा. अगर आप चार्जिंग स्टेशन पर खड़े हैं या किसी का इंतजार कर रहे हैं तो गेम खेल सकते हैं. UX प्रतिबंध एक्टिव होने पर पार्क किए गए ऐप का व्यवहार. (Image Credit: android-developers)