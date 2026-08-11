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2026 Mahindra Scorpio-N खरीदने का बना रहे हैं प्लान, मिलेंगे ये पांच बड़े फीचर्स

Mahindra ने हाल ही में अपनी 2026 Mahindra Scorpio-N से पर्दा उठाया है. इसमें ये पांच बड़े फीचर्स अपडेट दिए गए हैं.

2026 Mahindra Scorpio-N
2026 Mahindra Scorpio-N (फोटो - Mahindra & Mahindra)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2026 at 3:25 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: Mahindra & Mahindra ने हाल ही में अपनी 2026 Mahindra Scorpio-N से पर्दा उठाया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई नई जेनरेशन का मॉडल नहीं है. बल्कि, कंपनी ने इस SUV को नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है, जिसमें ज़्यादातर अपडेट Z8 ट्रिम्स में किए गए हैं. अगर आप इस एसयूवी को खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां हम इस अपडेटेड मॉडल के पांच मुख्य फ़ीचर्स के बारे में बता रहे हैं.

2026 Mahindra Scorpio-N को कंपनी ने Z2 2WD MT वेरिएंट के लिए 13.69 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा है, और इसके Z8L 4WD AT 7-सीटर वेरिएंट के लिए इसकी कीमत 25.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

1. नया इंफोटेनमेंट सिस्टम
2026 Mahindra Scorpio-N SUV में कंपनी ने नया 12.3-इंच का फ्लोटिंग HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इस्तेमाल किया है, जो पहले वाले सिस्टम से काफी बड़ा है. यह पुराने मॉडल में मिलने वाले सभी मौजूदा फीचर्स को भी सपोर्ट करता है. यह नई स्क्रीन इसके सभी Z8 ट्रिम्स में दी गई है, जिनमें Z8S, Z8, Z8T और Z8L शामिल हैं.

2. नया 10.2-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
इन्फोटेनमेंट अपडेट के बाद, नई Scorpio-N में अब नया 10.2-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी लगाया गया है. यह HD रिज़ॉल्यूशन को सपोर्ट करता है और इसमें पुराने मॉडल वाले ही फ़ीचर्स दिए गए हैं.

3. पैनोरामिक सनरूफ
मौजूदा Mahindra Scorpio-N में सिंगल-पेन सनरूफ दिया जाता था, जबकि अपडेटेड मॉडल में अब पैनोरमिक सनरूफ का फीचर दिया गया है. इस फीचर का इंतजान लंबे समय से किया जा रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि इसके कई प्रतिद्वंद्वी पहले से ही पैनोरमिक सनरूफ की पेशकश कर रहे हैं.

4. ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 540-डिग्री सराउंड व्यू सिस्टम
नए इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ-साथ, Scorpio-N में एक और ज़रूरी सेफ्टी जोड़ा गया है, जोकि ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 540-डिग्री सराउंड-व्यू सिस्टम है. हालांकि यह टॉप-स्पेक ट्रिम में पहले से मौजूद फ्रंट और रियर-व्यू कैमरा सिस्टम का एक अपग्रेड है.

5. नए 18-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स
कॉस्मेटिक बदलावों के साथ-साथ, 2027 Scorpio-N में नए 18-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स भी इस्तेमाल किए गए हैं. इसके अलावा, नई Scorpio-N के बाहरी हिस्से में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है.

इंजन में कोई बदलाव नहीं
नई अपडेटेड Mahindra Scorpio-N में मौजूदा पावरट्रेन ऑप्शन ही दिए गए हैं. इसमें वही 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन का ऑप्शन मिलता है, जो इसके मौजूदा मॉडल में मिलता था. इनके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प भी दिए गए हैं.

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