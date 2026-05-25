ETV Bharat / technology

नई 2026 Honda City खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें कौन-सा वेरिएंट रहेगा बेहतर

2026 Honda City ( फोटो - Honda Cars India )

हैदराबाद: Honda Cars India ने हाल ही में अपनी 2026 के लिए अपनी पांचवीं जेनरेशन की Honda City को एक बड़ा अपडेट दिया है. कंपनी ने इसे कई बड़े फीचर्स के साथ बाजार में उतारा है, जिनका इस सेगमेंट के खरीदार काफी समय से इंतजार कर रहे थे. इस सेडान में अब ADAS टेक, बड़ी स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और सभी वेरिएंट में ज़्यादा प्रीमियम टच मिलते हैं, जबकि पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन ऑप्शन वही रहेंगे. Honda City फेसलिफ़्ट को कंपनी ने 12 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. इस सेडान को SV, V, ZX और ZX+ ट्रिम्स में पेश किया गया है. यहां हम आपको इन सभी ट्रिम्स में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बता रहे हैं. Honda City फेसलिफ़्ट के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स 2026 Honda City SV वेरिएंट के फीचर्स

(कीमत: 12 लाख रुपये) बाई-LED प्रोजेक्टर हेडलैंप

ऑटोमैटिक हेडलैंप

कवर के साथ 15-इंच के स्टील व्हील

फैब्रिक अपहोल्स्ट्री

8-इंच के टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट

वायर्ड Android Auto और Apple CarPlay

चार-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम

रिवर्स पार्किंग कैमरा

छह एयरबैग

ESC और ट्रैक्शन कंट्रोल

हिल-स्टार्ट असिस्ट

TPMS

की-लेस एंट्री और गो

इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डिंग ORVMs

रियर AC वेंट के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

PM 2.5 केबिन फिल्टर

हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

5.2-इंच की TFT MID