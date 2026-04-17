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अप्रैल 2026 में चार ग्रहों का मिनी प्लैनेट पैरेड, सुबह-सुबह कैसे देखें ये खूबसूरत नजारा

साफ पूर्वी क्षितिज पर 45 मिनट पहले पहुंचकर अगर आप दूरबीन साथ रखें तो नेप्च्यून को भी देख पाने का बेहतर मौका मिल सकता है. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: अगर आपको आसमान में ग्रहों को देखना पसंद है, तो अप्रैल का महीना आपके लिए काफी खास हो सकता है. इस महीने में आप सुबह होने से पहले, जब आसमान में अंधेरा होता है, तब पूर्व दिशा में चार ग्रह को एक साथ देख सकते हैं. इनमें बुध, मंगल, शनि और नेप्चयून शामिल होंगे. ये चारों ग्रह क्षितिज यानी हॉरिजॉन के काफी नीचे इकट्ठा दिखाई देंगे. हालांकि, ये पूरी तरह से एक सीधी माला की तरह नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी इसे इसे 'मिनी प्लैनेट पैरेड' कहकर पुकारा जा रहा है.

ऐसा नज़ारा सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक देखने को मिलेगा. इसकी शुरुआत करीब 12 अप्रैल से हो चुकी है. 16 से 21 अप्रैल तक में ये बेहतर रूप में दिखेंगे. खासतौर पर 18, 19 और 20 अप्रैल को ग्रह एक-दूसरे के काफी करीब आ जाएंगे. करीब दो-तीन डिग्री के अंदर ये चारों ग्रह नज़र आ सकते हैं. 20 अप्रैल के आसपास बुध, मंगल और शनि नंगी आंखों से एक छोटी-सी लाइन में दिखाई दे सकते हैं, जबकि नेप्च्यून को देखने के लिए दूरबीन या छोटा टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना होगा.

कैसे देखें ग्रहों का अद्भूत नज़ारा?