ETV Bharat / technology

Pixel 11 Pro XL का बेंचमार्क लीक, Tensor G6 चिपसेट के आए स्कोर सामने

Made by Google इवेंट से पहले Pixel 11 Pro XL का Geekbench-स्कोर लीक हुआ है, जिसमें नए Tensor G6 चिपसेट की जानकारी सामने आई है.

In a leaked benchmark, the Tensor G6 is described as a seven-core chipset with a prime core clocked at up to 4.11GHz.
Google Pixel 10 Pro का अपग्रेडेड वर्ज़न होगा Google Pixel 11 Pro. (Image Credit: Made by Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2026 at 7:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: गूगल का मेड बाय इवेंट 12 अगस्त को होने वाला है, लेकिन भारतीय समयानुसार यह इवेंट 13 अगस्त 2026 मिडनाइट 3:00 AM IST पर होगा. लिहाजा, अब गूगल पिक्सल की नई सीरीज लॉन्च होने में कुछ ही घंटे का वक्त बचा है.

लीक्स के मुताबिक, इस बार लाइनअप में चार मॉडल शामिल हो सकते हैं, जिनमें Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold हो सकते हैं. इस पिक्सल फोन सीरीज के बारे में दावा किया जा रहा है कि इनमें गूगल का नया Tensor G6 चिपसेट दिया जाएगा. लॉन्च से ठीक पहले एक पिक्सल हैंडसेट बेंचमार्किंग साइट गीकबेंच पर नज़र आया है, जिसमें इसके सीपीयू डिटेल्स और परफॉर्मेंस स्कोर सामने आए हैं.

Geekbench लिस्टिंग में सामने आई Tensor G6 की जानकारी

इस लिस्टिंग में हैंडसेट को सीधे तौर पर Google Pixel 11 Pro XL के नाम से पहचाना गया है. इसमें Tensor G6 की परफॉर्मेंस को लेकर शुरुआती जानकारी सामने आई है. इस अपकमिंग फोन को कोडनेम "Kodiak" से पहचाना गया है और इसे "kodiak" मदरबोर्ड नेम के साथ लिस्ट किया गया है, जबकि प्रोसेसर को Google Tensor G6 बताया गया है. लिस्टिंग में यह डिवाइस Android 17 पर चलता हुआ दिखाया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, Tensor G6 एक सेवन-कोर प्रोसेसर है, जो पहले की लीक्स से मेल खाता है. इसके आर्किटेक्चर में दो ARM C1-Pro एफिशिएंसी कोर 2.65GHz पर, चार ARM C1-Pro परफॉर्मेंस कोर 3.38GHz पर और एक ARM C1-Ultra प्राइम कोर 4.11GHz पर क्लॉक्ड बताया गया है. यह जानकारी पहले की उन लीक्स से भी मेल खाती है, जिनमें दावा किया गया था कि यह 4.11GHz की पीक क्लॉक स्पीड वाला हेप्टा-कोर चिपसेट हो सकता है.

इस पिक्सल हैंडसेट के बेंचमार्क स्कोर से इसकी संभावित परफॉर्मेंस का अंदाजा मिलता है. Geekbench 7.0.0 फॉर Android AArch64 टेस्ट में इसे 2,112 (सिंगल-कोर) और 5,196 (मल्टी-कोर) पॉइंट्स मिले हैं. Made by Google इवेंट में अब सिर्फ एक दिन से थोड़ा ज्यादा वक्त बचा है, ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी डिटेल्स तेजी से सामने आएंगी. इस इवेंट में गूगल से Pixel 11 सीरीज, Pixel Watch 5 और कुछ अन्य डिवाइसेज की भी घोषणा किए जाने की उम्मीद है.

TAGGED:

PIXEL 11 PRO XL
TENSOR G6 CHIPSET
GOOGLE PIXEL 11 SERIES
PIXEL 11 GEEKBENCH LEAK
MADE BY GOOGLE 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.