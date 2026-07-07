140 किमी की रेंज देने वाला Piaggio का नया Ape WavE थ्री-व्हील लॉन्च, जानें क्या है कीमत
Piaggio Vehicles ने अपना नया Ape WavE इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा भारत में लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत 2.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : July 7, 2026 at 1:30 PM IST
हैदराबाद: Piaggio Vehicles ने अपना नया Ape WavE इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा बाजार में उतारकर अपनी इलेक्ट्रिक पैसेंजर थ्री-व्हीलर रेंज का विस्तार किया है. इसे किफायती L3 इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में लॉन्च किया गया है, जिसकी शुरुआती कीमत 2.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. Piaggio Ape WavE पूरे भारत में कंपनी के डीलरशिप नेटवर्क के ज़रिए उपलब्ध होगा.
Piaggio Ape WavE को शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में यात्रियों के ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया है. इसे उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो कम लागत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाना चाहते हैं, जैसे कि शेयर्ड मोबिलिटी ऑपरेटर, फ्लीट मालिक और ड्राइवर.
कंपनी का कहना है कि इस नए मॉडल में किफायती होने के साथ-साथ कम्फर्ट, मजबूती और भरोसेमंद होने जैसे गुण भी दिए गए हैं, जो आमतौर पर बड़े L5 इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों में देखने को मिलते हैं.
Piaggio Ape WavE की बैटरी, मोटर और रेंज
नए Ape WavE में 5.4 kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा गया है. यह मोटर 3 kW की पीक पावर और 25 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करती है. इस इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की टॉप स्पीड 40 kmph है और यह 19 प्रतिशत तक की ढलान पर भी चल सकता है.
Piaggio से मिली जानकारी के अनुसार, Ape WavE एक बार चार्ज करने पर 140 km की सर्टिफाइड रेंज प्रदान करती है, जबकि असल में इसकी रेंज लगभग 110 km हो सकती है. बैटरी को पूरी तरह खाली से चार्ज करने में लगभग 3 घंटे 45 मिनट का समय लगता है.
भारत की ऑपरेटिंग स्थितियों के लिए डिजाइन
नए Ape WavE में मोनोकॉक चेसिस के साथ पूरी तरह से मेटल की बॉडी इस्तेमाल की गई है. यह कॉम्बिनेशन गाड़ी की मज़बूती और टिकाऊपन को बेहतर बनाने के लिए है. इसमें पैसेंजर के कम्फर्ट को ध्यान में रखकर सस्पेंशन सेटअप भी दिया गया है. कंपनी का दावा है कि इससे शोर, वाइब्रेशन और झटकों (NVH) का भी लेवल कम होता है और सवारी ज़्यादा आरामदायक बनती है.
इसकी अन्य खासियतों में 180 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस, यात्रियों के लिए बड़ा केबिन और कम मेंटेनेंस कॉस्ट पर ध्यान देना शामिल है, जो इसे भारतीय सड़कों पर रोज़ाना कमर्शियल इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाता है.
Piaggio के EV पोर्टफोलियो का विस्तार
Ape WavE का लॉन्च भारत में Piaggio के इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पोर्टफोलियो में एक नया जुड़ाव है. कंपनी ने Ape E-City स्वैपेबल मॉडल के साथ इलेक्ट्रिक पैसेंजर मोबिलिटी के क्षेत्र में कदम रखा था और तब से Ape E-City FX, Ape E-City Maxx और Ape E-City Ultra के साथ अपनी रेंज का विस्तार किया है.