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140 किमी की रेंज देने वाला Piaggio का नया Ape WavE थ्री-व्हील लॉन्च, जानें क्या है कीमत

Piaggio Ape WavE भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Piaggio Vehicles )

हैदराबाद: Piaggio Vehicles ने अपना नया Ape WavE इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा बाजार में उतारकर अपनी इलेक्ट्रिक पैसेंजर थ्री-व्हीलर रेंज का विस्तार किया है. इसे किफायती L3 इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में लॉन्च किया गया है, जिसकी शुरुआती कीमत 2.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. Piaggio Ape WavE पूरे भारत में कंपनी के डीलरशिप नेटवर्क के ज़रिए उपलब्ध होगा. Piaggio Ape WavE को शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में यात्रियों के ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया है. इसे उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो कम लागत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाना चाहते हैं, जैसे कि शेयर्ड मोबिलिटी ऑपरेटर, फ्लीट मालिक और ड्राइवर. कंपनी का कहना है कि इस नए मॉडल में किफायती होने के साथ-साथ कम्फर्ट, मजबूती और भरोसेमंद होने जैसे गुण भी दिए गए हैं, जो आमतौर पर बड़े L5 इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों में देखने को मिलते हैं. Piaggio Ape WavE की बैटरी, मोटर और रेंज

नए Ape WavE में 5.4 kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा गया है. यह मोटर 3 kW की पीक पावर और 25 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करती है. इस इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की टॉप स्पीड 40 kmph है और यह 19 प्रतिशत तक की ढलान पर भी चल सकता है.