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PhonePe UPI 123Pay: अब इंटरनेट और स्मार्टफोन के बिना भी कर पाएंगे पेमेंट, जानें कैसे

नोकिया लावा और इटेल जैसे फोन में पहले से ऐप लगा है जिससे रजिस्ट्रेशन करके तुरंत यूपीआई पेमेंट शुरू किया जा सकता है. ( Image Credit: IANS )

हैदराबाद: PhonePe ने देशवासियों के लिए एक ऐसी सुविधा लॉन्च की है, जिसकी जरूरत भारत के करोड़ों यूज़र्स को थी. आज भी भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट या मनी ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं होता या इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता. ऐसे लोगों के लिए फोनपे ने एक ऐसी सुविधा शुरू की है, जिसकी मदद से लोग स्मार्टफोन या इंटरनेट के बिना भी यूपीआई पेमेंट और मनी ट्रांसफर जैसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकेंगे. इस नए फीचर का नाम PhonePe UPI 123Pay है. आइए हम आपको इसका प्रोसेस बताते हैं. इस सर्विस को खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो अभी भी कीपैड वाले साधारण फोन इस्तेमाल करते हैं. भारत में अभी भी बीस करोड़ से ज्यादा लोग फीचर फोन पर ही निर्भर है. कई इलाकों में अच्छी इंटरनेट सुविधा नहीं मिलती. PhonePe ने इन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर इस नई सर्विस को शुरू किया है. कंपनी का कहना है कि इससे अगले 300 मिलियन यूज़र्स को डिजिटल पेमेंट की सुविधा से जोड़ा जा सकेगा. फोनपे इस सेवा को लाने वाला पहला बड़ा थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर भी बन गया है. इस सर्विस को Nokia, HMD, Lava और Itel जैसे ब्रांड के कई फीचर फोन में पहले से इंस्टॉल किया जा चुका है और आगे और भी कंपनियों के फीचर फोन्स में इस सुविधा को जोड़ा जाएगा. इसकी सबसे खास बात है कि ये SMS के जरिए काम करती है, इसलिए जहां 2G नेटवर्क भी कमजोर हो, वहां पर भी इस सर्विस के जरिए पेमेंट की जा सकती है. रजिस्ट्रेशन का आसान तरीका रजिस्ट्रेशन के लिए स्मार्टफोन या डेटा की जरूरत बिल्कुल नहीं है. स्टेप 1: अपने फीचर फोन में पहले से लगे PhonePe ऐप को खोलें. स्टेप 2: नियम और शर्तें ध्यान से पढ़कर स्वीकार करें.