PhonePe और OpenAI का बड़ा ऐलान: अब UPI पेमेंट्स में ChatGPT की एंट्री

PhonePe ने OpenAI के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे ऐप में ChatGPT-बेस्ड AI फीचर्स जुड़ेंगे और यूज़र्स को नया और स्मार्ट एक्सपीरियंस मिलेगा. ( फोटो क्रेडिट: X/Phonepe )

भारत की डिजिटल पेमेंट सर्विस कंपनी और अमेरिका की एआई टेक्नोलॉजी कंपनी के बीच हुई इस पार्टनरशिप के तहत PhonePe अपने प्लेटफ़ॉर्म पर ChatGPT टेक्नॉलजी को जोड़ेग. इसकी मदद से अब यूज़र्स फोन फोनपे पर कई जगहों पर एआई-पावर्ड फीचर्स देखने को मिलेंगे. हालांकि, ऐप में पूरा इंटरफेस एआई बेस्ड नहीं होगा, लेकिन कई मामलों में यूज़र्स को एआई-बेस्ड सजेशन और स्मार्ट असिस्टेंट की सुविधा मिलेगी. उदाहरण के लिए:

हैदराबाद: भारत की सबसे बड़ी और लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट सर्विस कंपनियों में से एक PhonePe ने गुरुवार को OpenAI के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया है. इस पार्टनरशिप का मकसद एआई की मदद से फोनपे यूज़र को बेहतर और ज्यादा पर्सनलाइज़्ड एक्सपीरियंस देना है. यह कदम फोनपे को न सिर्फ और यूज़र फ्रेंडली बनाएगा, बल्कि भारत में ChatGPT के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देगा. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

OpenAI को क्या फायदा होगा?

इस पार्टनरशिप से OpenAI को भारत में अपने रीच और यूज़र बेस को एक्सपैंड करने का बड़ा मौका मिलेगा. PhonePe के करोड़ों यूज़र्स और उसके Indus Appstore ecosystem तक अब OpenAI की सीधी पहुंच होगी. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस डील की फाइनेंशियल डिटेल्स को शेयर नहीं किया है, लेकिन दोनों कंपनियों ने इसे म्यूचुअल बिजनेस ग्रोथ की ओर एक बड़ा कदम बताया है. इसका मतलब है कि भारत और अमेरिका की इन दोनों कंपनियों का मानना है कि उनकी इस पार्टनशिप से दोनों का फायदा होगा.

OpenAI का भारत पर फोकस

पिछले कुछ महीनों में ओपनएआई का भारत का काफी ज्यादा फोकस रहा है. कंपनी ने भारत में अपना पहला फिजिकल ऑफिस खोलने का ऐलान भी किया है.कंपनी भारत में 1GW क्षमता वाला डेटा सेंटर भी सेटअप कर रही है. इसके अलावा हाल ही में ओपनएआई ने Razorpay और NPCI के साथ मिलकर ChatGPT से सीधा UPI पेमेंट्स की सुविधा देने का भी ऐलान किया था. इसके अलावा ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन भारत में अगले 12 महीनों के लिए फ्री कर दिया गया है. अब देखना होगा कि फोनपे में चैटजीपीटी जुड़ने के बाद लोगों का कैसा एक्सपीरियंस मिलता है और आने वाले वक्त में ओपनएआई भारतीय यूज़र्स के लिए और किन नई और बेहतर सुविधाओं का ऐलान करता है.