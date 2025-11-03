ETV Bharat / technology

नए नाम के साथ लॉन्च होगा Galaxy S25 Edge से भी पतला फोन, Galaxy S26 सीरीज में होगा शामिल

Galaxy S25 Edge ( फोटो - Samsung )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samsung ने इस साल मई माह में अपनी Samsung Galaxy S सीरीज़ के सबसे पतले डिवाइस Galaxy S25 Edge को भारतीय बाजार में उतारा था, जिसकी मोटाई 5.8 मिमी थी. हालांकि, कथित तौर पर कम बिक्री और कम मांग के चलते यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि इस मॉडल का सक्सेसर शायद नहीं उतारा जाएगा. अब, ताज़ा जानकारी के अनुसार, कथित Galaxy S26 Edge को बंद करने के बजाय, Samsung एक नए नाम के साथ एक और पतला स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है. बताया जा रहा है कि यह आगामी मॉडल Galaxy S25 Edge से भी पतला होगा. उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी इस स्मार्टफोन को Exynos 2600 चिपसेट के साथ उतारेगा और इस साल के पतले हैंडसेट की तुलना में इसमें बड़ी बैटरी होगी. Samsung Galaxy S26 सीरीज़ में 'More Slim' कोडनेम वाला हैंडसेट हो सकता है शामिल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @SPYGO19726 नाम के एक यूज़र ने एक पोस्ट किया है, जिसमें दावा किया गया है कि Samsung का एक स्मार्टफोन, जिसका कोडनेम 'More Slim' है, 5.56 मिमी पतले डिज़ाइन के साथ आ रहा है, जो इसे 5.8 मिमी पतले Galaxy S25 Edge से भी पतला बना सकता है. इस जानकारी से यह पता चलता है कि Samsung Galaxy S26 Edge को एक नए नाम से बाजार में उतारने की योजना बनाई जा रही है, हालांकि संभावना यह कि स्लिम लाइनअप को फिर से स्थापित करने की रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है. यह नया मॉडल 5.6 मिमी वाले iPhone Air से भी पतला हो सकता है. कथित Samsung 'More Slim' डिवाइस में 6.6 इंच का डायनामिक AMOLED 2X LTPO 2.5 डिस्प्ले इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक होगा. इसके अलावा इसमें 4,300mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी दी जा सकती है. यह सैमसंग के इन-हाउस Exynos 2600 चिपसेट पर चलेगा.