नए नाम के साथ लॉन्च होगा Galaxy S25 Edge से भी पतला फोन, Galaxy S26 सीरीज में होगा शामिल

Samsung अपनी Galaxy S26 सीरीज़ में नए नाम के साथ एक पतले स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है, जो Galaxy S25 Edge से पतला होगा.

Galaxy S25 Edge
Galaxy S25 Edge (फोटो - Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 3, 2025 at 2:49 PM IST

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samsung ने इस साल मई माह में अपनी Samsung Galaxy S सीरीज़ के सबसे पतले डिवाइस Galaxy S25 Edge को भारतीय बाजार में उतारा था, जिसकी मोटाई 5.8 मिमी थी. हालांकि, कथित तौर पर कम बिक्री और कम मांग के चलते यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि इस मॉडल का सक्सेसर शायद नहीं उतारा जाएगा.

अब, ताज़ा जानकारी के अनुसार, कथित Galaxy S26 Edge को बंद करने के बजाय, Samsung एक नए नाम के साथ एक और पतला स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है. बताया जा रहा है कि यह आगामी मॉडल Galaxy S25 Edge से भी पतला होगा. उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी इस स्मार्टफोन को Exynos 2600 चिपसेट के साथ उतारेगा और इस साल के पतले हैंडसेट की तुलना में इसमें बड़ी बैटरी होगी.

Samsung Galaxy S26 सीरीज़ में 'More Slim' कोडनेम वाला हैंडसेट हो सकता है शामिल
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @SPYGO19726 नाम के एक यूज़र ने एक पोस्ट किया है, जिसमें दावा किया गया है कि Samsung का एक स्मार्टफोन, जिसका कोडनेम 'More Slim' है, 5.56 मिमी पतले डिज़ाइन के साथ आ रहा है, जो इसे 5.8 मिमी पतले Galaxy S25 Edge से भी पतला बना सकता है.

इस जानकारी से यह पता चलता है कि Samsung Galaxy S26 Edge को एक नए नाम से बाजार में उतारने की योजना बनाई जा रही है, हालांकि संभावना यह कि स्लिम लाइनअप को फिर से स्थापित करने की रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है. यह नया मॉडल 5.6 मिमी वाले iPhone Air से भी पतला हो सकता है.

कथित Samsung 'More Slim' डिवाइस में 6.6 इंच का डायनामिक AMOLED 2X LTPO 2.5 डिस्प्ले इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक होगा. इसके अलावा इसमें 4,300mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी दी जा सकती है. यह सैमसंग के इन-हाउस Exynos 2600 चिपसेट पर चलेगा.

कैमरा सेटअप की बात करें तो Samsung अपने आगामी स्लिम स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल सेंसर और 50-मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर शामिल होगा. बताया जा रहा है कि कंपनी पेरिस्कोप लेंस जोड़ने की व्यवहार्यता का मूल्यांकन कर रही है.

स्मार्टफोन के डिज़ाइन की बात करें तो, इसमें एल्युमीनियम कंपोजिट फ्रेम के साथ प्रबलित टाइटेनियम सबस्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है. हाल ही में सामने आई कई जानकारियों से इस बात का संकेत मिलता है कि Samsung 'More Slim' कोडनेम वाला एक डिवाइस विकसित कर रही है.

एक अन्य एक्स यूजर @theonecid ने Galaxy S26 Edge के लिए फ़र्मवेयर फ़ाइलें देखीं, जिससे पता चलता है कि पतले Galaxy फ़ोन के लिए सॉफ़्टवेयर डेवलेपमेंट का काम चल रहा है. इसके अलावा, डच पब्लिकेशन Galaxy Club का दावा है कि More Slim का विकास स्टैंडर्ड Galaxy S26 मॉडलों से काफी पीछे है. यह मॉडल मुख्य Galaxy S26 तिकड़ी के साथ लॉन्च नहीं हो सकता है और इसे बाद में उतारा जा सकता है.

बता दें कि Samsung Galaxy S25 Edge को भारत में मई में Galaxy S25 सीरीज़ के चौथे स्मार्टफोन के रूप में लॉन्च किया गया था. इसके 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,09,999 रुपये रखी गई थी.

इस हैंडसेट में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.7 इंच का डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है और इसमें Galaxy के लिए कस्टम Snapdragon 8 Elite चिप का इस्तेमाल किया गया है. वहीं इसके पिछले हिस्से में, इसमें डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है. इसके अलावा, इसमें 12-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 3,900mAh की बैटरी लगाई गई है.

