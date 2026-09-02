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Philips का 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

यह फोन अमेजन पर काले, नीले और ग्रे रंग में उपलब्ध है तथा इसमें ड्यूल 5G सिम सपोर्ट के साथ IP64 सुरक्षा भी दी गई है. ( Image Credit: Philips )

हैदराबाद: फिलिप्स कंपनी ने भारत में अपना एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Philips S7221 5G है. यह फोन उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जो सस्ती कीमत में 5G कनेक्टिविटी और एक अच्छी बैटरी वाला बजट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और वो भी आजकल के दौर में, जब तमाम कंपनियां अपने फोन्स की कीमत को बढ़ाती जा रही हैं. फिलिप्स कई सालों से घरेलू इलेक्ट्रोनिक्स प्रोडक्स बनाता और बेचता आ रहा है और अब कंपनी ने 5G स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में कदम रखा है. हालांकि, फिलिप्स ने फीचर फोन्स पहले भी लॉन्च किए हैं, लेकिन यह भारत में उनका पहला स्मार्टफोन है. आइए हम आपको फिलिप्स के इस नए 5G स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं. फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स इस फोन में 6.67 इंच का HD LCD डिस्प्ले लगा है जिसकी रिफ्रेश रेट 120Hz है, जिससे स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने में स्मूद एक्सपीरियंस मिलता है. इसके प्रोसेसर के लिए Spreadtrum T765 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर फिट किया गया है. इसके साथ 6GB या 8GB LPDDR4 RAM और 128GB स्टोरेज की सुविधा दी गई है. यह फोन Android 16 पर बेस्ड ओएस पर चलता है.